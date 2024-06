Dispo Travel

Ein Unternehmen mit einer Niederlassung in München hat ein neues Tool für Reisende entwickelt: DISPO - und es erobert jetzt die Welt

Vor zwölf Jahren startete der Unternehmer Oskars Lūsis sein Tourismus-Service-Unternehmen OsaBus mit nur dem Internet, einem Computer, einem Auto und 70 Euro. Heute hat OsaBus eine Niederlassung in München und ist in seiner Branche weltweit anerkannt. Das Unternehmen hat kürzlich expandiert und ein neues Transport- und Reisebuchungstool eingeführt – DISPO.

DISPO ist eine Online-Reservierungsplattform für Transportdienste, Busse und Kleinbusse. Es ist in vielen europäischen Ländern erfolgreich tätig und wird von den wichtigsten Akteuren der Branche anerkannt. DISPO bietet auch maßgeschneiderte Ausflüge, fachkundige Reiseführer, Hotelbuchungen, Flugtickets und VIP-Reisen https://dispo.travel/de/dmc-dienstleistungen/an, um das Reiseerlebnis für Kunden weltweit zu verbessern.

Ein Global Player

Wie OsaBus-Gründer O. Lūsis erklärt, wollte er schon immer ein Unternehmen gründen, wusste aber zunächst nicht, was für eines. „Ich hatte das Internet, einen Computer, ein Auto und 70 Euro für die Gründungsgebühren des Unternehmens. Nachdem ich internationalen Tourismus studiert hatte, begann ich, Transfers für Touristen anzubieten. Als die Nachfrage stieg, kamen Subunternehmer hinzu, da ich keine eigene Busflotte hatte. Das Geschäft wurde nach und nach ausgebaut", sagt O. Lūsis. Im Jahr 2019 eröffnete er eine OsaBus-Filiale in München.

Deutschland war eine strategische Entscheidung für OsaBus. Es ist ein wichtiger Markt und für O. Lūsis, der fließend Deutsch spricht und dessen Kultur schätzt, auch persönlich von großer Bedeutung. München dient auch als Drehscheibe für die Vernetzung mit Kunden aus der ganzen Welt.

Digitalisierung für globale Reichweite

DISPO ist aus der Notwendigkeit entstanden, den erfolgreichen internationalen Betrieb von OsaBus zu digitalisieren. O. Lūsis beschloss, die OsaBus-Dienste sofort weltweit verfügbar zu machen, „um Zeitzonen-, Währungs- und Sprachbarrieren zu überwinden." Ende 2019 war OsaBus weltweit bekannt, und die COVID-19-Pandemie machte den Bedarf an digitalen Lösungen deutlich. „Die Partner wollten Preis- und Verfügbarkeitsinformationen in Echtzeit. Die Kommunikation per E-Mail oder Telefon war zu langsam, insbesondere mit Kunden in unterschiedlichen Zeitzonen. Wir begannen mit der Entwicklung unserer Lösung -– DISPO", sagt O. Lūsis.

Bekanntheit und schnelles Wachstum

Die größte Herausforderung beim Start von DISPO waren die programmbezogenen Dienstleistungen. „Aber nachdem wir das neue Design und Konzept veröffentlicht hatten, erhielten wir Anerkennung von führenden Tourismusfachleuten und großen Unternehmen. Das Interesse an einer Zusammenarbeit wuchs, und wir wurden als wichtige, gleichberechtigte Marktteilnehmer angesehen", erklärt O. Lūsis erklärt.

„Seit der Einführung des neuen DISPO-Designs haben wir über 13.000 aktive Nutzer gewonnen, und die Zahl steigt täglich. Die Plattform ist in mehr als 200 Reisezielen verfügbar, und es kommen regelmäßig neue hinzu Unsere größte Herausforderung ist jetzt die Bewältigung des rapiden Anstiegs der Aufträge", sagt Eva Rudzīte, Betriebsleiterin von DISPO.

