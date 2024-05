Moldova Innovation Technology Park

Moldawischer Innovations- und Technologiepark stellt umfassenden IT-Investitionsleitfaden vor und zeigt technisches Potenzial auf

Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire)

Moldawien positioniert sich mit der Veröffentlichung des Leitfadens „ IT Investment Guide for Moldova", der von Emerging Europe erstellt wurde, als aufstrebendes Technologiezentrum. Dieser Leitfaden bietet detaillierte Einblicke in den dynamischen IT-Sektor der Republik Moldau und zeigt strategische Vorteile, Möglichkeiten und Anreize für Investoren auf.

Der Moldova Innovation Technology Park (MITP) steht im Mittelpunkt dieses Wandels, denn er treibt die digitale Agenda des Landes voran und fördert ein solides Innovationsökosystem. Der MITP beherbergt über 21.190 IT-Spezialisten und trägt erheblich zum BIP und zu den IT-Exporten der Republik Moldau bei.

Die wichtigsten Vorteile des MITP:

Einheitssteuersatz: Die Einwohner des MITP kommen in den Genuss eines Einheitssteuersatzes von 7 %, der die gesamte Steuerlast für Unternehmen und Arbeitnehmer ersetzt.

Die Einwohner des MITP kommen in den Genuss eines Einheitssteuersatzes von 7 %, der die gesamte Steuerlast für Unternehmen und Arbeitnehmer ersetzt. Keine Körperschaftssteuer: Ansässige Unternehmen sind von der Körperschaftssteuer, den örtlichen Steuern, der Grundsteuer und der Straßensteuer befreit.

Ansässige Unternehmen sind von der Körperschaftssteuer, den örtlichen Steuern, der Grundsteuer und der Straßensteuer befreit. Arbeitsgenehmigungen: Das IT-Visumsprogramm bietet eine vierjährige Arbeitserlaubnis für Top-Manager und eine zweijährige Erlaubnis für IT-Spezialisten und ihre Familien.

Das IT-Visumsprogramm bietet eine vierjährige Arbeitserlaubnis für Top-Manager und eine zweijährige Erlaubnis für IT-Spezialisten und ihre Familien. Talent und Bildung: Moldawien verfügt über einen großen Pool an IT-Absolventen, die von führenden Universitäten und Ausbildungsprogrammen unterstützt werden.

Wachstum und Errungenschaften:

Der IT-Sektor der Republik Moldau hat ein bemerkenswertes Wachstum und eine bemerkenswerte Belastbarkeit gezeigt. Zwischen 2016 und 2022 erzielte der Sektor eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 37,1 % und ein jährliches Wachstum der IT-Exporte von 40 %. Der IT-Sektor macht heute einen bedeutenden Teil der moldawischen Wirtschaft aus, wobei der MITP etwa 80 % des Sektors und fünf Prozent der Exporte des Landes ausmacht.

Der Leitfaden hebt die Erfolgsgeschichten internationaler und lokaler Unternehmen hervor, die in Moldawiens Geschäftsumfeld erfolgreich sind, darunter Amdaris, Endava, Bloomcoding und Crunchyroll. Diese Unternehmen haben die Vorteile des MITP ausgenutzt, um in ihren jeweiligen Bereichen zu expandieren und Innovationen voranzutreiben.

Strategische Positionierung:

Die Ausrichtung der Republik Moldau auf die Strategie der Europäischen Union zum digitalen Wandel erhöht die Attraktivität des Landes für Investoren. Das Engagement des Landes für die Digitalisierung zeigt sich in seinen fortschrittlichen öffentlichen Diensten und seiner robusten Infrastruktur. Die Republik Moldau belegt im IT-Wettbewerbsfähigkeitsindex einen Spitzenplatz und übertrifft viele andere Länder der Region in Bezug auf die Verfügbarkeit von Talenten, das Geschäftsumfeld und die wirtschaftlichen Auswirkungen.

Eine vielversprechende Zukunft:

Die Strategie für den digitalen Wandel der Republik Moldau zielt auf eine hundertprozentige Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ab und setzt damit einen hohen Standard für die technologiegestützte wirtschaftliche Entwicklung. Für Investoren und Unternehmen, die nach Möglichkeiten in Osteuropa suchen, bietet die Republik Moldau ein überzeugendes Angebot. Der „ IT Investment Guide for Moldova" zeigt die Errungenschaften des Landes auf und dient als Fahrplan für seine digitale Zukunft.

