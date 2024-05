Basware

Deloitte und Basware bilden Allianz zur Transformation der elektronischen Rechnungsstellung

Die Partnerschaft wird die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und die berührungslose Rechnungsverarbeitung im Rahmen der Compliance-Vorschriften beschleunigen

Deloitte und Basware haben eine Allianz zur Verbesserung der berührungslosen Rechnungsverarbeitung für globale Kunden angekündigt. Die Partnerschaft wird das Fachwissen über die Kreditorenbuchhaltung bündeln, um die Automatisierung und Umgestaltung des Finanzwesens zu beschleunigen.

Die elektronische Rechnungsstellung hat in den Finanzabteilungen zunehmend Vorrang vor den Anforderungen der lokalen Behörden oder der Steuerbehörden an die elektronische Berichterstattung. Buchhaltungsteams müssen beim Versenden und Empfangen elektronischer Rechnungen bestimmte Rechtsvorschriften einhalten. Die neue Gesetzgebung wird papiergestützte Verfahren und Berichte ersetzen, da die EU und andere Regionen zu einem harmonisierten Ansatz und zu zentralisierten staatlichen Datenbanken tendieren, um die gemeldeten Daten zu vergleichen.

Die Allianz von Deloitte und Basware wird sich auf die wichtigsten Herausforderungen, Chancen und regulatorischen Anforderungen im Finanzbereich konzentrieren. Sie wird die Stärken von Basware im Bereich der Automatisierung des Rechnungswesens mit dem Zugang von Deloitte zu seinem Netzwerk von Finanz-, Beschaffungs- und Steuerexperten zusammenführen, um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Die Partnerschaft wird Unternehmen durch die Integration von AP-Automatisierungsdiensten auch die neuesten Trends und Best Practices im Bereich der Finanztransformation liefern.

Finanzteams in großen Unternehmen, die wöchentlich Tausende von Rechnungen bearbeiten und bezahlen, sehen sich häufig mit Problemen wie verspäteten Zahlungen an Lieferanten, doppelten Rechnungen und sogar betrügerischen Zahlungen konfrontiert. Laut einer Performance Benchmark von Ardent Partners durchlaufen im Durchschnitt nur 32 % der Rechnungen das Finanzteam, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist, verglichen mit 89 % durch Baswares AP-Automatisierungsplattform. Durch einen völlig berührungslosen Rechnungsprozess müssen die Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung keine Zeit mehr für den Abgleich und die Genehmigung von Rechnungen aufwenden und haben somit mehr Zeit für die Bereitstellung von operativen und finanziellen Informationen.

Die Allianz zwischen Deloitte und Basware wird an der Entwicklung einer gemeinsamen Go-to-Market-Strategie arbeiten, um ein breiteres Publikum zu erreichen, gemeinsame Innovationsmöglichkeiten zu schaffen, um die sich entwickelnden gesetzlichen Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung zu erfüllen, und einen Pool von zertifizierten Deloitte-Beratern aufzubauen, die für die Projektabwicklung auf Basware-Lösungen geschult sind.

Durch die Partnerschaft können die Kreditorenbuchhaltungsteams Rechnungen 80 % schneller bearbeiten und so die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Rechnungen von 10 Tagen auf weniger als einen Tag reduzieren.

Jason Kurtz , Geschäftsführer von Basware , kommentierte die Allianz:

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Basware und Deloitte, um die berührungslose Rechnungsverarbeitung zu beschleunigen. Finanzvorstände haben ständig mit manuellen AP-Prozessen zu kämpfen, die Teams ausbremsen und sich auf den Gewinn auswirken. Es war spannend, in den letzten Monaten mit Deloitte zusammenzuarbeiten und auf eine gemeinsame Vision hinzuarbeiten, die Unternehmen dabei hilft, beim Versand und Empfang von Rechnungen Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig das Compliance-Risiko zu verringern. Gemeinsam werden unsere Technologie und unsere Führungsrolle im Bereich der Rechnungsstellung neue Dimensionen der berührungslosen Rechnungsverarbeitung eröffnen."

Arian Kaandorp, Direktor bei Deloitte Consulting, kommentierte dies ebenfalls:

„Unsere Kunden gehen von der Automatisierung aufgabenspezifischer Prozesse zu autonomen Finanzoperationen über. Die Partnerschaft mit Basware, um unser Know-how in der berührungslosen Rechnungsverarbeitung zu bündeln, ist ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz von E-Invoicing zu erhöhen. Mit unserer Allianz wollen wir unsere Kunden bei der technologiegestützten Umgestaltung ihrer Rechnungsstellungsprozesse unterstützen und gleichzeitig die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung erfüllen."

