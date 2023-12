I Love Fruit & Veg from Europe

Weihnachten mit "I Love Fruit & Veg from Europe": Verschenken Sie ein Zitrus-Tiramisu - ein genussvoller und gesunder Festtagsgenuss

Orange und Schokolade: ein Rezept, das Ihnen gut tut und Energie gibt.

Weihnachten steht vor der Tür, und mit ihm festliche Tage und die besten Früchte der Saison. Mit dem Projekt "I Love Fruit & Veg from Europe", das von den Erzeugerorganisationen Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia und Terra Orti gefördert und von der Europäischen Kommission mitfinanziert wird, können Mittag- und Abendessen reichhaltig, lecker und gesund sein. Unser diesjähriges Geschenk unter dem Weihnachtsbaum ist ein Zitrus-Tiramisu, das von Küchenchef Pierpaolo Giorgio kreiert wurde. Es ist der perfekte Abschluss eines Weihnachtsessens mit Früchten aus unseren Festtagsmenüs - Orangen, Zitronen und Mandarinen.

Zitrusfrüchte gehören zu unseren besten Freunden, wenn es darum geht, gesund zu bleiben: Sie enthalten viel Vitamin C, das das Immunsystem stärkt, und Vitamin A, das unsere Widerstandskraft gegen Infektionen verbessert und sich positiv auf das Verdauungssystem und die Sehkraft auswirkt. Zitrusfrüchte sind auch reich an Folsäure, die gut für die Zellerneuerung ist, an Selen, einem natürlichen Antioxidans und Stimulans für das Immunsystem, sowie an Kalzium, Magnesium und Phosphor, die für gesunde Knochen und Zähne sorgen.

Das Rezept: Orangen-Schokoladen-Zitrus-Tiramisu

Zutaten für 8 Einzelportionen:

Für die Pâté à bombe:

175 g Eigelb

340 g Zucker

100 ml Wasser

Für die Füllung:

500 g Mascarpone

500 ml UHT-Schlagsahne (35 % Fett, ungesüßt)

10cl Cointreau

Saft von 4 Orangen

Für die Schichten:

1 Packung Savoiardi Löffelbiskuits

Zum Dekorieren:

Zartbitter-Schokoladenraspeln

Getrocknete Orangenscheiben

Methode:

Die Eigelbe in einer Küchenmaschine auf höchster Stufe verquirlen. In der Zwischenzeit Wasser und Zucker in einen Topf geben und auf 121 °C bringen. Dann die Quirle laufen lassen und den Sirup in das verquirlte Eigelb träufeln. Weiterschlagen, bis die Mischung abgekühlt ist, und dann beiseite stellen. In einer separaten Schüssel den Mascarpone mit der Sahne verquirlen, um weiche Spitzen zu bilden, und dann die beiden Mischungen unter Rühren mit dem Schneebesen von unten nach oben vermengen; die entstandene Creme in einen Spritzbeutel füllen. Aus Orangensaft und Cointreau einen Sirup zubereiten, in den die Löffelbiskuits getunkt werden. Aus der cremigen Mischung und den Löffelbiskuits (sie sollten leicht getränkt sein) einzelne Portionen herstellen. Zum Schluss mit Zartbitterschokoladenraspeln und getrockneten Orangenstücken garnieren.

