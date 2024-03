Graylog

Graylog ernennt Ross Brewer zum Vice President und Managing Director EMEA, um sein starkes internationales Wachstum zu unterstützen

Hamburg, Deutschland und Houston, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Graylog, ein preisgekrönter Anbieter von Threat Detection & Incident Response-Lösungen, hat heute die Ernennung von Ross Brewer zum Vice President und Managing Director in EMEA bekannt gegeben, der in der Londoner Niederlassung des Unternehmens angesiedelt wird. Mit der Ernennung dieser strategischen Führungskraft wird das in Hamburg geborene Unternehmen seine starke Dynamik in der EMEA-Region weiter ausbauen.

In der sich schnell entwickelnden Landschaft von Cyber-Bedrohungen und komplexen IT-Umgebungen besteht ein Bedarf an effektiven Lösungen zur Erkennung von Bedrohungen, die die gesamte Angriffsfläche abdecken. Graylog hebt sich durch seine benutzerfreundlichen und erschwinglichen SIEM-, Protokollverwaltungs- und API-Sicherheitsoptionen hervor. Mit seinen flexiblen Bereitstellungsmodellen in der Graylog Cloud, der private Cloud und vor Ort ist Graylog perfekt auf die einzigartigen Anforderungen der EMEA-Region abgestimmt. Dies steht in krassem Gegensatz zu dem vorherrschenden Markttrend, dass Anbieter von Cybersicherheitslösungen in Richtung reiner Cloud-Lösungen drängen. In einer Region, in der nur 53 % der Unternehmen die Cloud-Technologie nutzen, setzt sich Graylog für die Datensouveränität ein und ist damit die ideale Wahl für EMEA-Unternehmen, die maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen suchen.

„Wir freuen uns sehr, dass Ross in dieser aufregenden Wachstumsphase zu uns stößt", erklärte Joshua Ziel, Chief Sales Officer. „Dank seines Fachwissens in unserem Bereich und seiner nachweislichen Erfolge bei der Erweiterung von Teams in der gesamten EMEA-Region ist Ross eine perfekte Ergänzung für die Graylog-Familie. Sein Engagement für die Verbesserung von Kundenergebnissen und die Beschleunigung der Entwicklung mit unseren Partnern unterstreicht unser Vertrauen in sein Potenzial, den Erfolg von Graylog zu steigern."

Brewer verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung im Bereich der kommerziellen und technischen Cybersicherheit. Er kam von SimSpace zu Graylog, wo er als Chief Revenue Officer tätig war. Ross hatte außerdem leitende Positionen bei AttackIQ, LogRhythm und LogLogic inne, wo er sich in der Branche einen Ruf für den Aufbau von Hochleistungsteams erwarb.

Ross Brewer äußerte sich zu seiner Ernennung: „Ich freue mich sehr, zu diesem Zeitpunkt zu Graylog zu kommen. Das Unternehmen ist in einer einzigartigen Position, um die Bedürfnisse der EMEA-Organisationen zu erfüllen. In den wichtigsten EMEA-Märkten besteht nach wie vor eine große Nachfrage nach selbstverwalteten und cloudbasierten Cybersicherheitslösungen. Graylog ist der ideale strategische Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach Cybersecurity-Experten sind, die ihnen diese unvergleichliche Unterstützung bieten."

Informationen zu Graylog

Graylog verbessert die Cybersicherheit und den IT-Betrieb durch seine umfassenden SIEM-, zentralisierten Log-Management- und API-Sicherheitslösungen. Graylog bietet einen Vorsprung bei der Erkennung von Bedrohungen und der Reaktion auf Zwischenfälle über verschiedene Angriffsflächen hinweg. Die einzigartige Mischung aus KI/ML, fortschrittlicher Analytik und intuitivem Design macht Cybersicherheit intelligenter, nicht schwieriger. Graylog ist auch ideal für die Fehlersuche bei täglichen IT-Leistungs- und Verfügbarkeitsproblemen. Im Gegensatz zu den komplexen, kostspieligen Systemen der Mitbewerber bietet Graylog Leistung und Erschwinglichkeit und vereinfacht die IT- und Sicherheitsherausforderungen. Graylog wurde in Hamburg, Deutschland, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Die Lösungen von Graylog werden in über 50.000 Installationen in 180 Ländern eingesetzt. Erfahren Sie mehr unter Graylog.com, oder verbinden Sie sich mit uns auf X (Twitter) und LinkedIn.

