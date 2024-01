FocusPoint Private Capital Group

FocusPoint stellt zum Ausbau seiner Präsenz in Europa und den GKR-Märkten Peter Brown ein

Brown stößt zu seinen ehemaligen Kollegen bei Guggenheim, David Conrod und Robert Mortimer, und wird die Vertriebsbemühungen in Europa und den Märkten der Golfregion leiten

Die FocusPoint Private Capital Group („FocusPoint") und ihre Tochtergesellschaft in Großbritannien, FocusPoint Europe LTD, („FPE") haben die Ernennung von Peter Robert Brown zum Geschäftsführer und Leiter der EMEA-Abteilung von FPE bekannt gegeben, um die Betreuung der Kunden in Europa und im Golfkooperationsrat (GKR) auf Institutionen und High-Net-Worth-Plattformen auszuweiten.

Brown wechselt von der Jefferies Private Fund Group in London zu FPE, wo er seit 2018 als Geschäftsführer und Leiter der Region EMEA tätig war und die Märkte in Europa und dem GKR abdeckt sowie Kapital für Private-Equity-, Kredit- und ertragsbezogene Strategien und direkte Transaktionen beschafft. Zuvor war Peter als Senior Geschäftsführer bei Guggenheim Partners tätig, wo er Leiter der Abteilung Naher Osten war. Zuvor war er beinahe zehn Jahre bei HSBC in der Golfregion tätig. Brown bringt umfangreiche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung für viele Anlagestrategien mit.

„Wir freuen uns sehr, Peter im Team von FocusPoint zu begrüßen. Einige von uns haben bereits eng mit Peter zusammengearbeitet, als wir noch bei Guggenheim Partners beschäftigt waren. Dass er nun, da wir unsere Reichweite auf Europa und die Golfregion ausweiten, zu FPE stößt, ist großartig und wird sich positiv auswirken", so David Conrod, Vorstandsvorsitzender von FocusPoint. „Peter verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beschaffung alternativer Anlagen und konnte im Laufe seiner Karriere immer wieder seine Stärke in der Zusammenarbeit mit Kommanditisten, Beratern und Komplementären unter Beweis stellen. Vor seiner Zeit bei Guggenheim haben Peter und ich gemeinsam bei HSBC Asset Management gearbeitet. In seiner Funktion dort konnte er eine beeindruckende Erfolgsbilanz erzielen und ich bin überzeugt, dass er unserer globalen Geschäftsplattform einen erheblichen Mehrwert bringen wird", so Conrod weiter.

„Wir bauen derzeit die Präsenz von FocusPoint in den GKR- und EMEA-Regionen auf und Peter bringt nahezu 30 Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb, auf den Kapitalmärkten und im Investmentbanking mit.Außerdem verfügt er über weitreichende Beziehungen zu Investoren auf der ganzen Welt. Zudem wird Peter unsere Kunden dabei unterstützen, in ganz Europa und im Nahen Osten Zugang zu Kapital von Familienunternehmen, Staatsfonds, Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften zu erhalten", so Conrod weiter.

„Ich freue mich, das Team zu verstärken und zur europäischen Strategie und dem anhaltenden Wachstum beizutragen, indem ich Anlegern und Beratern Zugang zu erstklassigen privaten Kapitalmarktstrategien biete", sagte Brown. „FocusPoint hebt sich durch seine langjährige Erfahrung im Fundraising, die Expertise und die Stabilität seines Führungsteams sowie den Zugang zu den besten Privatmarktmanagern und unabhängigen Sponsoren von anderen Unternehmen im Bereich der Kapitalvermittlung ab. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kunden in der EMEA-Region, um sie beim Fundraising optimal zu beraten."

Brown wird in dieser neuen Funktion in der Londoner Niederlassung von FocusPoint tätig sein und an Conrod berichten.

Informationen zur FocusPoint Private Capital Group

Die FocusPoint Private Capital Group ( https://www.fpcgllc.com/) wurde 2010 von David Conrod und Robert Mortimer gegründet, die bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 bei Guggenheim Partners tätig waren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York ist ein unabhängiges privates Unternehmen für Kapitalplatzierungen in den Bereichen Eigenkapital, Kredite, Immobilien, Sachwerte und direkte Transaktionen in Industrie- und Schwellenländern.

FocusPoint ist in den USA als FINRA-regulierter Broker-Dealer tätig und Mitglied der SIPC. Ende 2023 haben seine Partner die FocusPoint Europe LTD gegründet.

