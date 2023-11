Colt DCS

Colt DCS baut deutsche Präsenz mit drittem Frankfurter Hyperscale-Rechenzentrum aus

Dritter Standort stärkt die globale Präsenz von Colt DCS und erhöht die Zuverlässigkeit und Leistung für Kunden in ganz Europa

Colt Data Centre Services (DCS), ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmen-Rechenzentrumslösungen, hat mit dem Bau seines dritten hochmodernen Rechenzentrums in Frankfurt begonnen.

Colt DCS hat erkannt, dass die zentrale Rolle Deutschlands das digitale Geschäftszentrum mit einer ausgeprägten Infrastruktur für ein nahtlosen Datenverkehr in ganz Europa und darüber hinaus ist und sich strategisch entschieden weiter in den Frankfurter Markt zu investieren, um den Kundennachfragen gerecht zu werden.

Das neue Frankfurter Hyperscale-Rechenzentrumsprojekt liegt strategisch in unmittelbarer Nähe des bestehenden Frankfurter Rechenzentrums von Colt DCS und bietet eine nahtlose Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet und einen idealen Zugang zum Frankfurter Finanzzentrum. Das für ein führenden Cloud-Service-Provider konzipiertes Rechenzentrum wird eine IT-Leistungskapazität von 32,4 MW bieten, die ausgezeichnete Datenspeicherkapazitäten und Skalierbarkeit ermöglichen.

Das neue Rechenzentrum verfügt über einen direkten Zugang zum DE-CIX, einem der größten Internet-Austauschpunkte der Welt, sowie zu mehreren Dark-Fiber-Anbietern. Darüber hinaus wird das Colt Rechenzentrum seinen Status als Cloud-, Carrier- und IX-Neutralität beibehalten und mehreren Access Points und alternativem Carrier-Routing anbieten, um keine Serviceunterbrechungen zu gewährleisten.

Im Mittelpunkt von Colt DCS steht die nachhaltige Skalierbarkeit, die sich in den 16 hochmodernen Rechenzentren des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen bezieht für seine gesamten europäische Rechenzentren 100% erneuerbare Energie und versorgt das neue Tier-3-Rechenzentrum im Hyperscale-Format mit zuverlässiger und klimafreundliche Energie. Darüber hinaus bietet Colt DCS 24/7/365 Kundensupport in der jeweiligen Landessprache und soll nach der Eröffnung des neuen Frankfurter Rechenzentrums die ISO 27001 Zertifizierung erhalten.

Richard Wellbrock, Vice President of Real Estate bei Colt DCS, sagte: "Wir wissen, wie wichtig es ist, digitalen Unternehmen in Deutschland die Speicherkapazität und Skalierbarkeit zu bieten, die sie benötigen, um ihre Kunden optimal zu unterstützen. Dank unserer nachweislichen Erfolgsbilanz und unserer umfangreichen Erfahrung bei dem Bau und Betrieb von Rechenzentren in Frankfurt konnten wir die Effizienz, Zuverlässigkeit und Datensicherheit für unsere Partner und Kunden optimieren. Deutschlands stabile, digitale Infrastruktur, die durch ein zuverlässiges, hochentwickeltes Strom- und Telekommunikationsnetz unterstützt wird, bestärkt uns in unserem Bestreben, auf dem Markt unvergleichliche Dienstleistungen zu erbringen. Colt DCS bleibt seiner Mission treu, strategisch gelegene Rechenzentrumsstandorte zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und uns als den vertrauenswürdigsten und kundenorientiertesten Rechenzentrumsbetreiber der Branche zu etablieren."

Das Design aller von Colt DCS neu errichteten Rechenzentren ist zukunftssicher, um Flüssigkeitskühlung und High-Density-Rack-Layouts zu ermöglichen, mit der Flexibilität, hybride Lösungen (Luft- und/oder Flüssigkeitskühlung) zu liefern, je nach dem Anwendungsfall des Kunden.

Informationen über Colt DCS

Colt DCS bietet echte Service- und Betriebsexzellenz bei der nachhaltigen Planung, Errichtung, Bereitstellung und dem Betriebsmanagement von Hyperscale-Rechenzentren in ganz Europa und APAC. Wir bieten Rechenzentrumslösungen für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 16 hochmodernen, carrier-neutralen Rechenzentren in 7 Städten.

Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, das Wachstum ihres Unternehmens effektiv zu planen, in der Gewissheit, dass ihre Rechenzentrumsstrategie auf die Anforderungen von morgen vorbereitet ist.

Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und setzen unsere Vision um, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein. Wir stellen das Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt unseres Handelns, weil wir wissen, dass es das Richtige für unseren Planeten ist. Deshalb übernehmen wir die Verantwortung dafür, unsere Umweltauswirkungen weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Faktor zu machen.

Im Rahmen unserer Bemühungen um Nachhaltigkeit hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen in Übereinstimmung mit dem neuesten Net-Zero-Standard des SBTi zu senken. https://protect-eu.mimecast.com/s/OyVWCrRYxI2z3DkuyhuW0?domain=coltdatacentres.net

