H2oVortex

H2oVortex: Innovative Wassermanagement-Lösung revolutioniert die Nachhaltigkeit von Rechenzentren

Amsterdam und Luxemburg (ots/PRNewswire)

Die Dutch Data Center Association (DDA) und H2oVortex präsentieren stolz ihr neuestes Whitepaper, https://www.dutchdatacenters.nl/nieuws/dda-en-pathema-publiceren-whitepaper-watergebruik-in-datacenters/, das bahnbrechende Fortschritte in der nachhaltigen Wassernutzung für Rechenzentren aufzeigt. Mit dem weiteren Ausbau der globalen digitalen Infrastruktur werden Rechenzentren immer wichtiger, denn sie arbeiten zur Versorgung unserer digitalen Gesellschaft rund um die Uhr. Die energieintensive Natur von Kühlsystemen wirft jedoch erhebliche Umweltprobleme auf, die insbesondere den Wasser- und Energieverbrauch betreffen.

Balanceakt zwischen Wasser und Energie:

Rechenzentren verwenden traditionell große Mengen an Wasser für die Kühlung, was ihren Gesamtstromverbrauch erheblich senken kann. Diese Abhängigkeit vom Wasser, vor allem in den heißen Sommermonaten, macht jedoch einen Übergang zu nachhaltigeren Praktiken erforderlich.

Die zyklische Kühlungslösung von H2oVortex:

Das Whitepaper stellt einen revolutionären Ansatz von H2oVortex vor, der den Wasserfußabdruck von Rechenzentren um bis zu 40 % und den Wasserverbrauch um bis zu 95 % verringert. Diese Lösung verwendet eine chemikalienfreie, zyklische Kühlwasseraufbereitung, die in drei wesentlichen Schritten erfolgt: Vorfiltration, Behandlung sowie Rückgewinnung und Wiederverwendung.

Alternative Wasserquellen:

Um die Nachhaltigkeit weiter zu verbessern, werden Rechenzentren ermutigt, nicht trinkbare Wasserquellen wie Oberflächenwasser, Regenwasser und Abwasser zu nutzen. Techniken wie aktivierte Filtermedien (AFM) und Membranvorfiltration (MPF) stellen sicher, dass diese Quellen für Kühlzwecke genutzt werden können, was die Abhängigkeit von Trinkwasser erheblich verringert.

Auswirkungen auf die Branche und Zukunftsaussichten:

Die niederländische Rechenzentrumsbranche, die bereits für ihre Effizienz bekannt ist, wird mit diesen Innovationen die weltweiten Standards anführen. Durch die Integration derartiger nachhaltiger Praktiken können Rechenzentren den Wasserstress mindern und einen positiven Beitrag zu lokalen Ökosystemen leisten.

„Die frühzeitige Einbindung von Interessengruppen, die Anpassung von Systemen, die in anderen Branchen verwendet werden, und die Gewährleistung einer kontinuierlichen Überwachung und Wartung sind für die Aufrechterhaltung eines wassersparenden Betriebs unerlässlich. Diese gemeinsamen Anstrengungen können dazu beitragen, dass Rechenzentren nicht nur nicht zum Wasserstress beitragen, sondern auch Teil der Lösung werden", sagt Stijn Grove, Geschäftsführer der Dutch Data Center Association.

Mark Boeren, CTO von H2oVortex, fügte hinzu: „Unsere Technologie spart nicht nur Wasser, sondern verbessert auch die betriebliche Effizienz und beweist, dass Umweltverantwortung und geschäftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können."

Original-Content von: H2oVortex, übermittelt durch news aktuell