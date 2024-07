Internationales Olympisches Komitee drängt auf Beendigung des Sponsorings von großen Soda-Unternehmen - Vital Strategies

Vital Strategies

Paris (ots/PRNewswire)

Führende globale Gesundheitsexperten und Befürworter fordern das Ende des Sponsorings von Sportereignissen durch große Soda-Unternehmea auf der ganzen Welt. Die neue Kampagne " Kick Big Soda Out of Sport" weist auf die schädlichen Wirkungen von Soda hin und ruft die Weltgemeinschaft zur Unterstützung auf.

Unter Berufung auf die steigenden Raten nicht übertragbarer Krankheiten, die mit dem Konsum von zuckerhaltigen Getränken in Verbindung gebracht werden, behaupten diese Gruppen, dass die Verbindung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit ungesunden Produkten sein Engagement für die Förderung einer gesunden Gesellschaft durch Sport untergräbt.

"Als Hauptsponsor der Olympischen Spiele können Unternehmen die Veranstaltungen mit ihren Logos schmücken und so ein Publikum von über 3 Milliarden Menschen erreichen", sagte Trish Cotter, Global Lead of the Food Policy Program bei Vital Strategies.

"Der Zusammenhang zwischen zuckerhaltigen Getränken und chronischen und weitgehend vermeidbaren Krankheiten ist hinlänglich bekannt", sagte Dr. Barry Popkin, W. R. Kenan Jr. Distinguished Professor für Ernährung an der University of North Carolina at Chapel Hill Gillings School of Global Public Health. "Coca-Cola weiterhin als Hauptsponsor zuzulassen, widerspricht direkt dem Auftrag des IOC und untergräbt die Leistungen der Olympioniken."

Die digitale Kampagne ist auf YouTube, Instagram, Twitter/X und LinkedIn zu sehen und leitet die Betrachter zu einer Online-Petition.

"Diese Kampagne lenkt die dringend benötigte Aufmerksamkeit darauf, dass Unternehmen, die zuckerhaltige Getränke anbieten, den Sport nutzen, um ihren Gewinn zu steigern", sagte Nzama Mbalati, Geschäftsführerin von HEALA, einem Zusammenschluss der Zivilgesellschaft in Südafrika, der sich für ein gerechteres Lebensmittelsystem einsetzt. "Das Publikum der Olympischen Spiele 2024 sollte über die Absicht hinter diesen Anzeigen informiert werden.

Als Hüter der olympischen Bewegung wird das IOC dringend aufgefordert, das Sponsoring von Coca-Cola zu beenden und künftige Sponsorschaften von Unternehmen abzulehnen, die nicht mit den olympischen Werten übereinstimmen.

"Diese Petition unterstreicht die Notwendigkeit, dass das IOC der Gesundheit der Menschen und der Nachhaltigkeit unseres Planeten Vorrang vor kommerziellen Interessen einräumt", sagte Alejandro Calvillo, Direktor von El Poder del Consumidor, einer gemeinnützigen Organisation für Verbraucherrechte in Mexiko. "Das IOC hat die einmalige Gelegenheit, seinen Ruf als Leuchtturm der Integrität, der Exzellenz und der sozialen Verantwortung aufrechtzuerhalten."

Wenn Sie sich der Petition "Kick Big Soda Out of Sport" anschließen und Ihren Namen hinzufügen möchten, besuchen Sie www.kickbigsodaout.org und verwenden Sie den Hashtag #KickBigSodaOutofSport.

