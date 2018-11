Africa Risk-Reward Index November 2018: Investitionsklima auf dem Kontinent verbessert sich weiter: Africa Risk-Reward Index November 2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/17205 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Das Investitionsklima auf dem afrikanischen Kontinent verbessert sich derzeit sowohl für Unternehmens- als auch für Finanzinvestoren. Laut der dritten Ausgabe des Africa Risk-Reward Index der globalen Risikomanagementberatung Control Risks und des Research-Instituts Oxford Economics ist dies auf eine anhaltende und stetige Verbesserung im Chancen-Risiko-Verhältnis infolge einer Wachstumserholung auf dem Kontinent zurückzuführen.

Nach mehreren Jahren politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen, die mit dem schwächsten Wachstum seit Anfang der 1990er Jahre einhergingen, lässt der aktuelle Bericht auf ein zunehmendes Wachstum in Subsahara-Afrika (SSA) schließen. So sieht die Prognose für das kommende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts für die SSA-Region auf 3,7 % voraus; bis 2020 sogar auf 4,3 %. Andere wesentliche Wirtschaftsindikatoren wie ausländische Direktinvestitionen weisen ebenfalls auf eine Verbesserung hin.

Laut Index haben neben Angola die großen Volkswirtschaften Nigeria und Südafrika seit dem letzten Bericht im Juni jedoch nur leichte Verbesserungen am Chancen-Risiko-Verhältnis verzeichnet. Dies entspricht jüngsten Warnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF), denen zufolge die schwache relative Performance dieser Volkswirtschaften die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents allgemein zurückhält.

Die weitreichenden politischen Änderungen in zahlreichen Ländern Afrikas seit Ende 2017 haben indes dazu geführt, dass neue politische Führungen in Ländern wie Angola und Äthiopien um Reformen bemüht sind, die im Allgemeinen positive Schritte in Richtung künftiges Wachstum signalisieren. Dies gilt jedoch nicht für alle Länder, denn der Report stellt auch fest, dass die aktuelle Reformwelle in Simbabwe noch zu keinen erwähnenswerten Verbesserungen des Chancen-Risiko-Verhältnisses geführt hat.

Barnaby Fletcher, Senior Analyst bei Control Risks, kommentiert: "Seit der ersten Ausgabe des Africa Risk-Reward Index hat der Kontinent dramatische politische Umbrüche erlebt. Es ist allerdings offensichtlich, dass ambitionierte Aussagen der neuen politischen Führungsspitzen keinen Ersatz für solide Strukturen und eine über mehrere Jahre konzipierte Politik bieten. Investoren sollten Chancen und Risiken bei ihren Entscheidungen daher gründlich abwägen.Verlässliche, relevante und aktuelle Informationen, die über die Schlagzeilen hinausgehen, sind dabei von besonderer Bedeutung."

Jacques Nel, Chief Economist for East & Southern Africa bei Oxford Economics, fügt hinzu: "Im Hinblick auf Chancen ist die Verbesserung in Nigeria einer der interessantesten Veränderungen des Risk-Reward Index seit der ersten Ausgabe im September 2017. Dank einer Kombination von politischen Initiativen und einer Erholung des Ölpreises konnte sich das Land aus seiner Rezession befreien."

Die dritte Ausgabe des Africa Risk-Reward Index widmet sich ausserdem eingehend den Auswirkungen der aktuellen und künftigen politischen Veränderungen und konzentriert sich auf die jüngsten bzw. bevorstehenden Wahlen in Kongo (DRK), Nigeria und Gabun und deren potenzielle Auswirkungen. Und auch kleinere Märkte für Anleger werden betrachtet: So wird der Ausblick für Uganda und Ruanda erörtert - zwei Länder mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Ideologien und Führungsstilen, jedoch positiven Aussichten in Sachen Wachstum und Investitionen.

Der Report widmet sich ferner dem Ausblick in Tunesien: Das Land hat sich von den Folgen der Jasmin-Revolution von 2011 immer noch nicht vollständig erholt. Allerdings gibt es nun erste Anzeichen, dass die ehrgeizigen Reformpläne, die von der Regierung verfolgt werden, allmählich Früchte tragen.

Zum Download des Africa Risk-Reward Index November 2018: www.controlrisks.com/arri

