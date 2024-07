ViewTrade

ViewTrade startet in Australien und bietet verbesserten Zugang zum Weltmarkt und mögliche Einsparungen in Höhe von fast 160 Mio. US-Dollar

Jersey City, N.J. und Sydney (ots/PRNewswire)

Der globale Anbieter von Anlage- und Handelstechnologielösungen ViewTrade Holding Corporation ist in Australien gestartet, um einen verbesserten globalen Marktzugang zu bieten, Ineffizienzen durch veraltete Infrastrukturen zu reduzieren und Anlagemöglichkeiten für die 9 Billionen Dollar von Superannuationsvermögen zu schaffen, die sich bis 2041 voraussichtlich ansammeln werden.

ViewTrade hat außerdem errechnet, dass seine Technologie- und Betriebslösungen, insbesondere für grenzüberschreitende Anlagen, der australischen Vermögensverwaltungsbranche Effizienzgewinne bescheren könnten, die derzeit nicht möglich sind, was angesichts des Umfangs des verwalteten Vermögens Einsparungen von fast 160 Millionen. US-Dollar pro Jahr bedeuten würde.

Ein effizienterer und breiterer Zugang zu den globalen Märkten würde es den australischen Anlegern auch ermöglichen, neue Möglichkeiten der Diversifizierung und Rendite zu nutzen.

ViewTrade hofft daher, einen bedeutenden Wert für Australien und sein Finanzdienstleistungsökosystem zu schaffen, das seiner Ansicht nach aufgrund der hohen Komplexität des regulatorischen Umfelds über einen ganz außergewöhnlichen Talentpool verfügt.

Tony Petrilli, Geschäftsführer der ViewTrade Holding Corporation, sagte: „Der Start in Australien unterstreicht das Engagement von ViewTrade, Finanzinstitutionen und Vermögensverwaltungsfirmen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Aber es ist für uns besonders aufregend, in einen so vielversprechenden Markt wie Australien einzutreten, wo wir über eine unglaubliche Expertise in der Vermögensverwaltung und ein hohes Wachstumspotenzial verfügen. Wir können es kaum erwarten, mit unseren Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten, denn der lokale Markt ist sehr anspruchsvoll und talentiert."

Zum Jahresende 2023 verwaltete ViewTrade weltweit ein Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar. Bei den grenzüberschreitenden Transaktionen vermittelte das Unternehmen zwischen 2020 und 2023 außerdem 58,2 Milliarden Aktien, 860,9 Milliarden US-Dollar an Aktienaufträgen und 16,7 Millionen Optionskontrakte.

Damit ist ViewTrade einer der weltweit größten Anbieter von grenzüberschreitenden B2B-Anlagelösungen.

Mit dem neuen regionalen Hauptsitz in Sydney ist Australien das 30. Land, in dem ViewTrade sein Lösungspaket anbietet, das grenzüberschreitende und Multi-Asset-Investitionen, Verwahrung und Finanzierung für Broker-Dealer, Superfonds, Vermögensberater und Fintechs umfasst.

Die neue Einheit firmiert nun unter dem Namen ViewTrade International Australia (VTIA) und soll dazu dienen, die bereits bedeutende APAC-Präsenz auszubauen und auch die bestehende Präsenz im Nahen Osten zu erweitern.

VTIA wird von Geschäftsführer Nigel Singh geleitet, der auf 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte und Investmenttechnologie zurückblicken kann und unter anderem das Flaggschiff von Morgan Stanley, Private Wealth Management (PWM), in Australien aufgebaut hat.

Singh wird unterstützt von dem Leiter des operativen Geschäfts Carl Brazendale, einem Finanzdienstleistungsveteranen mit 13 Jahren Erfahrung bei BNY Mellon's Pershing Division und Führungspositionen bei globalen Fintech-Anbietern wie GBST und Broadridge. Die ehemalige Morgan Stanley-Direktorin und FinClear-Führungskraft Kerri Buggy ist die Betriebsleiterin von VTIA.

Laut Singh liegt die große Chance in der Fähigkeit des lokalen Teams von ViewTrade, eng mit australischen Firmen zusammenzuarbeiten, um durch erstklassige Technologie und beispiellosen globalen Zugang erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen und so die Time-to-Value (TTV) für Kunden, die ihre strategischen und taktischen Ziele erreichen wollen, deutlich zu reduzieren.

Nigel Singh, Geschäftsführer von ViewTrade International Australia, sagte: „Der australische Markt ist reich an Potenzial, hat einen riesigen Finanzdienstleistungs- und Vermögenssektor, einen außergewöhnlichen Talentpool und eine starke, aber ausgewogene Regulierungslandschaft.

Ich freue mich darauf, eng mit lokalen australischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um das gleiche marktführende Niveau an Innovation und Effizienz zu erreichen, das ViewTrade in anderen Märkten auf der ganzen Welt erreicht hat.

Unser lokales australisches Fachwissen und unser fester Glaube an den Wert und das Potenzial der australischen Finanzdienstleistungsbranche insgesamt werden uns vom ersten Tag an in eine starke Position bringen, um erfolgreich zu sein. Wir freuen uns sehr darauf, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die Stärken und Bedürfnisse dieses wichtigen Marktes zugeschnitten sind, um sein enormes Potenzial zu nutzen."

ViewTrade ( www.viewtrade.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Investitions- und Handelsinfrastrukturlösungen, die grenzüberschreitende Investitionen für Finanzdienstleister in aller Welt ermöglichen. ViewTrade bietet die Technologie, den Support und die Brokerage-Services, die innovative Unternehmen benötigen, um neue Anlagemöglichkeiten für Privatkunden zu schaffen oder zu verbessern. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet ViewTrade mit über 300 Kunden zusammen – von Technologie-Startups bis hin zu großen Banken, Maklern und Beratern – um innovative Investmentlösungen und einen außergewöhnlichen Kundenservice anzubieten.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und stellt keine Empfehlung für eine Anlage oder Anlagestrategie von ViewTrade International Australia Pty Ltd (ACN 676 490 056) dar. Jegliche finanzielle Beratung oder Information ist allgemeiner Natur und dient nur der Veranschaulichung und berücksichtigt nicht die persönlichen Ziele, die finanzielle Situation oder die Bedürfnisse einer Person. Investitionen sind mit Risiken verbunden, und die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir empfehlen, dass jede Person, bevor sie eine Beratung in Anspruch nimmt, einen lizenzierten und/oder zugelassenen Finanzberater aufsucht, um festzustellen, ob die Beratung unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände der Person angemessen ist. ViewTrade International Australia Pty Ltd übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt dieser Mitteilung.

