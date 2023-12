Shouguang, Shandong

Shouguang ist Vorreiter bei neuartigem Gemüseanbau

Shouguang, China (ots/PRNewswire)

Shouguang, eine Stadt in der ostchinesischen Provinz Shandong, die auch als die „Heimatstadt des Gemüses in China" bekannt ist, ist führend in der Entwicklung der Agrarmodernisierung im Bereich des Gemüseanbaus.

Die Entwicklung der Agrarmodernisierung in der Stadt zeichnet sich durch den Einsatz fortschrittlicher landwirtschaftlicher Anlagen und modernster Gemüseanbautechnologien aus.

Bei der Xiangtian Agricultural Technology Co. in der Stadt Jitai wird grünes Blattgemüse wie Kohl und Sellerie in Containern angebaut, die zu mobilen Pflanzenfabriken umfunktioniert wurden und über eine intelligente Steuerung von Wasser, Temperatur, Licht, Nährstoffen, Kohlendioxid und weiteren Bedingungen verfügen.

Laut Liu Pengpeng von der Xiangtian Agricultural Technology Co. kann jede mobile Pflanzenfabrik 5.000 Blattgemüsepflanzen aufnehmen, was der Produktion von 2 mu Land (etwa 0,13 Hektar) entspricht.

Liu sagte, der Zweck der Einführung solcher mobiler Pflanzenfabriken sei die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs in abgelegenen Gebieten, in denen die Installation herkömmlicher Gewächshäuser aufgrund der rauen Witterungsbedingungen nicht möglich sei.

Zur Verwaltung des neu errichteten Gemüseparks hatte Xiangtian Agricultural Technology Co. 2017 eine intelligente landwirtschaftliche Managementplattform entwickelt, die die vollautomatische und ferngesteuerte Verwaltung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität, Bewässerung und Düngung, Regen- und Schneevorbeugung und anderen Vorgängen im Gemüsepark ermöglicht.

Zusätzlich zu den Softwaresystemen hat das Unternehmen auch Anstrengungen im Bereich der Bewässerung mit integriertem Wasser- und Düngemittelsystem und sonstiger Geräte unternommen. Diese technologischen Innovationen haben seitdem eine gute Grundlage für das Unternehmen geschaffen, um mobile Pflanzenfabriken zu entwickeln, sagte Liu.

Das Innere der mobilen Pflanzenfabrik ist in zwei Bereiche unterteilt: den Kontrollraum und den Pflanzraum. Der Bildschirm im Kontrollraum zeigt Echtzeitdaten zu Temperatur, Luftfeuchte, Kohlendioxidkonzentration, Licht und Nährlösung an. Das Steuersystem wird verwendet, um die Beleuchtungsanlage, das Frischluftsystem, die automatische Düngerzugabe und die automatische Bewässerung über Sensoren zu steuern.

Liu sagte, dass die mobile Pflanzenfabrik das ganze Jahr über Gemüse produzieren kann und damit die Abhängigkeit von konventionellen Quellen verringert. Gleichzeitig ist die Fabrik so mobil, dass sie in abgelegenen Gebieten sowie in Minen und Wüsten und auch an vielen anderen Orten eingesetzt werden kann.

