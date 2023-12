AVASK

AVASK enthüllt eine neue Wachstumsstrategie mit der Ernennung des neuen Geschäftsführers Bojan Gajic und der Verbesserung globaler technologiegestützter Dienstleistungen

AVASK, ein Vorreiter für E-Commerce-Lösungen kündigte heute einige strategische Erweiterungen an, die seine Position als internationaler Marktführer für grenzüberschreitende Expansion stärken werden.

Der zentrale Grund für diese Ankündigung und die neue Dynamik von AVASK ist die Ernennung von Bojan Gajic, dem visionären früheren Vorstand von Helium 10, zum neuen Geschäftsführer des Unternehmens. Die umfassende Erfahrung, die Gajic in der Skalierung technologiegestützer Lösungen im E-Commerce-Sektor mitbringt, soll den innovativen Ansatz von AVASK in Bezug auf weltweite Marktexpansion beschleunigen.

Die heutige Ankündigung markiert einen Wendepunkt bei AVASK: Die Internalisierung der europäischen Mehrwertsteuer- und Zolldienstleistungen sowie eine grundlegende Verbesserung der logistischen Kapazitäten werden den Fokus des Unternehmens auf eine umfassende Stärkung seiner Dienstleistungen richten, insbesondere eine beschleunigte Bereitstellung eines Mehrwerts für seine Kunden durch die effektive und innovative Nutzung von Technologien.

Bojan bringt eine vielseitige Erfahrung mit, die eine neue Ära für das Unternehmen einleitet. Er hat in den letzten 20 Jahren zahlreichen Technologieunternehmen in der E-Commerce-Branche zu Wachstum verholfen und seine starke Kundenorientierung passt perfekt zu der, durch die sich auch die Gründungspartner von AVASK, Dr. Angelos Katsaris und Melanie Shabangu, auszeichnen. Sein Ziel bei AVASK ist klar: Er will die transatlantische Lücke zwischen den Marktplätzen schließen und eine reibungslose grenzüberschreitende Erfahrung für E-Commerce-Unternehmer schaffen.

Dr. Angelos Katsaris, Mitgründer von AVASK, sagte: „Die Führungskompetenz von Bojan ist ein bedeutender Faktor in unserer Reise in Richtung globaler Marktdominanz. Seine Expertise in der Softwareentwicklung und im E-Commerce wird uns bei unserem technologischen Fortschritt unterstützen, sodass wir unseren Kunden fortschrittliche und maßgeschneiderte Lösungen für globale Expansion bereitstellen können."

„AVASK hat Tausenden von E-Commerce-Unternehmen bereits Tür und Tor für den grenzüberschreitenden Handel geöffnet und ihnen zu schnellem Wachstum verholfen, wobei zweistellige Milliardenbeträge an Einkünften auf Amazon, eBay, Allegro, Shopify und vielen weiteren Plattformen generiert wurden," sagte Gajic. „Ich freue mich über die Möglichkeit, AVASK dabei zu unterstützen, sein Engagement in Dienstleistungen für die E-Commerce-Gemeinschaft weiterhin zu erfülllen, indem wir eine noch reibungslosere grenzüberschreitende Expansion ermöglichen und Marken helfen, Verbrauchern in Europa, Nordamerika und darüber hinaus tolle Produkte zugänglich zu machen. Wir werden die Komplexität des grenzüberschreitenden Handels internalisieren und Unternehmen mit Wachstumsambitionen das fundierte und umfassende Fachwissen des Teams von AVASK leichter zugänglich machen."

Diese Expansionsstrategie zeigt, dass AVASK es sich zum Ziel gesetzt hat, seine führende Rolle bei der Unterstützung von E-Commerce-Unternehmen auf der ganzen Welt beizubehalten und diese Fortschritte für den Aufbau neuer und die Pflege bestehender Partnerschaften zu nutzen, sodass dem internationalen Markt gemeinsames Wachstum und Erfolg zugute kommt.

