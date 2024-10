Hong Kong Publishing Federation and The Hong Kong Printers Association

„Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion" auf der Frankfurter Buchmesse 2024

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Über 900 erstklassige Publikationen, gedruckte Werke und Multimedia-Publikationen zu sehen

Kunstvoll gestaltete traditionelle und moderne Papierlöwenköpfe in der „Creative Corner" präsentieren Hongkongs herausragende Papierhandwerkstechniken

Der gemeinsam von der Hong Kong Printers Association und der Hong Kong Publishing Federation unter der Schirmherrschaft der Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA) organisierte „Soaring Creativity – Hong Kong Pavilion" soll die Kreativität und die Leistungsfähigkeit der Verlags- und Druckindustrie Hongkongs einem weltweiten Publikum näherbringen. Mit diesem Projekt ist der „Hong Kong Pavilion" zum elften Mal auf der Frankfurter Buchmesse vertreten, die in diesem Jahr vom 16. bis 20. Oktober stattfindet. Unterstützt wird der Honkonger Pavillion vom Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin.

Diesmal beteiligen sich über 70 Verlage, Druckereien und elektronische Verlage aus Hongkong am „Hong Kong Pavilion" auf der Frankfurter Buchmesse und präsentieren über 900 herausragende Publikationen, Druckwerke und Multimedia-Publikationen in vier Ausstellungsbereichen: in der „Industrial Zone", der „Corporate Zone", der „Recognition & Achievement Zone" und der „Creative Corner".

Zu den offiziellen Gästen der Launch Cocktail Party gehörten Zhao Haiyun, stellvertretender Direktor der General Administration of Press and Publication der Volksrepublik China, Jenny Szeto, Direktorin des Director of Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin, Claudia Kaiser, Vice President Business Development der Frankfurter Buchmesse, Matthew Yum, Vorsitzender des Organisationskomitees von „Soaring Creativity – Hong Kong Pavilion 2024", und Emily Yan, Vorsitzende von „Hong Kong Pavilion".

In seiner Ansprache bei der Eröffnungsfeier dankte Matthew Yum der CCIDA für das Sponsoring und allen Ausstellern und dem Hong Kong Economic and Trade Office für ihre Unterstützung. Er merkte an, dass der „Hongkong-Pavillon" als effektive Online- und Offline-Plattform für Hongkonger Verleger und Druckereien fungiert, um ihre Publikationen, Druckwerke und e-Books unter dem Motto „Hongkong Our Narrative" der Welt zu präsentieren. Im Anschluss an die Eröffnungsrede fand eine Eröffnungszeremonie statt, bei der Wörter wie „Printing", „Publishing", „Innovation", „Heritage" und „Creativity" enthüllt wurden – zusammen stehen diese Werte für die Schlüsselelemente des „Hong Kong Pavilion".

Für den diesjährigen „Hong Kong Pavilion" auf der Frankfurter Buchmesse wurden drei Referenten aus der Verlags- und Druckindustrie eingeladen, die am 17. bzw. 18. Oktober drei Diskussionsrunden abhalten werden. Die Redner sind Alice Yeung, Verwaltungsdirektorin von Golden Cup Printing Co. Ltd, Crystal Lam, Gründerin von Inscie HK, Radiomoderatorin, Autorin und Förderin der populärwissenschaftlichen Forschung in Hongkong, und Dr. Irene Lok, Bye Fellow an der University of Cambridge.

Weitere Informationen über den „Hong Kong Pavilion" auf der Frankfurter Buchmesse 2024 finden Sie auf der offiziellen Website von „Soaring Creativity – Hong Kong Pavilion" unter: https://www.bookfairhkpavilion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533847/image_826896_57819959.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/soaring-creativity--hong-kong-pavilion-auf-der-frankfurter-buchmesse-2024-302283939.html

Original-Content von: Hong Kong Publishing Federation and The Hong Kong Printers Association, übermittelt durch news aktuell