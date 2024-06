Windyty, SE

Windyty, S.E. erwirbt Mehrheitsbeteiligung an meteoblue, A.G.

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire)

Windyty, S.E., der Betreiber des renommierten globalen Wetterdienstes Windy.com, freut sich, den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an meteoblue, A.G., einem in Basel ansässigen Unternehmen, das für seine höchst präzisen Wettervorhersagedienste bekannt ist, bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von Windyty, S.E. als führendes Unternehmen in der globalen Wettervorhersagebranche.

Dr. Karl Gutbrod, Geschäftsführer und Mitbegründer von meteoblue, erklärte: „Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein auf unserem Weg, die einzige Premium-Wetterdatenquelle weltweit zu werden. Der Zusammenschluss mit Windyty, S.E. wird unsere globale Reichweite vergrößern, unsere führenden Fähigkeiten verbessern und neues Innovationspotenzial freisetzen. Wir sind begeistert von den Lösungsperspektiven, die wir durch die Kombination der besten Daten mit der besten Visualisierung bieten können."

Mathias Müller, Gründer von meteoblue, fügte hinzu: „Von unseren bescheidenen Anfängen an der Universität Basel bis hin zu den führenden technologischen Fortschritten in der Wettervorhersage war meteoblue immer von Innovation geprägt. Bereits im Jahr 2008 haben wir 2-km-Wettervorhersagen berechnet, was auch heute noch als Innovation gilt. Unser erstes maschinelles Lernen kombinierte bereits 2018 Dutzende verschiedener Wettermodelle, lange bevor KI zum Modewort wurde. Mit Windyty, S.E., werden wir die Möglichkeiten im Bereich der Wetterdienste neu definieren und die besten Wetterdaten nicht nur für Geschäftskunden, sondern für Hunderte von Millionen von Nutzern bereitstellen."

Windyty hat den Wert und das große Potenzial von meteoblue erkannt und wird das Unternehmensgeschäft sowie die bekannte Verbraucher-Website meteoblue.com für Wetterbegeisterte weiter ausbauen. Ivo Lukacovic, Gründer von Windy.com, sagt: „Wir bei Windy haben den größten Respekt und die größte Bewunderung für die Technologien und die Forschung von meteoblue. Wir freuen uns darauf, das Potenzial unserer Zusammenarbeit voll ausschöpfen zu können."

Beide Unternehmen haben vereinbart, keine weiteren Einzelheiten über die Transaktion bekannt zu geben. Die Übernahme ist nicht nur ein Beweis für die bemerkenswerten Leistungen beider Unternehmen, sondern auch ein vielversprechendes neues Kapitel im Streben nach Spitzenleistungen in der Wettermodellierung und -visualisierung. Mit gemeinsamen Zielen und komplementären Technologien sind Windyty, S.E. und meteoblue, A.G. in der Lage, ihren Nutzern und Stakeholdern weltweit einen höheren Mehrwert zu bieten.

Informationen zu Windyty, S.E.: Das 2014 in Prag gegründete Unternehmen Windyty, S.E. hat sich zu einer der beliebtesten globalen Wetterplattformen entwickelt und bietet Millionen von Nutzern weltweit Echtzeit-Wetterdaten, fortschrittliche Vorhersagen und interaktive Wetterkarten. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die präzisen Wettervorhersagen haben Windy.com für Meteorologen, Piloten und Outdoor-Fans unverzichtbar gemacht.

Informationen zu meteoblue, A.G.: 2006 von Mathias Müller und Kollegen als Spin-off der Universität Basel gegründet, hat sich meteoblue zu einem globalen Dienstleister mit Kunden in mehr als 60 Ländern entwickelt. meteoblue hat sich auf hochpräzise Wetter- und Klimadienste spezialisiert. Basierend auf seiner einzigartigen KI-gestützten Technologie werden große Daten klein gemacht, indem alle verfügbaren Wetterdaten zu einer einfachen Vorhersage mit höchster Genauigkeit verdichtet werden. Die Technologie bietet tiefe Einblicke in Wettermuster und hat sich in Bereichen wie Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Gebäudemanagement und sogar Glücksspiel bewährt.

