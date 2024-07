EdHeroes

EdHeroes organisiert 24-Stunden-Streaming-Forum zum Thema kulturelles Erbe im Bildungssektor

Triesen, Liechtenstein (ots/PRNewswire)

Im Rahmen einer bahnbrechenden Initiative veranstaltete die globale gemeinnützige Organisation EdHeroes, die sich für den Zugang zu hochwertiger Bildung einsetzt, das erste 24-Stunden-Livestreaming des Global Forum 2024. Dieses Event, das am 11. und 12. Juli 2024 stattfand, wurde von mehr als 100.000 Menschen verfolgt und befasst sich mit der zentralen Rolle des kulturellen Erbes in der modernen Bildung. EdHeroes beleuchtet in diesem Forum die komplexe Beziehung zwischen Kultur und Globalisierung, indem sie Erfahrungen aus verschiedenen Ländern austauscht, um sich für eine integrativere und vielfältigere Bildungslandschaft einzusetzen.

Das Onlineevent bietet ein beeindruckendes Programm mit namhaften Rednern aus 40 Ländern, die in 9 Sprachen sprechen, darunter die Weltbank, UNESCO, UNICEF, OMEP, Teach for All, Dream a Dream, Educate Girls und viele andere. „Begonnen haben wir mit einer bescheidenen Diskussion. Nun ist daraus ein 24-stündiges Non-Stop-Streaming-Forum geworden, das von fantastischen Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt wird", so Alina Baimen, Mitbegründerin und CEO von EdHeroes.

Diese Initiative von EdHeroes unterstreicht die Bedeutung des kulturellen Erbes für die Gestaltung der Zukunft der Bildung. Aufgrund der Betonung von Inklusivität und Vielfalt ist das Globale Forum 2024 wegweisend und könnte einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise bewirken, wie Bildungssysteme weltweit das kulturelle Erbe würdigen und integrieren.

Bei dieser Gelegenheit stellte EdHeroes auch den EdHeroes Guide to Leading Education Organizations vor, eine unverzichtbare Ressource, die über 60 beispielhafte Bildungsorganisationen aus allen Kontinenten vorstellt. Diese Einrichtungen haben sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu hochwertiger Bildung durch philanthropische Bemühungen und innovative Initiativen zu verbessern. Dieser Leitfaden richtet sich an alle, die Zusammenarbeit, Inspiration oder Möglichkeiten zur Unterstützung des globalen Bildungsfortschritts suchen. Falls Sie keine Gelegenheit hatten, das Forum online zu verfolgen, können Sie sich die Aufzeichnungen unter https://global.edheroes.forum ansehen. Folgen Sie uns auf Instagram, um die Antworten der Redner auf die Fragen des Forums zu hören und über kommende Veranstaltungen informiert zu werden!

Informationen zu EdHeroes:

EdHeroes ist ein dezentralisiertes Netzwerk, das sich der Verwirklichung des UN-Nachhaltigkeitsziels SDG 4 widmet – hochwertige Bildung – und Menschen und Organisationen im Bildungssektor zusammenbringt. EdHeroes verfolgt einen „glokalen" Ansatz und verbindet und beschleunigt Bildungsprojekte durch Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften, weil diese ihre einzigartigen Herausforderungen am besten verstehen. Letztendlich strebt EdHeroes danach, eine Generation von autonomen, fähigen und zufriedenen Menschen heranzuziehen.

