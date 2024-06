Comexposium Asia Pacific

Die NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific schließt mit hervorragender Besucherzahl und Beteiligung der Branche

Die spektakuläre dreitägige Veranstaltung zog mehr als 7.000 Teilnehmer aus über 40 Ländern des asiatisch-pazifischen Raums und der ganzen Welt an, zusätzlich zur Teilnahme von 238 Ausstellern

Die erste NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific, die von der National Retail Federation (NRF) in den USA und dem globalen Veranstalter Comexposium organisiert wurde, ging erfolgreich zu Ende – mit einer herausragenden Besucherzahl und einem durchschlagenden Einfluss auf die Zukunft des Einzelhandels. Die dreitägige Veranstaltung, die vom 11. bis 13. Juni im Sands Expo and Convention Centre in Singapur stattfand, zog über 7.000 Anmeldungen und die Teilnahme von 238 Ausstellern aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum und der ganzen Welt an.

Unter dem Motto „Fast Track Your Success" (Ihr Erfolg auf der Überholspur) sprachen auf der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific mehr als 100 Redner in 60 Sessions – darunter Keynotes, Podiumsdiskussionen, Sonderprogramme und Führungen – über die neuesten Trends, Technologien und Strategien, die die Einzelhandelslandschaft im asiatisch-pazifischen Raum verändern.

Branchenführer aus renommierten Unternehmen wie AEON Group, Amazon, Coca-Cola, Central Retail Corporation (Thailand), Domino's, Fast Retailing (UNIQLO), Hermès, Mastercard, Moët Hennessy, Puma, Lotte Corporation und Wumart teilten ihre Erkenntnisse zu Themen wie Omnichannel-Einzelhandel und nachhaltige Praktiken bis hin zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und der Entwicklung der Kundenerfahrung.

„Die NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific hat unsere Erwartungen als Aussteller in den Bereichen Anwesenheit, Vordenkerrolle und Einfluss erfüllt. Es ist klar, dass diese Veranstaltung eine entscheidende Plattform ist, um die Zukunft des Einzelhandels voranzutreiben, sinnvolle Verbindungen zu fördern und transformative Ideen zu entwickeln", sagte Mette Krogh, Marketing-Leiterin, RELEX Solutions. „Wir freuen uns darauf, die wertvollen Einblicke und Verbindungen, die wir auf der Veranstaltung gewonnen haben, zu nutzen, um unsere Initiativen für den asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben."

Einer der Höhepunkte der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific war das NRF Innovation Lab, in dem die visionärsten Technologien für den Einzelhandel vorgestellt wurden, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, aus erster Hand die Fortschritte in Bereichen wie KI, Augmented Reality, Datenanalyse und Web3 zu erfahren, die den neuen Einzelhandel im digitalen Zeitalter vorantreiben werden.

„Als Redner war ich beeindruckt von der Bandbreite der behandelten Themen und der Tiefe des auf der Konferenz vermittelten Fachwissens", sagte Xu Ying, Präsident der Wumei Technology Group. „Die Präsentation von Einzelhandelslösungen auf der Messe und der Austausch innovativer Ideen und bewährter Verfahren haben einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific hat nicht nur einen neuen Standard für Branchenveranstaltungen gesetzt, sondern auch ihren Einfluss als Eckpfeiler für Vordenker und Innovationen im Einzelhandel gefestigt."

„Der herzliche und positive Empfang, den wir von den Einzelhandelsgemeinschaften in Indien, Japan, China, den Philippinen, Vietnam und Neuseeland erhalten haben, deutet auf eine große Nachfrage nach einer überregionalen Einzelhandelsveranstaltung hin", sagte Ryf Quail, Geschäftsführer der NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific, Comexposium. „Die Energie und der Enthusiasmus der Teilnehmer waren unglaublich und unterstreichen die Dynamik und Entwicklung der Einzelhandelsbranche in der Region. Wir sind stolz darauf, eine Plattform für Wissensaustausch, Networking und Innovation zu bieten, die die Branche voranbringt."

Mit Blick auf die Zukunft freut sich NRF, bekanntgeben zu können, dass die NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific vom 3. bis 5. Juni 2025 am gleichen symbolträchtigen Ort in Singapur stattfinden wird. Die kommende Veranstaltung verspricht, auf dem Erfolg der diesjährigen Messe aufzubauen, mit noch mehr visionären Rednern, bahnbrechenden Technologien und unvergleichlichen Networking-Möglichkeiten.

Bestehende Aussteller können sich jetzt erneut anmelden. Neue Aussteller können sich ab dem 1. Juli 2024 anmelden. Einzelhandelsfachleute, Technologieinnovatoren und Stakeholder der Branche können sich das Datum in ihrem Kalender vormerken und an der größten und einflussreichsten Einzelhandelskonferenz im asiatisch-pazifischen Raum teilnehmen.

Informationen zur NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific

Die wichtigste Veranstaltung für den Einzelhandel im asiatisch-pazifischen Raum fand vom 11. bis 13. Juni 2024 in Singapur statt. Die Ausgabe für den asiatisch-pazifischen Raum bringt führende Vertreter der Einzelhandelsbranche aus der gesamten Region zusammen, um auf einer Bühne für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum zusammenzuarbeiten. Lassen Sie sich auf der Retail's Big Show Asia Pacific in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt von den größten Führungskräften des Einzelhandels im asiatisch-pazifischen Raum inspirieren. Einzelhandelsfachleute aus der ganzen Welt können drei Tage lang ein Schulungsprogramm, eine umfassende Ausstellung mit den neuesten Einzelhandelslösungen sowie ein Innovationslabor und eine Startup-Zone mit bahnbrechenden Technologien für den Einzelhandel im asiatisch-pazifischen Raum erleben. https://nrfbigshowapac.nrf.com

