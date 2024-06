Lendscape

BNP Paribas Factoring wählt Lendscape zur weiteren Stärkung seiner europäischen Aktivitäten

BNP Paribas, Europas führende Bank und wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft, gibt die Ausweitung ihrer Partnerschaft mit Lendscape zur Unterstützung ihrer Factoring-Aktivitäten in den wichtigsten europäischen Märkten bekannt.

Aufbauend auf einer erfolgreichen und bewährten Partnerschaft wird BNP Paribas Factoring seine paneuropäischen und nordafrikanischen Factoring-Aktivitäten auf der Lendscape Receivables Finance-Plattform konsolidieren. Der Umzug wird es der Bank ermöglichen, das Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu optimieren, ihre Wachstumsstrategie zu unterstützen und weiterhin erstklassige Dienstleistungen zu erbringen, indem sie ihren 12 000 KMU- und Firmenkunden in ganz Westeuropa Finanzierungen im Wert von über 25 Mrd. Euro zur Verfügung stellt.

„Mit Lendscape als Kernstück unserer Kreditvergabe können unsere Kunden in allen Märkten sicher sein, dass sie die bestmögliche Kundenbetreuung und innovative, flexible Finanzierungslösungen erhalten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Wir haben eine enge Beziehung zum Lendscape-Team aufgebaut; sie haben eine erfolgreiche Erfolgsbilanz und wir können darauf vertrauen, dass ihre Technologie das hohe Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität bietet, das wir benötigen", bemerkt Lionel Joubaud, Global Head of the Factoring Filière, BNP Paribas.

Kevin Day, CEO von Lendscape, kommentiert: „BNP Paribas konzentriert sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Finanzierungsangeboten, die das Wachstum ihrer Kunden unterstützen. Die Lendscape-Plattform bietet ihnen die Möglichkeit, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und eine einheitliche Erfahrung auf allen Märkten anzubieten und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung mehrerer Systeme zu reduzieren. Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Geschäftsbeziehung mit BNP Paribas und darauf, sie weiterhin dabei zu unterstützen, eine wirklich kundenorientierte Finanzierung anzubieten."

Informationen zu Lendscape

Lendscape ist der weltweit führende Technologieanbieter für alle Formen der besicherten Unternehmensfinanzierung.

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und fundierten Branchenkenntnissen hat unser dynamisches Team Technologien für besicherte Kredite für mehr als 40 Märkte und einige der weltweit renommiertesten Banken und Finanzdienstleister entworfen, entwickelt und bereitgestellt.

Lendscape unterstützt eine Reihe von Betriebskapital- und Anlagenfinanzierungslösungen wie Factoring, Rechnungsdiskontierung, Lieferkettenfinanzierung, vermögensabhängige Kredite sowie Anlagenfinanzierung und viele andere Formen der Spezialfinanzierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lendscape.com.

Informationen zu BNP Paribas

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Das Unternehmen ist in 65 Ländern tätig und beschäftigt fast 185.000 Mitarbeiter, davon mehr als 145.000 in Europa. Die Gruppe hat Schlüsselpositionen in ihren drei Haupttätigkeitsbereichen: Commercial, Personal Banking & Services für das Commercial & Personal Banking der Gruppe und mehrere spezialisierte Geschäftsbereiche, darunter BNP Paribas Personal Finance und Arval; Investment & Protection Services für Spar-, Anlage- und Absicherungslösungen; sowie Corporate & Institutional Banking, das sich auf Firmen- und institutionelle Kunden konzentriert. Auf der Grundlage ihres stark diversifizierten und integrierten Modells hilft die Gruppe all ihren Kunden (Privatpersonen, Gemeindeverbänden, Unternehmern, KMUs, Unternehmen und institutionellen Kunden) bei der Verwirklichung ihrer Projekte durch Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Investition, Sparen und Schutzversicherung. In Europa hat BNP Paribas vier Heimatmärkte: Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Die Gruppe führt ihr integriertes Geschäfts- und Privatkundenbankmodell in mehreren Mittelmeerländern, der Türkei und Osteuropa ein. Als wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft verfügt die Gruppe über führende Plattformen und Geschäftsbereiche in Europa, eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika sowie ein solides und schnell wachsendes Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum. BNP Paribas hat bei all ihren Aktivitäten ein Konzept der sozialen Verantwortung eingeführt, das es ihr ermöglicht, zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft beizutragen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Gruppe zu gewährleisten.

Informationen zu BNP Paribas Factoring

Als europäischer Marktführer mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist BNP Paribas Factoring neben Cash Management und Trade Finance eine der drei wichtigsten Säulen der Betriebsmittellösungen der Bank. Sie ist in 12 Ländern vertreten, (mit lokaler Präsenz in 19 Ländern), mit 1.300 Experten, die mittlere und große Unternehmen betreuen, und erzielt einen Jahresumsatz von über 220 Mrd. Euro mit ihren Kunden. BNP Paribas Factoring unterstützt die Wachstumsstrategien ihrer Kunden, indem sie deren Erwartungen an kurzfristige Finanzierungslösungen erfüllt und gleichzeitig das umfassende globale Netzwerk der Bank nutzt. Die Fähigkeit von BNP Paribas Factoring, seine Kunden vor Ort und europaweit zu begleiten und nachhaltige Factoringlösungen anzubieten, ist einzigartig auf dem Markt.

