itel stellt neues Logo vor und definiert Smart-Life-Service in Schwellenländern neu

Die globale Smart-Life-Marke itel macht mit der Einführung ihres neuen Logos und ihrer neuen Markenidentität einen bedeutenden Schritt nach vorn und verspricht einen revolutionären Ansatz für ein Smart-Life in unterversorgten Märkten.

itel, eine weltweit führende Smart-Life-Marke, die sich für erschwingliche und qualitativ hochwertige Unterhaltungselektronikprodukte einsetzt, freut sich, eine transformative Rebranding-Initiative anzukündigen, die ein neues Logo und eine neue Markenidentität umfasst. Dieser Schritt ist ein entscheidender Moment in der Geschichte der Marke, der moderne Ästhetik mit der Kernaufgabe verbindet, die technologischen Bedürfnisse unterversorgter Märkte zu erfüllen.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Verbesserung der Lebensqualität von Verbrauchern in Schwellenländern hat itel mit DesignStudio, einem globalen Designteam mit Sitz in Australien, zusammengearbeitet, um ein jugendliches, energiegeladenes und zukunftsorientiertes Logo zu entwerfen. Diese deutliche Abweichung vom bisherigen Design behält die ikonische Sprechblase bei, die das Engagement von itel für Kommunikation und Konnektivität symbolisiert.

Der kräftige Magenta-Farbton, der für das neue Logo gewählt wurde, strahlt eine positive und jugendliche Ausstrahlung aus und spiegelt das Engagement von itel wider, in der sich schnell entwickelnden Tech-Landschaft dynamisch zu bleiben. Der durchgängig nach vorne geneigte Winkel im Logo symbolisiert den zukünftigen Fokus von itel auf die Stärkung und Unterstützung von Gemeinschaften durch seine innovativen Produkte und Dienstleistungen.

itel wurde vor 16 Jahren gegründet und hat sich von einer Mobiltelefonmarke zu einer umfassenden "Smart Life"-Marke entwickelt, die ein vielfältiges Ökosystem von Produkten anbietet. itel umfasst nun Smartphones, Zubehör, Körperpflegeprodukte und Haushaltsgeräte und zielt darauf ab, Ökosystemdienste anzubieten, die das Leben der Kunden in den Schwellenländern verbessern.

itel ist stolz darauf, seine herausragende Position in der Branche zu halten und laut IDC-Verkaufsdaten im Jahr 2023Q2 die weltweite Nr. 1 in der Kategorie der Feature Phones und die weltweite Nr. 1 der Smartphone-Marken unter 75 US-Dollar zu sein.

„Bei der Innovation geht es nicht nur um Veränderungen, sondern um die Anpassung an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Verbraucher. Das Rebranding von itel ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung zugänglicher und innovativer intelligenter Technologie, die Einzelpersonen und Gemeinschaften in Schwellenländern unterstützt. Wir bleiben unserem ursprünglichen Ziel 'Enjoy Better Life' treu, und diese Umwandlung ist ein mutiger Schritt nach vorn auf diesem Weg", sagte Bruno Li, General Manager von itel.

itel, eine globale Marke, bietet erschwingliche und hochwertige Elektronik. Durch die Entwicklung von Mobiltelefonen zu einer "Smart Life"-Marke sicherte sich das Unternehmen den Status der Nummer 1 als globale Marke unter 75 US-Dollar und als führende Marke für Feature Phones im Jahr 2023.

