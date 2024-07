Finastra

Finastra kooperiert mit CredAble, um Banken weltweit ein ganzheitliches Angebot zur Lieferketten-Finanzierung zu bieten

Finastra Trade Innovation, integriert mit der CredAble Lieferkettenfinanzierungsplattform, ermöglicht es Banken, ihr Handels- und Lieferkettenfinanzierungsgeschäft auszubauen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten

Finastra, ein globaler Anbieter von Finanzsoftwareanwendungen und Marktplätzen, gab heute seine Partnerschaft mit CredAble, einer Plattform für Betriebskapitalfinanzierung, bekannt, um die Funktionalität von Finastra Trade Innovation zu erweitern. Die funktionsreiche Plattform von CredAble ist nun in die Lösung integriert und bietet neuen und bestehenden Kunden ein umfassendes Angebot zur Lieferketten-Finanzierung. So können Banken ihr Ertragswachstum beschleunigen, ihr Geschäft ausweiten und die Kundenzufriedenheit erhöhen, indem sie Unternehmen eine breitere Palette von Finanzdienstleistungen über eine einzige Plattform anbieten.

„In der heutigen schwierigen Wirtschaftslage ist es wichtiger denn je, dass Unternehmen ihr Betriebskapital optimieren und ihre Liquidität in Echtzeit für langfristiges Wachstum aufrechterhalten", sagte Satyam Agrawal, Global Head of Product & Retail Business Lending, MD ASEAN & ME bei CredAble. „Durch die Kombination unserer KI-gestützten Lieferkettenfinanzplattform mit der führenden Handelsfinanzierungslösung und der globalen Reichweite von Finastra bieten wir mehr Banken weltweit ein ganzheitliches, durchgängiges Angebot für die Handels- und Lieferkettenfinanzierung. So können sie ihre Aktivitäten erweitern und verbessern, um das Geschäftswachstum zu erleichtern, und gleichzeitig sicherstellen, dass die von ihnen angebotenen Dienstleistungen weiterhin den Anforderungen der Unternehmen von heute entsprechen."

Trade Innovation ist eine Plattform für Handelsdienstleistungen, die Straight-Through-Processing, Digitalisierung und Datenanalyse nutzt, um intelligenten Handel für Wachstum zu ermöglichen und sich mit den Anforderungen von Compliance, Kunden und Wettbewerb zu entwickeln. CredAble ist eine Plattform für Betriebskapital, die es Banken ermöglicht, umfassende Finanzierungslösungen für die Lieferkette anzubieten, verschiedene Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu bedienen und lukrative Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Die Partnerschaft kombiniert Best-of-Breed-Funktionalitäten, um ein verbessertes End-to-End-Angebot für die Handels- und Lieferkettenfinanzierung bereitzustellen.

„Um wirklich innovative, relevante und offene Handelsfinanzierungsdienstleistungen zu ermöglichen, spielt unser Partner-Ökosystem eine wichtige Rolle", sagte Anastasia McAlpine, Head of Product Management for Trade and Supply Chain Finance bei Finastra. „Indem wir die Funktionalität von Trade Innovation mit dem funktionsreichen Angebot von CredAble zur Finanzierung der Lieferkette erweitern, geben wir unseren derzeitigen und zukünftigen Kunden Zugang zu einer breiteren Palette von Dienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, die wachsenden Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Die Partnerschaft stellt sicher, dass die Institute weiterhin schnell innovieren, die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen und Daten für die Entscheidungsfindung in ihrem gesamten Betriebskapital- und Supply-Chain-Finanzierungsportfolio nutzen können, um letztlich das Wachstum sowohl ihres Unternehmens als auch das ihrer Kunden zu fördern. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Finastra die Möglichkeiten von Open Finance und APIs nutzt, um ein leistungsfähiges Ökosystem aufzubauen, das zusätzlichen Mehrwert bietet."

Informationen zu Finastra

Finastra ist ein globaler Anbieter von Finanzsoftwareanwendungen und -marktplätzen und hat 2017 mit die führende offene Plattform für Innovation, FusionFabric.cloud, eingeführt. Das Unternehmen bedient Institutionen aller Größenordnungen und bietet preisgekrönte Softwarelösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungsverkehr, Treasury & Capital Markets und Universal Banking (Retail, Digital und Commercial Banking) für Banken zur Unterstützung direkter Bankbeziehungen und zum Wachstum über indirekte Kanäle wie Embedded Finance und Banking as a Service. Aufgrund seines bahnbrechenden Ansatzes und seines Engagements für offene Finanzen und Zusammenarbeit vertrauen ihm über 8.000 Institutionen, darunter 45 der 50 größten Banken der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter finastra.com

