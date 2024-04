philoro

Neuartiger Fan-Puck revolutioniert die Sport-Welt

«Eisgenoss» begleitet Eishockey-Fans auf dem Weg an die Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz

Ein neuartiger Eishockey-Puck mit integriertem Chip revolutioniert die Sportwelt. Der Schweizer Eishockey-Puck namens «Eisgenoss», welcher in einer limitierten Auflage aus Gold, Silber und herkömmlichem Hartgummi herausgegeben wird, markiert den Beginn einer neuen Ära. Der «Eisgenoss» symbolisiert den Glauben an die Kraft des Sports, Gemeinschaften zu vereinen und gleichzeitig den Weg für neue Möglichkeiten der Fanbeteiligung zu ebnen. Er vereint Sammlerwert und technische Innovation zugleich. Mit dem Verkauf des besonderen Pucks wird auch der Schweizer Eishockey-Nachwuchs gefördert.

Der «Eisgenoss» ermöglicht den Fans dank einem integrierten Chip den Zugang zu einzigartigen Privilegien. Beim Auslesen des Chips mit dem Handy können die Besitzer abhängig von der Eisgenoss-Kategorie zahlreiche Exklusiv-Leistungen abrufen. Vorkaufsrechte auf WM- und Länderspiel-Tickets, VIP-Eintritte zu einem Länderspiel, «Meet and Greets» mit Eishockeystars der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, exklusive Behind-the-Scene-Erlebnisse, signierte Merchandising-Artikel, exklusive Informationen und multimedialer Content, Mitspracherechte durch Votings und vieles mehr. Dies hebt die Interaktion mit den Fans auf ein neuartiges Level.

«Eisgenoss» begleitet Schweizer Eishockey-Fans auf dem Weg an die Heim-WM 2026

Das einzigartige Sammlerobjekt wird gemeinsam von der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), dem Schweizer Goldhändler philoro und dem auf Web 3.0 spezialisierten Unternehmen Vivents im Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz lanciert. Der «Eisgenoss» ist als einzelnes Unikat in Gold (2,293 Kilogramm), zu 200 Stück in Silber (1 Kilogramm) und im Original-Design (Hartgummi) zu 2'500 Exemplaren in der Schweiz erhältlich. Der Gold- und Silber-Puck wurde von philoro SCHWEIZ produziert und ist 100 Prozent Swiss Made. Ein Teil des Verkaufserlöses der Pucks fliesst in die Nachwuchsförderung des Schweizer Eishockeys.

«Der ‹Eisgenoss› ist die neue exklusive Community im Schweizer Eishockey, welche uns auf dem Weg zur Heim-WM begleitet. Der Zugang erfolgt über einen physischen und digitalen Schlüssel», sagt Marco Baumann, Director Marketing & Sponsoring von der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). «Dass es einen Eishockey-Puck nun in Gold und Silber gibt, stellt bereits ein Novum dar. Hinzu kommt der Chip, der neuartige Interaktionen mit den Fans erlaubt», so Baumann weiter. «Sport und Edelmetalle sind untrennbar miteinander verbunden. Die Trophäen des Erfolgs und der Beständigkeit werden stets mit Gold und Silber veredelt», sagt Christian Brenner, CEO des Goldhändlers philoro.

«Kraft der Community auf revolutionäre Weise neu organisieren»

Weil der «Eisgenoss» einen physischen Wert mit einem digitalen Wert verknüpft, ist er sogenannt «phygital». Die Kreation, das Design sowie die technische Umsetzung und die Web 3.0 Platzierung stammt von der Firma Vivents. «Die Sportwelt bietet den idealen Rahmen für Blockchain-Loyalitätsprogramme wie den ‹Eisgenoss›, die das Fanerlebnis bereichern und die Kraft ihrer Community auf revolutionäre Weise neu organisieren. Mit der Einführung des ‹Eisgenoss› und seiner phygitalen Eigenschaften öffnen wir eine neue Dimension der Fanbindung und des Fanerlebnis», sagt Sarah Schlagenhauf, CEO und Gründerin von Vivents.

Der «Eisgenoss» aus Gummi kostet 300 Franken, die Ausgabe aus Silber 3'300 Franken und das Unikat aus Gold 300'000 Franken. «Mit dem ‹Eisgenoss› in Gold haben wir den wertvollsten Puck der Welt geschaffen», sagt Christian Brenner von philoro. Weitere Infos unter www.eisgenoss.ch.

Der Schweizer Eishockey-Puck namens «Eisgenoss», welcher in einer limitierten Auflage aus Gold, Silber und herkömmlichem Hartgummi herausgegeben wird, ermöglicht dem Fan dank einem integrierten Chip den Zugang zu einzigartigen Privilegien.

Über die SIHF

Die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) ist die Dachorganisation des Schweizer Eishockeys. Der Bereich «Sport» ist für alle Nationalmannschaften (National Teams) sowie den gesamten Nachwuchs (Talent- & Youth-Sport) zuständig, die Abteilung «Leagues & Cup» organisiert den Spielbetrieb aller Ligen und Cupformate – von der Swiss League bis zur 4. Liga sowie sämtliche Juniorenligen. Ausserdem umfasst die SIHF die beiden Abteilungen «Officiating» und «Education», die das Schiedsrichterwesen beziehungsweise die Aus- und Weiterbildung für den gesamten Schweizer Eishockeysport verantworten.

Über philoro SCHWEIZ AG

Die philoro SCHWEIZ AG wurde 2017 gegründet. Der europaweit agierende Edelmetallhändler ist Teil der 2011 in Wien gegründeten philoro HOLDING GmbH und zählt zu den führenden privaten Anbietern im Bereich der qualitativ hochwertigen Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen hat mehr als eine Million Kunden, rund 250 Mitarbeitende und umfasst 16 Standorte im deutschsprachigen Raum sowie eine Niederlassung in New York. Die Filialen in der Schweiz befinden sich in Wittenbach bei St. Gallen und in Zürich nahe der Bahnhofstrasse. Eine Liechtensteiner Filiale gibt es in Eschen. Die philoro-Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung in Edelmetalle. Dazu gehören der An- und Verkauf sowie die Lagerung von Edelmetallmetallen, das Angebot von Edelmetall-Abos und die persönliche Beratung für private und institutionelle Anleger. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Online-Shop ebenso wie im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände – von der zertifizierten, nachhaltigen Goldproduktion gemäss LBMA (London Bullion Market Association) bis zur Verarbeitung der Barren und Münzen. Qualitätsmanagement und Servicequalität von Philoro sind vielfach ausgezeichnet – u.a. von TÜV NORD und Focus Money.

Über Vivents

Vivents, ein international führendes Unternehmen im Bereich Web3 und kreativer Innovationen mit Sitz in Zürich, ist auf die Integration von Blockchain-Technologie, die Schaffung immersiver Produkt- und Markenerlebnisse sowie den Betrieb des Kunst-, Luxus- und digitalen Gütermarktplatzes «Vivents» spezialisiert. Als Pionier in der Verbindung von digitalen und physischen Technologien hat Vivents bahnbrechende Innovationen für namhafte Akteure aus den Sektoren Luxus, Sport und Retail entwickelt. Die Expertise in der Entwicklung von Web3-Treueprogrammen und phygitalen Produkten etabliert Vivents als Branchenführer in der nahtlosen Verschmelzung von Online- und Offline-Welten und revolutioniert das Kundenerlebnis von morgen. www.vivents.com

