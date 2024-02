Checkproof AB

CheckProof erweitert mit der Ernennung eines neuen Country Managers seine Präsenz in den deutschsprachigen Märkten

Stockholm (ots/PRNewswire)

CheckProof, ein führendes SaaS-Unternehmen für die Schwerindustrie und Branchen wie Zuschlagstoffe, Asphalt, Zement, Transportbeton und Schwermaschinen, ernennt Peter Erbel zum neuen Country Manager für Deutschland. Peter war zuvor bei FLSmidth tätig und blickt auf eine mehrjährige Karriere in verschiedenen Funktionen wie beispielsweise im Senior Project Management zurück. CheckProof erfreut sich in Deutschland über ein starkes, kontinuierliches Wachstum. Die Ernennung von Peter steht im Einklang mit dem Wunsch von CheckProof, bestehende Kunden nun auch innerhalb Deutschlands zu betreuen und gleichzeitig im deutschsparchigen Raum zu expandieren.

CheckProof wurde gegründet um voranging in der Schwerindustrie Inspektions- und Wartungsprozesse zu digitalisieren. CheckProof verbindet Mitarbeiter vor Ort mit dem Büro durch den Einsatz von digitalen Tools. Durch maßgeschneiderte Checklisten und Anwendungen werden Vorgänge, Abweichungen sowie Ressourcen- und Terminplanung durchgeführt. Die von CheckProof belieferten Branchen haben oft hohe Ziele für nachhaltiges Wachstum. Die Verwaltung von Vermögenswerten, Geräten und Maschinen ist dabei von entscheidender Bedeutung, ebenso die Möglichkeit, datengesteuerte Berichte über die erzielten Effizienzsteigerungen einzusehen. Gleichzeitig legt CheckProof Wert auf die Gesundheit und Sicherheit des vor Ort arbeitenden Personals und bietet auch dafür maßgeschneiderte Checklisten.

CheckProof bedient Kunden in 38 Ländern. Die Entscheidung, den Kundenstamm auf dem deutschen Markt auszubauen, spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, beispiellose Dienstleistungen auch in dieser Region anzubieten. Peters Erfahrung in der Branche macht ihn zum idealen Botschafter für unsere Produkte und Dienstleistungen.

Håkan Holmgren, CEO von CheckProof:

„Peters tiefes Verständnis der Branche, in der unsere Kunden tätig sind, passt perfekt zu unseren Wachstumszielen. Wir sind der vollen Überzeugung, dass er die Kunden in dieser Region gut bedienen und gleichzeitig das Kundenerlebnis insgesamt verbessern wird."

Die Ernennung von Peter kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für CheckProof, da das Unternehmen aggressive Wachstumspläne als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Digitalisierung des Schwerindustriesektors umsetzt. Zu seinen Aufgaben gehört die Etablierung von CheckProof in Deutschland und die Pflege enger Beziehungen zu wichtigen Partnern.

„Es ist mir eine Ehre, für Checkproof zu arbeiten und die Einführung unserer außergewöhnlichen Produkte auf dem deutschen Markt zu übernehmen", sagt Peter. „CheckProofs Engagement und Innovation ist wirklich beachtlich und ich freue mich, in diesem neuen Kapitel zum Erfolg des Unternehmens beitragen zu können."

Peter beginnt diesen Monat bei CheckProof.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.checkproof.com

