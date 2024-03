D&G Direktvertrieb GmbH

Sascha Gisbrecht: Mit der D&G Direktvertrieb GmbH Karriere machen

Erfolg, Freiheit und Selbstbestimmung - das sind die Ziele, die viele Berufstätige anstreben. Stattdessen stecken sie jedoch nicht selten in einer Schleife aus starren Hierarchien, geringem finanziellem Erfolg und begrenzten Karrieremöglichkeiten fest, ohne dass Besserung in Aussicht wäre. Sascha Gisbrecht, der Geschäftsführer der D&G Direktvertrieb GmbH, eröffnet motivierten Menschen mit seinem Unternehmen die Möglichkeit, den Traum von der eigenen Selbstständigkeit zu verwirklichen. Dabei kommt es ihm vor allem auf das Thema Langfristigkeit an. Welche Vorteile die D&G Direktvertrieb GmbH ihren Mitarbeitern bietet und warum sich eine Bewerbung lohnt, erfahren Sie im Folgenden.

Im Direktvertrieb ist Erfolg kein Zufall, sondern das Ergebnis einer starken Arbeitsmoral, hoher Motivation und der richtigen Einstellung. Menschen, die den Willen haben, über sich selbst hinauszuwachsen, haben die Möglichkeit, beträchtliche Gewinne zu erzielen. Allerdings legen die meisten Direktvertriebsunternehmen den Fokus auf schnelle Gewinne statt auf langfristige Nachhaltigkeit. So neigen Investoren, die auf kurzfristige Renditen aus sind, zum Beispiel oft dazu, ihre Beteiligungen schnell wieder zu verkaufen, sobald sie einen angemessenen Gewinn erzielt haben. Das kann dazu führen, dass potenzielle Mitarbeiter zögern, sich dem Direktvertrieb anzuschließen. Ihnen fehlt oft die langfristige Sicherheit - nicht so bei der D&G Direktvertrieb GmbH. "Unsere Vertriebler werden niemals im Stich gelassen", betont Sascha Gisbrecht, Geschäftsführer der D&G Direktvertrieb GmbH. "Obwohl sie selbstständig arbeiten, können sie sich stets auf uns verlassen, wenn sie mit Herausforderungen konfrontiert sind."

"Die Folge ist ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können, ohne sich um die Unsicherheiten kümmern zu müssen, die oft mit dem Direktvertrieb verbunden sind", fährt der Experte für Direktvertrieb fort. "Das ist uns so wichtig, weil unsere Vertriebler die Basis für ein gesundes Wachstum sind." Als Kooperationspartner des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland e.V. hat sich die D&G Direktvertrieb GmbH unter anderem auf Glasfaserlösungen spezialisiert, die die Vertriebler regional vertreiben. Da das Unternehmen in Zukunft noch andere Bereiche erschließen möchte, ist es stets auf der Suche nach neuen Mitarbeitern mit Disziplin, einer proaktiven Einstellung und Eigenmotivation, die gemeinsam mit der D&G Direktvertrieb GmbH wachsen möchten. Als freiberufliche Handelsvertreter erhalten die Vertriebler die notwendige Unterstützung, um potenzielle Kunden zu überzeugen und ihr Einkommen zu steigern. Das Team der D&G Direktvertrieb GmbH setzt sich aus engagierten Teamplayern zusammen, die sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen, sodass am Ende jeder Einzelne erfolgreich sein kann. Dabei lässt das Unternehmen das verstaubte Image der Branche hinter sich - und setzt stattdessen auf eine moderne Herangehensweise, die sowohl die Kunden als auch das Team überzeugt.

Das Arbeitsmodell der D&G Direktvertrieb GmbH

Aktuell setzt die D&G Direktvertrieb GmbH auf einen freiberuflichen Ansatz, bei dem die Mitarbeiter als selbstständige Auftragnehmer agieren. Diese Vorgehensweise ermöglicht dem Unternehmen die Flexibilität, sich an wechselnde Standorte und neue Projektanforderungen anzupassen. Für die Zukunft zieht das Unternehmen jedoch durchaus den Übergang in den Angestelltenmodus in Betracht - insbesondere im Bereich Weser-Ems, wo bereits eine langjährige Partnerschaft mit der EWE AG als Auftraggeber besteht. Die EWE AG ist das viertgrößte Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, was die Stabilität und Langfristigkeit für die Mitarbeiter der D&G Direktvertrieb GmbH unterstreicht. In diesem speziellen Projekt, in dem der Fokus stark auf Kontinuität liegt, würde eine Festanstellung durchaus Sinn ergeben, da die Arbeit konstanter und planbarer ist.

Das Produktportfolio der D&G Direktvertrieb GmbH umfasst Strom und Gas, Photovoltaik, Wallboxen sowie Wärme und Heizung. Das Unternehmen ist stolz darauf, als empfohlener Kooperationspartner vom Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. anerkannt zu sein. Bewerber, die Interesse haben, bei der D&G Direktvertrieb GmbH anzufangen, müssen nicht unbedingt Vertriebserfahrung mitbringen. "Wir bilden auch Quereinsteiger aus und zeigen ihnen von der Pike auf, wie sie im Verkaufsgespräch überzeugen", sagt Sascha Gisbrecht. "Alles, was Bewerber mitbringen sollten, sind Disziplin, Motivation und Spaß an der Arbeit."

Sascha Gisbrecht über die individuelle Betreuung neuer Mitarbeiter

"Wir wissen, dass der Erfolg eines Unternehmens maßgeblich auf den eigenen Mitarbeitern basiert", erklärt Sascha Gisbrecht. "Daher legen wir großen Wert darauf, dass neue Mitarbeiter gut integriert werden und sich schnell wohlfühlen." Der Einstellungsprozess beginnt mit einem sorgfältigen Auswahlverfahren, in dessen Rahmen sichergestellt wird, dass die Kandidaten nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern auch gut zum Rest des Teams passen. Sobald die neuen Vertriebler das erste Mal im Büro sind, erhalten sie eine gründliche Einführung. Hier halten wir uns auch an die Vorgaben des Haustürkodex der VATM, was mehr und mehr zu einer Voraussetzung von Auftraggebern wird. So wird sichergestellt, dass sie auch wirklich das nötige Know-how für ihre Aufgaben haben. Zusätzlich wird den neuen Mitarbeitern ein Mentor zur Seite gestellt, der ihnen bei Fragen und Unsicherheiten jederzeit zur Seite steht. Er begleitet die neuen Vertriebler auch bei den ersten Schritten im Arbeitsalltag - so zum Beispiel bei der Kundenansprache. "Allerdings achten wir auch darauf, dass unsere Mitarbeiter nicht zu abhängig werden, sondern auch lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen", betont Sascha Gisbrecht. "Daher ermutigen wir sie, regelmäßig mit den anderen Kollegen in Kontakt zu treten, um von deren Erfahrungen zu lernen."

Die Vision der D&G Direktvertrieb GmbH

Mit dem veralteten Bild des klassischen Klinkenputzers hat der Ansatz im Direktvertrieb, den die D&G Direktvertrieb GmbH verfolgt, übrigens rein gar nichts zu tun: Stattdessen sind die Vertriebler ernsthaft daran interessiert, Menschen von wertvollen Produkten zu überzeugen. Klarheit und Ehrlichkeit sind in diesem Zusammenhang unverzichtbar. Ob bei Vertragsabschlüssen oder in Bewerbungsgesprächen: Um völlige Transparenz zu garantieren, setzt die D&G Direktvertrieb GmbH auf Fakten, echten Mehrwert und Offenheit statt auf leere Versprechungen. Zusätzlich verfolgt das Unternehmen konsequent einen digitalen Ansatz. Alle Unterlagen und Informationen sind digital verfügbar, sodass sie im Kundengespräch flexibel abgerufen werden können.

Die Vision der D&G Direktvertrieb GmbH ist es, in den nächsten Jahren neue Gewinn- und Umsatzrekorde aufzustellen. Die Chancen stehen gut, denn die Auftragslage ist nach wie vor unverändert hoch. Aus diesem Grund möchte das Unternehmen sein Team in nächster Zeit mindestens verdoppeln. "Wir suchen dynamische Persönlichkeiten, die gemeinsam mit uns wachsen wollen", sagt Sascha Gisbrecht. "Wer motiviert ist, Teil einer zukunftssicheren Branche zu werden, ist daher herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben."

Wollen auch Sie Teil der D&G Direktvertrieb GmbH werden und gemeinsam mit dem Unternehmen über sich hinauswachsen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sascha Gisbrecht, um mehr zu erfahren oder bewerben Sie sich direkt über die Karriereseite des Unternehmens!

