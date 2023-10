American Tower

American Tower Corporation stellt neuen CEO für Europa vor

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Derzeitiger CEO kündigt Rücktritt an

American Tower Corporation (NYSE: AMT), ein weltweit führender Anbieter digitaler Infrastruktur und unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler drahtloser Kommunikationsstandorte, gibt heute die Ernennung des neuen Chief Executive Officer (CEO) für seine europäischen Markt bekannt. Diese Ernennung erfolgt, nachdem der derzeitige CEO für Europa, Pieter Nel, nach einer erfolgreichen Amtszeit seinen Rücktritt angekündigt hat.

American Tower Corporation freut sich, Thierry Amarger als Nachfolger Pieter Nels vorzustellen. Thierry Amarger war über drei Jahre lang als CEO für die American Tower Corporation in Frankreich tätig und bringt äußerst umfangreiche Erfahrungen sowie eine hervorragende Erfolgsbilanz in der Branche mit.

Thierry Amarger ist eine gestandene Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und bekleidete im Laufe seiner Karriere wichtige Führungspositionen in großen Unternehmen, wie der American Tower Corporation, Microsoft und Nokia. Seine herausragende Expertise im strategischen Management, Kundenorientierung und -pflege gepaart mit seinem tiefgreifenden Verständnis des europäischen Marktes werden Amarger dabei helfen, das europäische Geschäft der American Tower Corporation in die nächste Wachstums- und Erfolgsphase zu führen.

Olivier Puech, Executive Vice President und President LatAm and EMEA, äußerte sich zu der Ernennung: "Wir freuen uns sehr, Thierry Amarger zum CEO Europa zu ernennen. Wir sind zuversichtlich, dass Thierry mit seinen umfassenden Branchenkenntnissen und seinem strategischen Ansatz das von Pieter Nel geschaffene solide Fundament weiter ausbauen wird. Gemeinsam werden wir die Zukunft unserer europäischen Märkte gestalten und unsere Position als Branchenführer behaupten."

Während seiner gesamten Laufbahn hat Amarger ein unermüdliches Engagement für Innovation, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterentwicklung bewiesen. Sein visionärer Führungsstil und seine Fähigkeit, sich in komplexen Marktrealitäten zurechtzufinden, werden das europäische Geschäft der American Tower Corporation zweifelsohne zu neuen Höhen führen.

Thierry Amarger kommentierte: "Ich freue mich sehr, diese neue Herausforderung anzunehmen, auf Pieters Erbe aufzubauen und Europa zum Erfolg zu führen. Der europäische Markt birgt immense Chancen und ich fühle mich privilegiert, dass American Tower mir das Vertrauen schenkt, die Region zu führen und gemeinsam mit den über 450 Mitarbeitern zu gestalten."

Da Pieter Nel nun seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, möchte American Tower seinen aufrichtigen Dank für seine außergewöhnliche Führungsleistung zum Ausdruck bringen. Unter seiner Führung haben die europäischen Märkte unseres Unternehmens außerordentliche Meilensteine erreicht und eine starke Präsenz in der jeweiligen Region aufgebaut.

Pieter Nel kommentierte: "Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel in meinem Leben zu beginnen. Ich werde die Branche und die Unternehmenskultur vermissen, aber vor allem die Menschen, mit denen ich in den 12 Jahren, die ich bei American Tower verbracht und Seite an Seite gearbeitet habe. Es war ein Privileg, mit so talentierten und engagierten Kollegen zu arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass Thierry der perfekte Kandidat ist, um die Position des CEO Europa zu übernehmen, und sein Tatendrang, sein Fokus und seine Leidenschaft werden den europäischen Markt für unsere Kunden und Mitarbeiter bereichern."

American Tower Corporation ist weiterhin bestrebt, seine Marktführung beizubehalten und seine Kunden bei der Navigation durch das sich ständig verändernde Marktumfeld zu unterstützen. Mit einem dynamischen neuen CEO an der Spitze ist das Unternehmen gut aufgestellt, sein europäisches Geschäft auf ein neues Erfolgsniveau zu heben und den Wert für seine Stakeholder weiter zu steigern.

