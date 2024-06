ECOVACS Europe GmbH

ECOVACS DEEBOT T30S, X5 und N20 - neue Saugroboter für eine außergewöhnliche Reinigungserfahrung

Pünktlich zum Sommerbeginn bringt ECOVACS ROBOTICS, die führende Marke für Haushaltsrobotik, drei neue DEEBOT Saugroboter auf den Markt: die T30S-, X5- und N20-Familien. Alle drei bieten je nach Geldbeutel und Einsatzgebiet die beste Reinigungserfahrung für mühelos sauber glänzende Böden.

Die DEEBOT T30S-Familie reinigt alles, einfach mühelos

Mit den effizienten und kraftvollen Modellen der DEEBOT T30S-Familie hat der Staub keine Chance! Ausgestattet sind die neuen Familienmitglieder mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und der adaptiven TruEdge™ Kantenreinigung, die Sauberkeit bis in jede Ecke des Wohnraums bringt. Zudem verhindert die ZeroTangle-Technologie, eine speziell entwickelte V-förmige antistatische Rollbürste, die einem Kamm mit zwei Zahnreihen besitzt, dass sich nahezu keine Haare an der Bürste aufwickeln.

Der DEEBOT T30S ist ab 25. Juni im Handel verfügbar. Vom 11. bis 24. Juni erhalten Vorbesteller 100 € Rabatt.

Unverbindliche Preisempfehlung: 999 € (DEEBOT T30S WEISS)

All-in-One-Reinigungslösungen: DEEBOT T30S COMBO und DEEBOT T30S COMBO COMPLETE

Ein kabelloser Akku-Handstaubsauger bzw. Akkustaubsauger machen den DEEBOT T30S COMBO respektive den DEEBOT T30S COMBO COMPLETE zu verlässlichen Partnern für die gründliche Rundumreinigung. Der vielseitig verwendbare Akku-Handstaubsauger des DEEBOT T30S COMBO ist mit einer 4-stufigen Filterung und 3 verschiedenen Aufsätzen und Bürsten ausgestattet. Beim DEEBOT T30S COMBO COMPLETE gehört ein vollwertiger Akkustaubsauger inkl. langer Power-Stielbürste zur Ausstattung. So wird die manuelle Reinigung erleichtert, um auch Möbel und schwierige Bereiche, die der Saugroboter nicht erreichen kann, gründlich zu säubern.

Der DEEBOT T30S COMBO wird in Weiß mit 3 zusätzlichen Aufsätzen und Bürsten erhältlich sein, während der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE in Schwarz mit 4 zusätzlichen Aufsätzen und Bürsten erhältlich sein wird. Beide Modelle sind ab 25. Juni im Handel verfügbar. Vom 11. bis 24. Juni erhalten Vorbesteller 100 € Rabatt.

Unverbindliche Preisempfehlung: 1.199 € ( DEEBOT T30S COMBO WEISS) und 1.299 € ( DEEBOT T30S COMBO COMPLETE SCHWARZ)

DEEBOT T30S PRO optimale Reinigung mit KI-Unterstützung

Ausgestattet mit KI Power trifft der DEEBOT T30S PRO selbst die richtigen Entscheidungen für eine optimale Reinigung. Seine intelligente Reinigungstechnologie erkennt hartnäckige Flecken und beseitigt diese durch optimale Anpassung des Wasserverbrauchs. Ein Haustiermodus passt die Reinigung sogar an die Anwesenheit von Haustieren an, indem etwa die Bereiche um Katzentoiletten und Futternäpfe berücksichtigt werden. Der Interaktionsmodus ermöglicht die Sprachsteuerung des Roboters, eine Video Manager-Funktion den Zugriff auf die Videoüberwachung des Wohnraums via Smartphone.

Die AIVI 3D-Technologie identifiziert und erkennt verschiedene Hindernisse auf dem Boden, um die Reinigung sicher und so weit wie möglich ohne manuelle Eingriffe zu optimieren.

Der DEEBOT T30S PRO ist ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 1.099 € (DEEBOT T30S PRO SCHWARZ).

Der DEEBOT X5 saugt und wischt präzise bis in die Ecken

Dank seiner D-Form passt sich der X5 präzise an Wände und Ecken an. Sein schlankes Design erleichtert die Reinigung enger Räume sowie unter Sofas und anderen Möbeln. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa, intelligentem Nachwischen und einer Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) bewältigt er den hartnäckigsten Staub und Schmutz für eine gründliche Reinigung. Dank adaptiver TruEdge™ Kantenreinigung kann ein optimales Reinigungsergebnis sichergestellt werden, indem der Wischmopp durch einen Ausfahrarm dynamisch sehr nah (ca. 1mm) an Kanten entlanggeführt wird. Um Teppiche zu schützen, hebt der Roboter seine Wischplatten automatisch auf eine Höhe von 15 mm.

Mit Hilfe der All-in-One-OMNI-Station mit 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion kann der Roboter autonom arbeiten. Zudem lernt der X5 mit neuem Mini-dToF-LiDAR-Navigationsmoduls dazu und verbessert kontinuierlich seine Fähigkeiten für eine noch effizientere Reinigung.

Der DEEBOT X5 OMNI in Weiß und in Schwarz ist ab 25. Juni erhältlich. Vorbesteller erhalten vom 11. bis 24. Juni einen 100 € Rabatt.

Unverbindliche Preisempfehlung: 1.099 €

Müheloses Reinigen mit der N20-Familie

Für eine gründliche und mühelose Reinigung kartieren und navigieren die N20-Familienmitglieder ausgestattet mit TrueMapping 2.0-Technologie präzise durch den Haushalt. Das OZMO-Bodenwischsystem (OZMO Pro Vibrationssystem für DEEBOT N20 PRO PLUS) sorgt für makellose Böden, während die leistungsstarke 8.000 Pa-Saugkraft und die Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) auch den kleinsten Schmutz aufnehmen und verhindern, dass sich Haare in der Hauptbürste verfangen.

Der DEEBOT N20 ist ab dem 25. Juni im Handel verfügbar. Unverbindliche Preisempfehlung: 299 € (DEEBOT N20 WEISS)

DEEBOT N20 PLUS und DEEBOT N20 PRO PLUS revolutionieren die Reinigung mit der PureCyclone Technologie

Die staubbeutellose Station der Modelle DEEBOT N20 PLUS und DEEBOT N20 PRO PLUS verfügt über die neue PureCyclone-Technologie mit einen zweistufigen Trennprozess und einem mehrkegeligen Design, das 95 % des Staubs aus der angesaugten Luft filtert und somit nur minimale Saugverluste auch nach mehr als 100 Anwendungen gewährleistet. Darüber hinaus verlängert die Technologie die Lebensdauer des Motors und des Baumwollfilters. Dies zusammen ermöglicht eine leistungsstarke und langanhaltende Saugleistung für makellose Böden und sauberere Luft.

Der DEEBOT N20 PLUS und der DEEBOT N20 PRO PLUS sind ebenfalls ab dem 25. Juni verfügbar.

Unverbindliche Preisempfehlung: 399 € (DEEBOT N20 PLUS WEISS) und 499 € (DEEBOT N20 PRO PLUS SCHWARZ & WEISS)

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor „Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den mehr als 25 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, hat sich das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission „Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 145 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.

ECOVACS Europe GmbH

Alexandra Algül

PR & Marketing Specialist

Holzstrasse 2

40221 Düsseldorf

Mail: a.alguel@ecovacs.com

Pressebüro ECOVACS

Competence Circle

Imke Eichelbaum / Frank Schütz

Mail: ecovacs@competence-circle.com

Telefon: +49 151 15339092

