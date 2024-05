Lexar

Lexar erweitert seine Professional SILVER-Serie um drei neue Karten

Diese Karten bieten eine hervorragende Leistung für ein außergewöhnliches Nutzererlebnis.

Lexar, eine der führenden Marken für Speicherlösungen, kündigt drei neue Ergänzungen zu seiner Professional SILVER-Reihe an: die SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I Karte, die SILVER PLUS SDXC™ UHS-I Karte und die Professional SILVER SDXC™ UHS-I Karte.

Die SILVER-Serie bietet hervorragende Leistung mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 205 MB/s, um Übertragungen zu beschleunigen und Wartezeiten zu verkürzen. Zudem verfügt sie über eine Schreibgeschwindigkeit von 150 MB/s (140 MB/s für die Professional SILVER SDXC™ UHS-I-Karte), um auch schnelle Bewegungen aufzuzeichnen. Die maximale Lesegeschwindigkeit wird erreicht, wenn die Karten mit dem Lexar® Dual-Slot USB-A/C-Lesegerät kombiniert werden, das gleichzeitig eine SD- und eine microSD-Karte lesen kann. Die Karten der SILVER Series sind mit V30 klassifiziert und können 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Sie wurden für den täglichen Gebrauch entwickelt und sind sturz-, temperatur-, röntgen-, stoß-, magnet- und vibrationsbeständig1, so dass sie allen möglichen Umgebungen standhalten können. Mit dem Lexar Recovery Tool, mit dem versehentlich gelöschte Dateien wiederhergestellt werden können, und einer lebenslangen, eingeschränkten Garantie bieten sie den Nutzern zudem mehr Sicherheit.

„Unsere Karten der SILVER-Serie bieten eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit für Anwender, die Aufnahmen und Videos in 4K machen wollen" erklärt Joey Lopez, Director of Brand Marketing. „Wir freuen uns, unseren Kunden mehr Produktoptionen anbieten zu können, damit sie die Lösung finden, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt."

Die SILVER PLUS SDXC™ UHS-I Card und die SILVER SDXC™ UHS-I Karte sind mit einer Vielzahl von Kameras und anderen Geräten kompatibel, darunter Modelle von Canon, Sony, Nikon und weiteren Herstellern. Die SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I Karte bietet eine umfassende Kompatibilität mit vielen Geräten, unter anderem mit Produkten von DJI, GoPro, Nintendo und SteamDeck.

Verfügbarkeit

Die SILVER PLUS SDXC™ UHS-I Karte wird in 64GB, 128GB, 256GB, 512GB and 1TB erhältlich sein.

Die SILVER SDXC™ UHS-I Karte ist ab sofort hier in 64GB (UVP 13,99€), 128GB (UVP 19,99€) und 256GB (UVP 34,99€) erhältlich. Im Q3 2024 wird sie in den Größen 512 GB und 1 TB erhältlich sein.

Die SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I Karte ist ebenfalls ab sofort hier in den Größen 64 GB (UVP 12,99€), 128 GB (UVP 21,99€), 256 GB (UVP 42,99€) erhältlich. Im Q3 2024 wird sie in den Größen 512 GB und 1 TB erhältlich sein.

Technische Daten:

205MB/s2 maximale Lesegeschwindigkeit.

150MB/s2 maximale Schreibgeschwindigkeit (140MB/s2 für Professional SILVER SDXC™ UHS-I Karte).

V30-Norm für Videoaufnahmen mit bis zu 4K 60fps.

Auf Langlebigkeit ausgelegt - sturzsicher, temperaturbeständig, röntgensicher, stoßfest, magnetfest und vibrationsbeständig.1

Beinhaltet Lexar Recovery Tool und eine lebenslange beschränkte Garantie.3

ÜBER LEXAR

Seit über 25 Jahren ist Lexar als eine der weltweit führenden Marken für Speicherlösungen bekannt. Unser preisgekröntes Sortiment umfasst Speicherkarten, USB-Sticks, Kartenleser, SSDs und DRAMs. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar-Lösung für jeden Bedarf zu finden. Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs mit mehr als 1.100 digitalen Geräten gründlich getestet, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar-Produkte sind weltweit in den führenden Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich. Weitere Informationen und Support erhalten Sie unter www.lexar.com.

1 Temperaturbeständigkeit: Betrieb -25°C bis 85°C, Lagerung -40°C bis 85°C. Röntgenschutz: bis zu 100mGy (entspricht der Bestrahlung durch ein Flughafen-Röntgengerät). Wasserdicht: IPX7, 1m tiefes Wasser für 30 min. Vibrationsfest: 10-2000Hz. Magnetischer Schutz: 15000Gauss. Widerstandsfähigkeit gegen Stöße: 1500G Stöße. Fallschutz: 1,5 m Fallhöhe. Verschleißwiderstand: bis zu 10.000-mal ein- und ausstecken.

2 Die Leseübertragung und Schreibgeschwindigkeiten können bis zu 205 MB/s niedriger sein. Die Geschwindigkeiten basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann abweichen

3 Die begrenzte lebenslange Garantie ist in Deutschland und in Regionen, die keine lebenslange Garantie anerkennen, auf 10 Jahre ab Kaufdatum begrenzt.

