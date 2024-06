Suntory Global Spirits

The House of Suntory kündigt an, dass die Schauspielerin Elle Fanning die Hauptrolle in der Vignette der Roku Gin-Kampagne "Come Alive with the Seasons" von Kreativdirektorin Sofia Coppola spielen wird

New York (ots/PRNewswire)

Diese Zusammenarbeit wird Roku Gin hervorheben und die Essenz von Shun, dem Höhepunkt jeder Saison, präsentieren.

The House of Suntory's Roku Gin gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der weltberühmten Schauspielerin Elle Fanning und der Filmemacherin Sofia Coppola zusammenarbeitet, um eine Kampagnenvignette zu kreieren, die heute veröffentlicht wird. Die Zusammenarbeit mit zwei der führenden Namen der Kinobranche steht im Mittelpunkt der Kampagne Come Alive with the Seasons" von Roku Gin, die dazu einlädt, das Beste jeder Jahreszeit zu erleben.

Roku Gin ist ein Ausdruck des japanischen Konzepts von shun, dem Moment, in dem die Natur ihren Höhepunkt an Lebendigkeit und Vitalität erreicht hat. Roku wird in Japan mit viel Liebe zum Detail destilliert und ist die perfekte Mischung aus frischen und blumigen Aromen. Das Geschmacksprofil des Gins wird durch ein Gleichgewicht zwischen sechs japanischen Botanicals und acht traditionellen Gin-Botanicals erreicht. Zu den sechs Pflanzen in Roku gehören die Sakura-Blüte, das Sakura-Blatt, der Sencha-Tee, der Gyokuro-Tee, der Sansho-Pfeffer und die Yuzu-Schale, die jeweils zum Höhepunkt der Saison geerntet werden. Ein einzigartiges Mehrfach-Destillationsverfahren bringt das Beste aus jedem einzelnen heraus.

Mit ihrer langjährigen Freundin Elle Fanning als Muse fängt Sofia Coppola mit ihrer meisterhaften Regie die Geschichte von Roku Gin wunderbar ein. Die Vignette der Kampagne verbindet nahtlos die berühmte japanische Natur, die von den sechs verschiedenen Botanicals von Roku beeinflusst wird, mit den tief verwurzelten Traditionen und der Spirituosenkultur, die für das Haus Suntory steht; dieser Inhalt geht über das reine Geschichtenerzählen hinaus.

Diese Kampagnenvignette soll einem größeren Zweck dienen: um anspruchsvolle Zuschauer auf der ganzen Welt zu ermutigen, die lebendigen, flüchtigen Jahreszeiten in einer schnelllebigen, digitalen Welt zu schätzen - der gemeinsame Wert in der japanischen Kultur, der hinter saisonalen Festen wie Hanami und der Herstellung von Roku Gin steht. Die Vignette wurde gestern während der Roku Gin-Veranstaltung "Come Alive with the Seasons" in New York City enthüllt und kann nun auf der Website von The House of Suntory hier angesehen werden. Neben Sofia Coppola und Elle Fanning feierten auch andere hochrangige Gäste.

Fanning sagte: "Es ist großartig, mit dem Roku Gin von The House of Suntory zusammenzuarbeiten. Ihr Engagement für Handwerkskunst, Natur und Liebe zum Detail ist der Grund, warum Roku Gin so inspirierend ist. Und mit meiner Freundin Sofia zusammenzuarbeiten, um das schöne Konzept von Shun durch unsere Roku Gin 'Come Alive with the Seasons' Kampagnenvignette zu präsentieren, war für mich etwas ganz Besonderes."

Empfohlen wird ein Roku Gin & Tonic mit einem Teil Roku Gin und drei Teilen Tonic Water, garniert mit frisch geschnittenem Ingwer und auf Eis in einem Highball-Glas serviert.

Anfang dieses Jahres hat Roku Gin von The House of Suntory die Festival Collection vorgestellt; die limitierte Ausgabe des Roku Gin Sakura Bloom Edition ist die erste Ausgabe dieser Kollektion. Dieses limitierte Angebot ist eine Hommage an die Sakura-Blume, deren zartes Wesen und flüchtige Blüte Japan jeden Frühling in ihren Bann zieht. Der Roku Gin Sakura Bloom Edition ist von Hanami inspiriert und wird aus frisch gepflückten Sakura-Blüten in ihrer vollen Frische hergestellt. Während dieses berühmten Frühlingsfestes versammeln sich die Japaner in den Parks, um die farbenprächtige, aber kurze Sakura-Blütezeit zu genießen. Die Verwendung von Sakura verleiht dem Produkt einen eleganten, blumigen Geschmack mit einem Hauch von Salzigkeit, während das Verpackungsdesign in limitierter Auflage den Geist des Festes zum Leben erweckt.

Die Geschichte des Hauses Suntory begann mit der Gründung der Yamazaki-Destillerie im Jahr 1923 - der ältesten Malt-Whisky-Destillerie in der Geschichte Japans. Seit seiner Gründung stellt das Haus Suntory Spirituosen und Roku Gin von Weltklasse her, ist bekannt für Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki®, Ao World Whisky®, Legent® und Haku® Vodka. Nach einer erfolgreichen Kampagne zum 100-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr, die mehrere bahnbrechende Whisky-Editionen in limitierter Auflage umfasste, freut sich das Haus Suntory darauf, auch in den kommenden Jahren die japanischen Spirituosen zu erneuern.

Über The House of Suntory

Seit 1923 ist Suntory als Pionier des japanischen Whiskys für seine Master Blender und die Kunst des Blending bekannt. Der Gründer Shinjiro Torii baute Japans erste Malt-Whisky-Destillerie in Yamazaki, und das Suntory-Erbe wurde von Toriis Sohn und Suntorys zweitem Master Blender, Keizo Saji, fortgesetzt, der weitere Destillerien gründete, darunter die Hakushu-Destillerie. Die Generationen von Suntorys Master Blendern setzen sich fort und Suntory Whisky bleibt dem Erbe und der Innovation verpflichtet. The House of Suntory wurde bei der International Spirits Challenge in London, UK (2010, 2012, 2013, 2014) bereits viermal zum Brenner des Jahres gekürt. Suntory Whiskys sind subtil, raffiniert und komplex. Das Portfolio umfasst Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki® und Ao®. Zum Portfolio von House of Suntory gehören auch Roku Japanese Gin und Haku Japanese Vodka. Roku Gin und Haku Vodka werden von den Meisterhandwerkern des Hauses Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt und repräsentieren die Natur und den Geist von Japan. Im vergangenen Jahr feierte Suntory Whisky hundert Jahre Whisky-Innovation - ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Geschichte der Marke, sondern für die japanische Spirituosenkultur insgesamt. Anlässlich dieses Jubiläums hat The House of Suntory seine Hundertjahrfeier-Kampagne für das ganze Jahr 2023 ausgerollt.

Über Suntory Global Spirits

Als weltweit führender Hersteller von Premium-Spirituosen inspiriert Suntory Global Spirits die Brillanz des Lebens, indem es in Harmonie mit der Natur reiche Erfahrungen für die Menschen schafft. Suntory Global Spirits ist bekannt für seine handwerkliche Herstellung von Premium-Whiskys, darunter Jim Beam® und Maker's Mark®, japanische Whiskys, darunter Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® und Toki™; und führende Scotch-Marken wie Laphroaig® und Bowmore®, Suntory Global Spirits produziert auch führende Marken wie Tres Generaciones® und El Tesoro® Tequila, Roku™ und Sipsmith® Gin, und ist mit Marken wie -196 und On The Rocks™ Premium Cocktails weltweit führend bei trinkfertigen Cocktails. Als globales Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern wird Suntory Global Spirits von seinen Kernwerten "Growing for Good", "Yatte Minahare" und "Giving Back to Society" angetrieben. Die Proof Positive-Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfasst ehrgeizige Ziele und Investitionen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf den Planeten, die Verbraucher und die Gemeinden zu haben. Suntory Global Spirits hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen finden Sie unter www.suntoryglobalspirits.com und www.drinksmart.com.

Verantwortungsvoll genießen.

Roku Gin*, 43% Alk/Vol ©2024 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL. *Festival Kollektion, Sakura Bloom Edition

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437036/NEW_SIZE_Roku_Gin_Elle_Fanning_Campaign_Image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438619/Sofia_Coppola_Elle_Fanning_Roku_Gin.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437035/Roku_Gin_and_Tonic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2437034/Roku_Gin_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/the-house-of-suntory-kundigt-an-dass-die-schauspielerin-elle-fanning-die-hauptrolle-in-der-vignette-der-roku-gin-kampagne-come-alive-with-the-seasons-von-kreativdirektorin-sofia-coppola-spielen-wird-302173002.html

Original-Content von: Suntory Global Spirits, übermittelt durch news aktuell