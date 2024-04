Automation Anywhere

Automation Anywhere bringt Prozessautomatisierung auf Basis von Gemini-Modellen zu Hunderten von Unternehmen auf Google Cloud, um die Geschäftstransformation zu unterstützen

Automation Anywhere integriert jetzt die Gemini-Modelle von Google Cloud mit seiner KI-gesteuerten Automatisierungsplattform für leistungsstarke multimodale Anwendungsfälle, einschließlich Kreditgeschäft, Kommunikation mit Krankenhauspatienten, AML und mehr

Automation Anywhere, der führende Anbieter von KI-gestützter Automatisierung, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um die kombinierte Leistung von generativer KI und seinen eigenen spezialisierten, generativen KI-Automatisierungsmodellen zu nutzen und Unternehmen eine leistungsstarke Lösung zur Optimierung und Umgestaltung ihres Geschäfts zu bieten. Automation Anywhere nutzt die Gemini-Modelle von Google Cloud und die Vertex AI-Plattform, um neue, anpassbare, generative KI-gestützte Lösungen auf den Markt zu bringen, die Unternehmen in einer Reihe von Branchen schnell neue Werte erschließen. Während andere Automatisierungsanbieter ihre On-Premise-Software auf einer virtuellen Maschine ausführen, hat Automation Anywhere weit über 300 Unternehmenskunden, die fortschrittliche Prozessautomatisierungen nativ in der Google Cloud ausführen. So können die Kunden generative KI einsetzen, um die Produktivität über Systeme und Prozesse hinweg zu steigern und Kosten zu sparen.

Die branchenweit ersten generativen KI-Automatisierungsmodelle von Automation Anywhere wurden auf der Grundlage führender großer Sprachmodelle entwickelt und mit anonymisierten Metadaten aus mehr als 150 Millionen Automatisierungsprozessen in Tausenden von führenden Unternehmensanwendungen trainiert und werden die Zukunft der Geschäftsprozessautomatisierung neu definieren. Diese Modelle verfügen über ein umfassendes Verständnis der Arbeitsabläufe in den Unternehmensanwendungen und geben Unternehmen die Möglichkeit, komplexe Prozesse und Workflows in den Unternehmensanwendungen automatisch zu entwickeln und auszuführen, indem sie zunächst die Arbeitsanforderung in natürlicher Sprache verstehen, die Eingaben in natürlicher Sprache in Schritte umwandeln und dann dynamisch neue Prozess-Workflows erstellen. Unternehmen sind heute in der Lage, 40 bis 80 Prozent ihrer Unternehmensprozesse und Aufgaben zu automatisieren.

Mit den Gemini-Modellen von Google Cloud und den fortschrittlichen Funktionen von Vertex AI kann die Plattform von Automation Anywhere nun verschiedene Arten von Informationen integrieren, von Text über Code bis hin zu Audio, Bild und Video. So können Mitarbeiter mithilfe natürlicher Sprache systemübergreifend Automatisierungen anfordern, personalisierte Inhalte generieren, Dokumente mit hoher Informationsdichte zusammenfassen und Arbeitsabläufe automatisieren, ohne ihre bevorzugte Anwendung verlassen zu müssen. Durch den Einsatz von vortrainierten Google Grundlagenmodellen zur Aufnahme großer Datenmengen, zum Verstehen von Inhalten, zur Beantwortung von Fragen, zur Erstellung von Ergebnissen und zur Umwandlung dieser Ergebnisse in Befehle kann Automation Anywhere die Automatisierung in großem Umfang vorantreiben, die unternehmensweite Geschäftsumwandlung beschleunigen, die Produktivität steigern und Mitarbeitern wertvolle Zeit für die Arbeit an strategischeren Prioritäten verschaffen.

Die Plattform von Automation Anywhere baut auf jahrelanger KI-Arbeit auf und kann durch die Schaffung multimodaler Automatisierungsanwendungen neue Werte für Kunden schaffen:

• Umgestaltung von Underwriting-Prozessen: Im Bereich der kommerziellen Kreditvergabe und Versicherung kann generative KI Videomaterial, Bilder und Text aus Hunderten von Dokumentenseiten überprüfen und den durch generative KI unterstützten Assistenten nutzen, um die notwendigen Informationen zu überprüfen, zusammenzufassen und zu übermitteln und so den Underwriting-Prozess zu beschleunigen.

• Vereinfachung der Patientenkommunikation: Generative KI kann Zusammenfassungen von Entlassungsberichten im Audioformat in der Muttersprache des Patienten erstellen und so Ärzte und Kliniker bei der Weitergabe wichtiger Gesundheitsinformationen an ihre Patienten unterstützen, um ein besseres Verständnis für die Einzelheiten ihrer Behandlung zu gewährleisten.

• Automatisierung der Datenextraktion bei hoher Genauigkeit: Generative KI-gestützte Assistenten können automatisch Text und Bilder extrahieren, einschließlich Barcodes im Einzelhandel, die Ausgabe überprüfen, Produktsupport bieten und Rücksendungen genehmigen. In der Pharmazie validiert generative KI die Bilddaten von Verpackungen, einschließlich Größe, Farben, Logo, Gebrauchsanweisungen, Verfallsdaten und mehr, um Qualitätsstandards zu gewährleisten.

• Bekämpfung der Geldwäsche: Die Intelligent Automation-Plattform von Automation Anywhere ermöglicht es Finanzdienstleistern, die Effizienz und Effektivität ihrer Compliance-Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) zu verbessern, wodurch die Ergebnisse des AML AI-Produkts von Google Cloud nahtlos in den Untersuchungsworkflow integriert werden können und Berichte über verdächtige Aktivitäten erstellt werden können.

„Durch die Partnerschaft mit Google Cloud haben wir Zugang zu einem Ökosystem erstklassiger maschineller Lernmodelle, wie zum Beispiel MedLM, einer vorgefertigten Lösung, die Ärzte und medizinisches Fachpersonal entlastet, indem sie Zusammenfassungen nach dem Termin automatisiert und so manuelle Arbeit und Burnout reduziert", sagt Adi Kuruganti, Chief Product Officer, Automation Anywhere. „Dies ist nur ein gutes Beispiel dafür, wie unsere gemeinsamen branchenspezifischen Out-of-the-Box-Lösungen Menschen in die Lage versetzen, optimale Arbeit zu leisten, unterstützt durch generative KI-gestützte Automatisierung in einer sicheren, verantwortungsvollen KI-basierten Lösung."

„Wir freuen uns, mit Automation Anywhere zusammenzuarbeiten, um Kunden neue generative KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen", so Ritika Suri, Director of Technology Partnerships, Google Cloud. „Mit den Gemini-Modellen kann Automation Anywhere die Erfahrungen in allen Branchen verbessern und Unternehmen in die Lage versetzen, viele zeitraubende Aufgaben zu rationalisieren und zu vereinfachen."

Automation Anywhere ist in der Lage, Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer Geschäftsprozesse besser zu unterstützen und den manuellen Arbeitsaufwand um bis zu 40 Prozent zu reduzieren, während gleichzeitig der Return on Investment für Automatisierungsprogramme um das Neunfache steigt. Die Automation Success Platform ist verfügbar https://www.automationanywhere.com/solutions/google-cloudund kann über den Google Cloud Marketplace bereitgestellt werden.

Über Automation Anywhere Automation Anywhere ist der führende Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, der KI in Unternehmen zum Einsatz bringt. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit voranzutreiben, indem es menschliches Potenzial durch intelligente Automatisierung freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.

Automation Anywhere ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Automation Anywhere, Inc. in den USA und anderen Ländern.

