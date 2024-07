Hyzon

HYZON KONZENTRIERT SICH AUF DIE NORDAMERIKANISCHEN KERNMÄRKTE UND DIE ABFALLINDUSTRIE UND STOPPT STRATEGISCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IN DEN NIEDERLANDEN UND AUSTRALIEN

Bolingbrook, Illinois (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen setzt seine Bemühungen um neues Kapital und die Einführung der marktführenden Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika fort

Hyzon (NASDAQ: HYZN) (Hyzon oder das Unternehmen), ein in den USA ansässiger Hersteller und weltweiter Anbieter von Hochleistungs-Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen, der sich auf die Bereitstellung von emissionsfreiem Strom zur Dekarbonisierung der anspruchsvollsten Industrien konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach Prüfung seiner Optionen und nach Abschluss seiner Bewertung der schwierigen Marktbedingungen in Europa und Australien seine Geschäftstätigkeit in den Niederlanden und Australien einstellen wird.

Im Vergleich zu den nordamerikanischen Bemühungen, den Übergang zur Wasserstofftechnologie und die Einführung der emissionsfreien Brennstoffzellentechnologie zu beschleunigen, sei die staatliche Unterstützung für brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge in Europa und Australien zurückgegangen, einschließlich der Abschaffung von Wasserstoffsubventionen in vielen europäischen Ländern. Hyzon beabsichtigt derzeit, das Potenzial für eine Rückkehr auf den europäischen und australischen Markt als Lieferant von Brennstoffzellensystemen für Erstausrüster (OEMs) aufrechtzuerhalten.

„Ich möchte unseren engagierten europäischen und australischen Teams, die unermüdlich daran gearbeitet haben, die Umstellung auf Wasserstoff voranzutreiben, meinen größten Dank aussprechen", sagte Parker Meeks, Geschäftsführer von Hyzon. „Dies war eine komplexe und schwierige Entscheidung. Angesichts der Herausforderungen, die die Markteinführung neuer Technologien in einer aufstrebenden Branche mit sich bringt, sind wir der Meinung, dass wir unsere Bemühungen auf den nordamerikanischen Markt und die Abfallindustrie konzentrieren und unsere großen Flottenversuchsprogramme überwachen müssen, die in diesem Sommer beginnen", fügte Meeks hinzu.

Im Zusammenhang mit den geplanten Ausstiegsaktivitäten rechnet das Unternehmen mit Kosten in Höhe von ca. 17 Mio. US-Dollar, von denen ca. 7 Mio. US-Dollar in bar bezahlt werden sollen. Die Kosten beinhalten nicht-liquiditätswirksame Bestandsabschreibungen in Höhe von ca. 7 Mio. US-Dollar, mitarbeiterbezogene Kosten in Höhe von ca. 3 Mio. US-Dollar, andere mit dem Ausstieg verbundene Kosten in Höhe von ca. 4 Mio. US-Dollar und nicht-liquiditätswirksame Wertminderungen in Höhe von ca. 3 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Kosten im zweiten und dritten Quartal 2024 anfallen und die entsprechenden Barzahlungen im dritten und vierten Quartal 2024 geleistet werden. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit der Ausbuchung bestimmter Verbindlichkeiten, was im dritten und vierten Quartal 2024 zu nicht zahlungswirksamen Gewinnen führen kann. Das Unternehmen ist derzeit nicht in der Lage, diese nicht zahlungswirksamen Gewinne zu schätzen.

Nasdaq Capital Market Application Am 23. Januar 2024 erhielt das Unternehmen ein Schreiben (die „Mitteilung") von den für die Börsennotierung zuständigen Mitarbeitern von The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq"), in dem das Unternehmen darüber informiert wurde, dass es die in den Nasdaq-Kotierungsanforderungen 5550(a)(2) (die „Bid-Preis-Regel") festgelegte Mindestpreisanforderung für die weitere Börsennotierung nicht erfüllt. Die Bid-Preis-Regel schreibt vor, dass börsennotierte Wertpapiere einen Mindestpreis von 1,00 US-Dollar pro Aktie aufweisen müssen, und die Nasdaq-Kotierungsanforderung 5810(c)(3)(A) (die „Erfüllungszeitraum-Regel") sieht vor, dass eine Nichteinhaltung der Mindestpreisanforderung vorliegt, wenn der Mangel über einen Zeitraum von dreißig aufeinanderfolgenden Geschäftstagen anhält. Die Mitteilung hatte keine unmittelbare Auswirkung auf die Notierung der Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie (die „Stammaktien"), die am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol „HYZN" gehandelt wurden. Gemäß der Erfüllungszeitraum-Regel hat das Unternehmen 180 Kalendertage Zeit, um die Anforderungen wieder zu erfüllen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt vor Ablauf dieser 180-Tage-Frist oder bis zum 22. Juli 2024 der Schlusskurs der Stammaktien an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen bei oder über 1,00 US-Dollar pro Aktie liegt, wobei es im Ermessen des Personals liegt, diesen Zeitraum gemäß der Nasdaq-Kotierungsanforderung 5810(c)(3)(H) zu verlängern, wird das Personal dem Unternehmen schriftlich mitteilen, dass es die Bestimmungen der Bid-Preis-Regel erfüllt hat. Das Unternehmen hat die Einhaltung der Bid-Preis-Regel noch nicht erreicht. Gemäß Regel 4450(i) der Nasdaq-Börse beantragte das Unternehmen am 5. Juli 2024 die Übertragung der Notierung seiner Stammaktien vom Nasdaq Global Select Market auf den Nasdaq Capital Market. Unter der Voraussetzung, dass es alle Kriterien für eine solche Übertragung erfüllt, wird dem Unternehmen nach der Notierung am Nasdaq Capital Market eine zusätzliche Frist von 180 Kalendertagen eingeräumt, um die Geldkursregel einzuhalten und die Einhaltung wieder zu erreichen, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt und Nasdaq über seine Absicht informiert, den Mangel zu beheben.

Strategische Kapitalbemühungen und Liquiditätsmanagement Das Unternehmen setzt seine bereits mitgeteilten Bemühungen fort, Kapital über die Kapitalmärkte zu beschaffen und verschiedene andere strategische Alternativen zu prüfen. Zu diesen Alternativen gehören der Verkauf des gesamten Unternehmens oder eines Teils davon, eine mögliche Veräußerung der Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften in Europa und/oder Australien/Neuseeland, zusätzliche Kostensenkungen, Liquiditätsmanagement, eine Verringerung der Belegschaft und andere wesentliche Unternehmenstransaktionen. Das Unternehmen prüft auch die Notwendigkeit, Konkursschutz oder andere gerichtliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn seine Finanzierungsbemühungen oder andere strategische Alternativen nicht erfolgreich sind.

Trotz der Entscheidung, die Geschäftstätigkeit in den Niederlanden und Australien einzustellen, bekräftigt das Unternehmen sein Engagement – vorbehaltlich des Erfolgs bei der Kapitalbeschaffung und verschiedener anderer strategischer Alternativen –, um seine erste marktreife, emissionsfreie 200-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für nordamerikanische FCEV-Plattformen für die Klasse 8 und Müllfahrzeuge besser zu positionieren. Beide Plattformen werden ab diesem Sommer in den Vereinigten Staaten und Kanada in umfangreichen Testprogrammen für große Fahrzeugflotten eingesetzt. Darüber hinaus optimiert das Unternehmen weiterhin seine Aktivitäten in China.

Informationen zu Hyzon Hyzon ist ein globaler Anbieter von Hochleistungs-Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, der sich auf die Bereitstellung emissionsfreier Energie zur Dekarbonisierung anspruchsvoller Industrien konzentriert. Mit seiner flexiblen, leistungsstarken Technologie für Schwerlastanwendungen steht Hyzon im Zentrum einer neuen industriellen Revolution, die durch Wasserstoff, eine reichlich vorhandene und saubere Energiequelle, angetrieben wird. Hyzon konzentriert sich auf den Einsatz seiner Brennstoffzellentechnologie in schweren Nutzfahrzeugen in Nordamerika, Europa und Australien/Neuseeland sowie in den Bereichen Stromerzeugung und Energiespeicherung, Bergbau, Bauwesen, Schienenverkehr, Schifffahrt und Flughäfen von morgen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Hyzon über die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette hinweg zusammenarbeitet, um den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, besuchen Sie www.hyzonfuelcell.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten unter anderem ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit von Hyzon, eine strategische Transaktion zu verfolgen und abzuschließen, zusätzliches Kapital zu beschaffen und die Ziele und Vorteile seiner Kostensenkungs- und Liquiditätsmanagementinitiativen zu erreichen, sowie die Auswirkungen, wenn diese Maßnahmen nicht erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen können. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die sich jederzeit ändern können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Erwartungen des Unternehmens wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kapitalstruktur zu verbessern; der Liquiditätsbedarf von Hyzon, um sein Geschäft zu betreiben und seine Strategie umzusetzen, und die damit verbundene Verwendung von Barmitteln; die Fähigkeit, Kapital durch die Ausgabe von Aktien, den Verkauf von Vermögenswerten oder die Aufnahme von Schulden zu beschaffen; die Möglichkeit, dass Hyzon Insolvenzschutz beantragen muss; die Fähigkeit von Hyzon, Maßnahmen und Schritte vollständig durchzuführen, die wahrscheinlich das Bestehen erheblicher Zweifel an der Fortführung des Unternehmens ausräumen würden; unsere Fähigkeit, eine gewünschte strategische Alternative rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen einzugehen; unsere Fähigkeit, die Notierung unserer Stammaktien am Nasdaq Global Select Market aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere leitenden Angestellten, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen oder Direktoren zu halten oder zu rekrutieren oder erforderliche Änderungen vorzunehmen; die Bedingungen auf dem Einzelhandels- und Kreditmarkt; höhere Kapitalkosten und Kreditkosten; Wertminderungen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; und die anderen Faktoren unter der Überschrift „Risikofaktoren", die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K dargelegt sind, ergänzt durch die Quartalsberichte des Unternehmens auf Formblatt 10-Q und aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K. Diese Anmeldungen sind auf unserer Website oder unter www.sec.gov abrufbar. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um späteren Entwicklungen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

