Shenzhen Nanshan und globale innovative Talente reichen sich beim X-Lake Forum die Hand

Vom 15. bis zum 20. November findet das X-Lake Forum 2023 in der Xili Lake International Science and Education City im Bezirk Nanshan der Stadt Shenzhen statt. Globale Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft und Bildung sind in Shenzhen zusammengekommen, um die Trends einer offenen und integrierten Entwicklung mit den Stichwörtern „Neuland, Reform, Verbindung" zu erörtern.

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie des diesjährigen X-Lake Forum wurden große Erfolge der Öffentlichkeit präsentiert. Bei der Veranstaltung wurden sieben wichtige wissenschaftliche und technologische Erfolge bekanntgegeben, darunter die Einführung wichtiger wissenschaftlicher und technologischer Infrastrukturen und die Präsentation spezialisierter Hochschulen unter Einbeziehung aufstrebender strategischer Branchen und Bereiche wie große KI-Modelle, integrierte Schaltkreise und flexible Elektronik. Die Errungenschaften waren ebenso zahlreich wie hochwertig und umfassten verschiedene Bereiche. Dies demonstriert eindrücklich die Stärke von Shenzhen im Hinblick auf Innovationen und ertragreichen Fortschritt hinsichtlich einer qualitativ hochwertigen Entwicklung.

Das diesjährige X-Lake Forum umfasste eine Eröffnungszeremonie und eine Plenarsitzung, 13 parallel veranstaltete Foren sowie mehrere unterstützende Veranstaltungen.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde der Raumplanungsentwurf der Xili Lake International Science and Education City veröffentlicht. Ziel dabei ist es, die Xili Lake International Science and Education City in eine nachhaltige „Stadt der Landschaft, Innovation, Lebensqualität und Intelligenz" zu verwandeln.

Die Xili Lake International Science and Education City befindet sich im nördlichen Teil des Distrikts Nanshan in Shenzhen und hat eine geplante Fläche von 69,8 Quadratkilometern. Sie verfügt über die umfangreichsten wissenschaftlichen und pädagogischen Ressourcen, die höchste Dichte hochkarätiger Talente, die stärksten wissenschaftlichen und technologischen Innovationsfähigkeiten und das fortschrittlichste Niveau industrieller Entwicklung in Shenzhen. Die Xili Lake International Science and Education City verfügt über 35 Vollzeitakademiker, 4900 hochkarätige Experten sowie mehr als 86.000 Studierende und Lehrkräfte und beherbergt über 500 Innovationsträger auf nationaler, Provinz- und Kommunalebene.

Vielen Fachleuten aus den Bereichen Wissenschaft und Technologie zufolge belegen die Xili Lake International Science and Education City, der nahe gelegene Nanshan iPark und die günstige Atmosphäre für Innovation in Nanshan das Engagement von Nanshan für die Integration von Universitäten, Industrieparks und Gemeinden zur Verbesserung der lokalen Attraktivität für Talente und der lokalen Innovationskapazitäten.

Meng Qinghu, Professor am Department of Electronic and Electrical Engineering der Southern University of Science and Technology (SUSTech), fungiert als leitender Wissenschaftler von Yuanhua Robotics, Perception and AI Technologies (Shenzhen) Ltd. im Bereich Chirurgieroboter. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Nanshan iPark neben der SUSTech und ist so für Prof. Meng bequem erreichbar, um neben seiner Lehrtätigkeit das Unternehmen in technischer Hinsicht zu beraten.

Das diesjährige Forum hob die Innovationsfähigkeiten junger Menschen hervor. Es lud nicht nur viele junge Wissenschaftler und Studierendenvertreter ein, sondern veranstaltete auch ein Innovationsforum, das sich auf internationale junge Wissenschaftler und Führungspersönlichkeiten aus dem Technologiebereich konzentrierte.

Das X-Lake Forum wurde in den Jahren 2021 und 2022 von der Gesellschaft gut aufgenommen. Es hat sich zu einem prestigeträchtigen Forum mit globaler Wirkung entwickelt, das alle GBA-Charakteristika sowie die Merkmale einer integrierten Innovation aufweist.

