Die „Taiwan Green Industry Map" wurde offiziell vorgestellt und glänzt auf der Smarter E Europe 2024

Die internationale Handelsverwaltung des Wirtschaftsministeriums Taiwans (TITA) hat über den Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) das „Green Products International Linkage Program" ins Leben gerufen, das vom Industrial Technology Research Institute (ITRI) durchgeführt wird und darauf abzielt, taiwanesische Unternehmen auf der Smarter E Europe, Europas größter Messe für intelligente Energie, zu fördern. Das Programm unterstützt ausländische Käufer bei der Suche nach und dem Zugang zu Informationen über taiwanesische Unternehmen. Die „ Taiwan Green Industry Map" ging am Eröffnungstag der Messe, dem 19. Juni, live und zog sofort die Aufmerksamkeit von Einkäufern aus verschiedenen Ländern auf sich. Während der dreitägigen Ausstellung nutzten fast hundert Käufer diesen Cloud-Service und erzielten bemerkenswerte Ergebnisse.

Die Präsentation der „ Taiwan Green Industry Map" auf der Ausstellung The Smarter E Europe wich von den traditionellen Praktiken ab, indem E-Paper, Tablets und Laptops anstelle von physischen Drucksachen und Werbematerialien verwendet wurden, die normalerweise auf Messen zu finden sind. An prominenter Stelle waren QR-Codes für direkte Downloads angebracht, die den Besuchern sofortigen Zugriff auf die neuesten Informationen ermöglichten. Dieser innovative Ansatz zielte nicht nur darauf ab, zeitnahe Aktualisierungen zu ermöglichen, sondern stand auch im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen, indem er den Abfall nach der Ausstellung minimierte und so das Engagement für eine verbesserte Umweltverantwortung verstärkte.

Die „ Taiwan Green Industry Map" wurde vom International Solar Energy Research Center Konstanz positiv aufgenommen und zog Solarenergie-Einkäufer aus Polen, Bulgarien und den Niederlanden an. Einkäufer aus Saudi-Arabien zeigten großes Interesse und erkundeten gründlich die Lieferkettenstruktur der Industriekarte. Sie hoben die Stabilität und Erschwinglichkeit von Taiwans Solarenergiespeichersystemen hervor und lobten die Website-Karte, die einen schnellen Überblick über die gesamte Branche der grünen Energiespeicherung bietet und somit eine erste Anlaufstelle für Interessenten in Taiwan darstellt.

Als Teil von TITAs „Green Products International Linkage Program", das von TAITRA durch ITRI auf internationalen Messen gefördert wird, hilft die „ Taiwan Green Industry Map" ausländischen Käufern, effizient Informationen über taiwanesische Unternehmen in Bereichen wie Solarenergie, Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und umweltfreundliche Baumaterialien zu finden. Die Karte gliedert die Hersteller in vor- und nachgelagerte Gruppen, um die Identifizierung der Lieferanten zu erleichtern. Sie bietet einen Branchenüberblick und unterstützt taiwanesische Unternehmen bei der Bereitstellung umfassender Lösungen und der Erkundung von Geschäftsmöglichkeiten in Übersee.

Taiwan hat sich im Rahmen der weltweiten Bemühungen um umweltfreundliche Industrien dazu verpflichtet, „Net Zero by 2050" zu erreichen. Die kürzlich stattgefundene dreitägige Ausstellung zog zahlreiche Besucher an und verdeutlichte Taiwans umfassende und attraktive Wertschöpfungskette der grünen Industrie mit vielversprechenden Geschäftsaussichten. (Anzeige von TITA)

