Precisely

Precisely Automate Studio unterstützt SAP Fiori und vereinfacht die Datenautomatisierung für SAP S/4HANA Data Journeys

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire)

Neue Module für SAP Fiori und SAP GUI for HTML bieten nahtlos mehr Flexibilität und Governance-Funktionen für SAP ERP-Umgebungen

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, hat heute die Erweiterung von Automate Studio um die Module SAP Fiori und SAP GUI for HTML angekündigt. Mit der Unterstützung von SAP-ERP-Anwendungen, die Fiori, GUI for HTML und SAP GUI verwenden, bietet Precisely weiterhin umfassende Datenautomatisierungsfunktionen für Unternehmen auf ihrer SAP S/4HANA-Datenreise. Ab Juli 2024 wird Automate Studio es Unternehmen ermöglichen, die Vorteile einer genauen, konsistenten und integrierten Datenautomatisierung über mehrere SAP ERP-Umgebungen hinweg schnell zu nutzen.

Laut einer aktuellen Umfrage, die Precisely zusammen mit der America's SAP User Group (ASUG) durchgeführt hat, haben 57% der Unternehmen, die SAP ERP Systeme einsetzen, mehrere Umgebungen, abhängig von den verschiedenen Anwendungsfällen, die in ihrem Unternehmen benötigt werden, oder planen diese zu nutzen. Mit einer Vielzahl von SAP-Mandanten in verschiedenen Abteilungen kann die Benutzererfahrung sehr komplex und ressourcenintensiv sein. Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen bei der Optimierung der Datenerstellung, -erfassung und -verwaltung, was die Prozessautomatisierung im gesamten Unternehmen verlangsamt und den Fortschritt bei der S/4HANA-Migration behindert.

„Durch die Unterstützung von SAP Fiori ermöglicht uns Precisely Automate die Rationalisierung und Automatisierung unserer Geschäftsprozesse für die Planung der Lieferkette, der Logistik und des Kundenkontakts", sagt Dominik Lind, IT-Berater bei K+S, einem Pionier im umweltfreundlichen und nachhaltigen Bergbau. „Unser Team profitiert von größerer Flexibilität sowie von zusätzlicher Governance, Automatisierung und Einfachheit, die uns Vertrauen in die Daten geben, die wir für unsere Entscheidungen nutzen. Wir haben unsere Produktivität dank Precisely deutlich verbessert."

Mit der neuen Version wird Automate Studio Module für Studio for Fiori Automation und Studio for SAP GUI for HTML enthalten. Beide Module bieten die gleiche Benutzererfahrung wie das traditionelle Transaktionsmodul für Automate Studio for SAP GUI und erweitern diese Fähigkeiten auf SAP Fiori-Anwendungen, die auf SAPUI5 und der SAP GUI for HTML ERP-Schnittstelle basieren. Die neuen Module bieten Unternehmen eine einfache Möglichkeit, die Erstellung und Erfassung von SAP-Daten zu automatisieren und zu steuern. Diese können in Excel-Tabellen validiert, korrigiert, überprüft, genehmigt und erweitert werden, bevor sie in SAP-ERP-Systeme, einschließlich SAP S/4HANA Private und Public Clouds, übertragen werden.

„Wir sind bestrebt, unsere SAP-ERP-Kunden zu unterstützen, wo immer sie sich auf ihrer SAP-Reise befinden, indem wir sicherstellen, dass die Daten, die sie verwenden, in allen Abteilungen ihres Unternehmens konsistent und zuverlässig sind", sagte Tim Fujita-Yuhas, VP - Produktmanagement für SAP Automate Solutions bei Precisely. „Indem wir mehrere Automate-Clients anbieten, gehen wir weiterhin auf die Bedürfnisse eines dynamischen Marktes ein, insbesondere auf die von Unternehmen, die auf S/4HANA migrieren. Precisely vereinfacht den Automatisierungsprozess für die von den Kunden genutzten Anwendungen, während die Datenintegrität beibehalten oder verbessert wird, um die operative Geschwindigkeit und Agilität zu erhöhen."

Automate Studio basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in der SAP-Automatisierung und ist die führende Excel-zu-SAP-Desktop-Lösung, mit der Geschäftsanwender komplexe SAP-Geschäftsprozesse automatisieren und Massendatenänderungen schnell und einfach durchführen können. Mit diesen neuen Modulen können Entwickler Automatisierungsskripte erstellen, um die Geschwindigkeit und Effizienz für nahezu jede SAP-Aufgabe in einer einzigen Anwendung zu steigern, basierend auf dem Anwendungsfall, dem SAP-Systemtyp, der SAP-Benutzeroberfläche (UI) und den Benutzeranforderungen. Der No-Code-Ansatz von Automate Studio setzt sich auch in den neuen Modulen zur Datenautomatisierung fort, so dass autorisierte und geschulte Entwickler überall im Unternehmen Automatisierungsskripte erstellen und verwalten können, und das bei geringen Gesamtbetriebskosten.

Wenn Sie mehr über Automate Studio (ehemals Winshuttle Studio) und seine Integration mit SAP Fiori-Anwendungen erfahren möchten, registrieren Sie sich für das kommende Webinar über die Rationalisierung und Vereinfachung Ihrer SAP®-Kundenstammdaten-Prozesse mit Automation oder fordern Sie eine persönliche Demo an.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4723207/Precisely_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-automate-studio-unterstutzt-sap-fiori-und-vereinfacht-die-datenautomatisierung-fur-sap-s4hana-data-journeys-302164899.html

Original-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuell