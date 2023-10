Papa Johns

"PIZZA WITH PURPOSE": DIE SHAQ-A-RONI KOMMT NACH DEUTSCHLAND

–SIE IST SO GROSS, DASS MAN SIE SICH GERNE MIT ANDEREN TEILT–

Papa Johns führt heute seine meistverkaufte Pizza with Purpose, die Shaq-a-Roni, ein und beginnt damit die erste weltweite Produkteinführung für den Pizza-Hersteller.Die Shaq-a-Roni wurde in Partnerschaft mit dem in die Basketball-Hall of Fame aufgenommenen Spieler und Vorstandsmitglied sowie Franchisenehmer von Papa Johns, Shaquille O' Neal, entwickelt. Sie übertrifft die Erwartungen an Größe, Geschmack und Preis-Leistung und ist ab Dienstag, dem 24. Oktober bis Sonntag, dem 31. Dezember, in Deutschland erhältlich.

GLOBALES DEBUT In den letzten drei Jahren hat Papa Johns durch den Verkauf der Shaq-a-Roni-Pizza über 9 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Organisationen gesammelt. Angesichts des weit verbreiteten Erfolgs und des Engagements des Unternehmens für den Aufbau von Gemeinschaften bringt Papa Johns die Pizza in ihrem vierten Jahr auf die ganze Welt, mit dem klaren Ziel, junge Unternehmer und unsere zukünftigen Führungskräfte zu unterstützen.

„Wir bei Papa Johns glauben, dass Pizza die Menschen zusammenbringt. Die Shaq-a-Roni und unsere Partnerschaft mit Shaquille O'Neal haben in den letzten drei Jahren viel erreicht, um die Bereiche zu vereinen, in denen unsere Konsumenten arbeiten und leben", sagt Jaclyn Ruelle, Head of Brand bei Papa Johns. "In diesem Jahr setzen wir uns noch größere Ziele, indem wir die Shaq-a-Roni international einführen und in Gemeinden auf der ganzen Welt investieren."

SIE IST SO GROSS, DASS MAN SIE SICH GERNE MIT ANDEREN TEILT Wie ihr Namensgeber ist diese extragroße Pizza die einzige Pizza, die Sie in dieser Weihnachtszeit mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen möchten. Die Shaq-a-Roni wird aus Papa Johns frischem, niemals gefrorenem Teig mit sechs Zutaten hergestellt, der dann mit extra Peperoni und extra Käse belegt wird, bevor er perfekt gebacken und in acht "Shaq-große" Stücke geschnitten wird.

PIZZA WITH PURPOSE

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten. Diese große Pizza kommt mit einem großen Herz. In Deutschland arbeitet Papa Johns mit Global Changemakers zusammen, um diese Vision zu verwirklichen, und zwar als bevorzugter offizieller Partner für wohltätige Zwecke, der die Verteilung der direkt vor Ort gesammelten Spendengelder überwacht. "Papa Johns spendet von jeder verkauften Shaq-a-Roni-Pizza in allen teilnehmenden Märkten den Gegenwert von 1 US-Dollar, der zur Unterstützung der Mission von Papa Johns, die Jugendförderung weltweit zu unterstützen, verwendet wird."

Gabriela Jaegar, Co-founder & Programs Director von Global Changemakers, sagte: "Wir freuen uns sehr, von dieser Shaq-a-Roni-Partnerschaft zu profitieren. Alle Erlöse aus der Partnerschaft mit Papa Johns werden unsere Mission unterstützen, Jugendliche in Deutschland dabei zu unterstützen, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln und positive Veränderungen hin zu inklusiveren, gerechteren und nachhaltigeren Gemeinschaften zu bewirken."

REDAKTIONELLE HINWEISE:

Informationen zu Papa Johns: Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) öffnete 1984 seine Türen mit einem Ziel: BESSERE ZUTATEN. BETTER PIZZA.® Papa Johns ist davon überzeugt, dass die Verwendung hochwertiger Zutaten zu qualitativ hochwertigen Pizzen führt. Der Originalteig wird aus nur sechs Zutaten hergestellt und ist frisch und niemals gefroren. Papa Johns belegt seine Pizzen mit echtem Mozzarella-Käse, Pizzasoße aus an Reben gereiften Tomaten, die noch am selben Tag in die Dose kommen, und Fleisch ohne Zusatzstoffe. Sie war die erste nationale Pizza-Lieferkette, die ankündigte, künstliche Aromen und synthetische Farbstoffe aus ihrem gesamten Speiseangebot zu entfernen. Papa Johns hat seine Hauptsitze in Atlanta, Georgia, und Louisville, Kentucky, und ist das drittgrößte Pizza-Lieferunternehmen der Welt mit mehr als 5.700 Restaurants in rund 50 Ländern und Regionen. Für weitere Informationen über das Unternehmen oder um online Pizza zu bestellen, besuchen Sie www.papajohns.com

Informationen zu Shaquille O'Neal: Shaquille O'Neal, Basketball Hall of Famer, Unternehmer und Vorstandsmitglied sowie Franchisenehmer von Papa Johns, ist einer der dominantesten Basketballspieler in der Geschichte der NBA. Shaqs überragende Persönlichkeit und seine kraftvolle Athletik haben zu weltweiter Bewunderung und einer der leidenschaftlichsten Fangemeinden in Sport und Unterhaltung geführt. Als ob all diese Errungenschaften noch nicht genug wären, ist Shaquille auch der Miterfinder der Shaq-a-Roni-Pizza: eine Riesenpizza mit 8 Stücken im NY-Stil und viel extra Käse und Peperoni.

Informationen zu Global Changemakers: Global Changemakers ist eine internationale Jugendorganisation und ein weltweiter Vorreiter bei der Unterstützung einer jugendorientierten nachhaltigen Entwicklung. Ihre Aufgabe ist es, Jugendliche dabei zu unterstützen, einen positiven Wandel hin zu inklusiveren, gerechteren und nachhaltigeren Gemeinschaften zu bewirken. Global Changemakers leistet dies durch die Bereitstellung von Kompetenzentwicklung, Kapazitätsaufbau, Mentoring und Zuschüssen. Bis heute hat Global Changemakers Tausende von Jugendlichen in über 180 Ländern geschult, sowohl online als auch vor Ort. Darüber hinaus hat die Organisation Zuschüsse für über 460 von Jugendlichen geleitete Projekte bereitgestellt, die insgesamt über 16 Millionen Menschen erreicht haben.

Um mehr über unsere Wohltätigkeitspartner und Spendenbeträge zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.papajohns.com/shaq/

