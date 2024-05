Giga Fiber

GIGA FIBER nimmt die Niedax Group als strategischen Partner mit 10 Prozent Beteiligung an Bord

Partnerschaft zur Forcierung des Glasfasernetz-Ausbaus in Deutschland

Frankfurt am Main/Linz am Rhein (ots)

Die GIGA FIBER GmbH und die Niedax Group haben eine strategische Partnerschaft zur Forcierung des Glasfasernetz-Ausbaus in Deutschland vereinbart. In diesem Rahmen ist die Niedax Group, einer der weltweit führenden Anbieter von Kabelverlegesystemen, mit 10 Prozent als Gesellschafter bei dem Projektentwicklungsspezialisten GIGA FIBER eingestiegen. Das Ziel des kapitalstarken Unternehmens ist es, auf einer Strecke von rund 33.000 km ein sicheres, resilientes und hochleistungsfähiges Glasfasernetz entlang von Schienen und sonstigen Verkehrswegen auszubauen. Ergänzend wird GIGA FIBER bis zum Jahr 2029 16.500 Mobilfunkanlagen im Abstand von zwei Kilometern für 5G und das zukunftsweisende 6G Netz sowie WLAN-Einrichtungen und Funksendeanlagen entlang des Bahnnetzes bauen und betreiben.

Zur Besiegelung der Partnerschaft haben GIGA FIBER und Niedax in einem privaten Gleisabschnitt in der Nähe des Bahnhofs in Linz am Rhein eine Probeverlegung von Glasfaserkabeln vorgenommen. Dabei wurde erfolgreich demonstriert, wie zwei Glasfaserkabel und ein Stromkabel in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof erfolgreich mit einem Kabelkanal der Niedax Group verlegt werden können.

GIGA FIBER-Gründer und Mehrheitsgesellschafter Lars Diebold erklärt: "Die strategische Partnerschaft von GIGA FIBER und Niedax markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer sicheren digitalen Infrastruktur in Deutschland. Niedax und GIGA FIBER ergänzen sich auf ideale Weise: Mit der Niedax Group haben wir nicht nur einen weltweiten Innovationsführer für Kabelverlegetechnik als Generalunternehmer für unsere ambitionierten Ausbauvorhaben an Bord, sondern auch einen finanzstarken strategischen Gesellschafter für unser stark wachsendes Projektentwicklungsunternehmen gewonnen. Die Niedax Group war für uns der strategische Wunschpartner."

Für die Niedax Group ergänzt CEO Bruno Reufels: "Der bisher stockende Glasfaserausbau in Deutschland braucht beides: einen ambitionierten, dynamischen Projektentwickler und einen innovativen Umsetzer mit höchstem technischem Know-how und der notwendigen Manpower. Daher sehen wir die Partnerschaft als eine Win-win-win-Konstellation für GIGA FIBER, die Niedax Group und die digitale Infrastruktur in Deutschland. Als über 100-jähriges Unternehmen haben wir uns das Ziel gesetzt, die Umsatzmilliarde bis Ende 2024 deutlich zu übertreffen. Dazu wird auch die neue Partnerschaft einen Beitrag leisten."

Zu den unmittelbar anstehenden Ausbauprojekten 2024 gehört eine erste Referenzstrecke über 170 km in Brandenburg, die als "Proof of Concept" maximal hohe Sicherheitsanforderungen an den Glasfasernetzausbau nachweisen wird. Hier entstehen bereits zusätzlich rund 90 Funkmasten. Zudem werden die beiden Partner gemeinsam eine 60 km lange Strecke mit rund 30 Funkmasten im Raum Frankfurt am Main in die Umsetzung bringen, um einen wesentlichen Beitrag zur sicheren und resilienten Anbindung des Finanzsektors zu gewährleisten.

Über GIGA FIBER

Die GIGA FIBER GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein kapitalstarkes Projektentwicklungsunternehmen, gegründet mit dem Ziel, den Ausbau einer resilienten und hochleistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur entlang des Schienennetzes in Deutschland voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter mit stark wachsender Tendenz. GIGA FIBER wurde im Mai 2023 von dem Unternehmer Lars Diebold gegründet und ist u.a. Mitglied in den Branchenverbänden VATM und BREKO. Nach 10 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2023 wird für das Jahr 2024 ein Umsatz von 50 Mio. EUR angestrebt. 2025 wird durch die geplante Verlegung von 6.500 km hochresilienter und 1,2 TB schneller Glasfaser sowie 3.250 Funkmasten ein Umsatz von rund 1 Mrd. EUR erreicht werden.

Über die Niedax Group

Die Niedax Group ist einer der führenden Anbieter von Kabelverlegesystemen weltweit. Sie ist an 67 Standorten, davon 23 Produktionsstätten, in über 30 Ländern präsent. Über 2.500 Mitarbeitende sind zurzeit für die Gruppe tätig. Das Produktportfolio umfasst weit über 50.000 Artikel im Bereich der Elektroinstallation. Sie kommen vor allen Dingen in öffentlichen Bauten, Tunneln, Infrastrukturprojekten, Industrie- und Automobilwerken, maritimen Anlagen sowie im Energiesektor und Schiffbau zum Einsatz. Die Niedax Group befindet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1920 in Familienbesitz und hat ihren Hauptsitz in Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz). Weitere Informationen finden Sie unter www.niedax-group.com.

