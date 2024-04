Waters Corporation

Effizienz steigern, Fehler reduzieren: Waters bringt Alliance™ iS Bio HPLC-System auf den Markt, um biopharmazeutische QC-Labore zu unterstützen

Das neue Alliance™ iS Bio Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-(HPLC-)System hilft biopharmazeutischen Quality Control-(QC)Laboren, ihre Effizienz zu steigern und bis zu 40 % der üblichen Fehler zu vermeiden.1

Das neue System ist mit der MaxPeak™ High Performance Surface (HPS)-Technologie ausgestattet und minimiert unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Analyten, um die Auflösung und Empfindlichkeit zu erhöhen und gleichzeitig das Peak-Tailing bei metallempfindlichen Analyten zu reduzieren.

Das System der nächsten Generation bietet ein neues Maß an Einfachheit und Geräteintelligenz für biologische QC-Analysen und unterstützt Labore bei der Einhaltung von Qualitäts- und Compliance-Vorgaben sowie bei der termingerechten Lieferung von Produkten.

Analytica 2024 -- Die Waters Corporation hat heute die Markteinführung des Alliance™ iS Bio HPLC-Systems mit neuen Funktionen bekannt gegeben, die den operativen und analytischen Herausforderungen von Qualitätskontrolllaboren in der Biopharmazie gerecht werden. Das neue HPLC-System kombiniert fortschrittliche Bio-Separationstechnologie mit integrierten intelligenten Gerätefunktionen. Es hilft QC-Analytiker: innen in der Biopharmazie dabei, ihre Effizienz zu steigern und bis zu 40 % der üblichen Fehler zu eliminieren. So wird Zeit gespart, die durch die Untersuchung der Ursachen von fehlgeschlagenen Läufen und nicht spezifizierten Ergebnissen ansonsten verloren geht.

Das bio-inerte Design des Geräts zeichnet sich durch die MaxPeak™ HPS-Technologie von Waters aus, die auf wichtige interne Komponenten einschließlich des Systemflusspfads angewendet wird, um unerwünschte Wechselwirkungen mit metalladsorbierenden Analyten zu reduzieren. Das System lässt sich mit Waters QuanRecovery™-Fläschchen und -Platten sowie MaxPeak Premier HPLC-Säulen mit eConnect™-Säulen-Tag-Technologie kombinieren und ermöglicht so zuverlässiger Plattformmethoden, die eine langwierige Säulenkonditionierung und Methodenentwicklung überflüssig machen.

„Viele der Herausforderungen, die sich auf die Produktivität und den Umsatz von QC-Laboren auswirken, sind auf menschliche Fehler zurückzuführen. Wir haben das Alliance™ iS Bio HPLC-System gemeinsam mit unseren Kund:innen entwickelt, um die Herausforderungen der täglichen Routine zu bewältigen und dabei zu helfen, strengere und sich entwickelnde Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig kürzere Zeiträume für die Produktfreigabe zu erreichen", sagte Fraser McLeod, Vice President, General Manager, QA/QC, Waters Corporation. „Wir haben jede Funktion dieser leistungsstarken HPLC-Plattform, einschließlich der Verwendung der bio-inerten Oberflächentechnologie an wichtigen Probenkontaktpunkten, mit Blick auf Einfachheit, Raffinesse und Effizienz entwickelt, um den QC-Laboren in der Biopharmazie zu helfen, Zeit und Geld zu sparen."

Das Alliance iS Bio HPLC-System kann auch mit der Empower Chromatography Software von Waters kombiniert werden, um Labore bei der Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Chromatografie-Testergebnissen zu unterstützen. Das System lässt sich nahtlos in Flüssigchromatografiegeräte von Waters und anderen Herstellern integrieren und unterstützt QC-Labore mit hohem Volumen bei der Bewältigung von Betriebsrisiken, der Minimierung von Störungen und der Steigerung der Gesamtproduktivität.

Das Alliance iS Bio HPLC-System ist ab sofort weltweit erhältlich.

1 Schätzung basierend auf einer Marktforschung von Waters im Jahr 2022, in der 56 QC-Labore von Pharmaunternehmen weltweit befragt wurden.

Ergänzende Ressourcen

Über Waters Corporation

Waters Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Analyseinstrumenten und -software, leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit in den Bereichen Chromatografie, Massenspektrometrie und Thermoanalyse für die Lebens-, Material-, Lebensmittel- und Umweltwissenschaften. Mit ca. 7.900 Mitarbeitenden weltweit ist Waters in 35 Ländern mit 15 Produktionsstätten vertreten, und seine Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich.

Mehr Informationen finden Sie unter www.waters.com.

Waters, MaxPeak, Alliance, QuanRecovery und eConnect sind Marken der Waters Technologies Corporation.

