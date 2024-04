Skylab

Das Padel-Programm der LTA arbeitet mit Skylab zusammen, um die Leistungsanalyse zu verbessern

Skylab, ein in Großbritannien ansässiger Spezialist für Sporttechnologie und Leistungsanalyse, gibt mit Stolz seine Partnerschaft mit LTA Padel bekannt und festigt damit seine Position als führender Anbieter von Spezialdienstleistungen in der Sportindustrie. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Skylab für Spitzenleistungen und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, innovative und vielfältige Lösungen zu liefern, die speziell auf Spitzensportorganisationen wie LTA Padel zugeschnitten sind.

Das Padel-Leistungsprogramm der LTA in Großbritannien wird das Produkt Game Intelligence und die Leistungsanalysedienste von Skylab nutzen. Die Software wird Athleten und Trainern gleichermaßen interaktive und detaillierte Matchdaten zur Verfügung stellen, die nahtlos in intuitive Dashboards integriert sind, und automatische Video-Playlists erstellen. Das Padel-Team der LTA wird ein tieferes Verständnis für Padel auf Elite-Ebene erlangen, um seine Strategien zur Talentsuche, zur Spielerförderung und zum Training zu unterstützen und sich mit den Besten der Welt zu messen.

„Bisher fehlten den Padel-Spielern genaue und solide Leistungsdaten, was eine detaillierte Analyse der Gegner unmöglich machte. Die Trainer konnten die wichtigsten Fragen zu den Leistungen ihrer Spieler nicht schnell beantworten, und die Leistungsdirektoren mussten sich auf ihr Bauchgefühl und ihre Erfahrung verlassen, wenn es darum ging, zu zeigen, wie Elite-Padel aussieht. Unser Produkt und unsere Dienstleistungen bieten jedoch Praktikern Einblicke in die technischen und taktischen Aspekte des Spiels sowie in die körperlichen Anforderungen, die für eine Leistung auf Spitzenniveau erforderlich sind. Dies ermöglicht es Praktikern, die zukünftige Leistung ihrer Spieler zu verstehen und vorherzusagen, sodass sie datengestützte Entscheidungen treffen können", sagt Ciaran Skinner, Manager für Unternehmensentwicklung bei Skylab.

Skylab ist ein einzigartiges Sporttechnologieunternehmen, das maßgeschneiderte, marktführende Leistungsanalysedienste und maßgeschneiderte Webplattformen für Spitzensportkunden anbietet. Es revolutioniert die Art und Weise, wie Spitzensportteams und Einzelpersonen interagieren, ihre Daten nutzen und visualisieren. Durch die Kombination von Leistungsanalyse mit branchenführender UX und maßgeschneiderter Software werden die Partner in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen im Sport zu treffen.

Zu den aktuellen Kunden gehören Spitzenteams und Organisationen aus den Bereichen Padel, Fußball, Leichtathletik, Tennis, Rudern und anderen.

