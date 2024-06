Precisely

Precisely vertieft Partnerschaft für AWS Mainframe-Modernisierung mit neuen Anwendungstests

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire)

Automatisierte Tests ermöglichen es Benutzern, die Migration von Anwendungen von Mainframe-Umgebungen in die AWS-Cloud zu vereinfachen und zu validieren

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass es seine Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) durch die Zusammenarbeit bei der neuen AWS Mainframe Modernization Application Testing-Funktion erweitert hat. Die neue Funktion des AWS Mainframe Modernization Service nutzt Precisely Connect, um den Anwendungstestprozess in der AWS Cloud zu vereinfachen und zu beschleunigen und hilft Kunden, Risiken zu reduzieren, Entwicklungszeit zu sparen und Mainframe-Anwendungen schnell zu modernisieren.

Siebzig Prozent der Zeit, die für die Migration und Modernisierung von Mainframe-Anwendungen in die Cloud aufgewendet wird, entfällt auf Anwendungstests. Die Tests sind oft komplex und zeitaufwändig, da die migrierte Cloud-Anwendung validiert werden muss, damit sie genauso funktioniert wie die Mainframe-Version dieser Anwendung.

AWS Mainframe Modernization Application Testing validiert die funktionale Gleichwertigkeit zwischen der Mainframe-Quellanwendung und der modernisierten Zielanwendung. Nach der Ausführung eines Testszenarios auf einem Mainframe verwendet Application Testing die Echtzeit-CDC-Funktionen von Precisely Connect, um die Datenausgabe einer Mainframe-Anwendung zu erfassen und automatisch mit der Datenausgabe der auf AWS ausgeführten Anwendung zu vergleichen. Diese Tests können wiederholt mit demselben Datensatz durchgeführt werden und bieten dem Benutzer die Kontrolle über die zu testenden Variablen. Anwendungstests geben den Kunden Vertrauen in ihre in die AWS-Cloud replizierten Daten und mindern die Risiken der Anwendungsmodernisierung, bevor die Produktionsanwendungen vollständig von Mainframe-Systemen in die AWS-Cloud verlagert werden.

"Mit AWS Mainframe Modernization und der neuen Funktion Application Testing steht Unternehmen ein umfassendes Set an Tools zur Verfügung, um Modernisierungsprojekte schnell und pünktlich abzuschließen und Ressourcen für andere Prioritäten freizusetzen", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Dies ist ein großartiger Meilenstein für unsere fortlaufende Partnerschaft mit AWS und ein weiterer Beleg für den enormen Wert der Datenintegrität, den die Funktionen von Precisely Connect zur Erfassung von Änderungsdaten für Mainframe-Umgebungen bieten."

Erfahren Sie mehr über AWS Mainframe Modernization Data Replication mit Precisely. Detaillierte Informationen über den neuen Application Testing Service finden Sie hier.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

