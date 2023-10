Sensorium Corporation

Sensorium Galaxy und Carl Cox definieren Virtual Reality Shows bei der Premiere von Intermundium neu

Erleben Sie die bahnbrechende virtuelle Show von Carl Cox auf mehreren digitalen Plattformen

Sensorium Galaxy freut sich, bestätigen zu können, dass Intermundium, die mit Spannung erwartete virtuelle Show mit von Carl Cox geschriebenen, produzierten und gespielten Tracks, diesen Freitag, den 27. Oktober, um 19.00 Uhr GMT / 14.00 Uhr EDT ihre Premiere haben wird.

Intermundium ist kostenlos erhältlich und markiert den offiziellen Start der Sensorium Galaxy, einem fortschrittlichen, plattformübergreifenden Multiplayer-Metaverse, das mit modernsten Technologien entwickelt wurde. Während die Show in atemberaubendem 2D-Streaming auf Kanälen wie YouTube, der Sensorium-Website und der mobilen Sensorium-App erlebt werden kann, bieten zwei VR-Formate den Höhepunkt der Immersion: VR-360 und vollwertige VR.

Das VR-360-Format wird bald für eigenständige VR-Headsets verfügbar sein. Das immersive VR-360-Format versetzt die Zuschauer mitten ins Geschehen und lässt sie in eine fortschrittliche digitale Performance eintauchen, während sich die gesamte Umgebung um sie herum im Einklang mit der Musik verändert und durch den hyperrealistischen Avatar zum Leben erweckt wird.

Das vollwertige VR-Format ermöglicht es den Nutzern, ihr Erlebnis selbst zu gestalten. Sie können sich in der Fanzone direkt gegenüber von Carls Avatar aufhalten, sich der energiegeladenen virtuellen Menge auf der Tanzfläche anschließen oder die weitläufigen Logen des futuristischen, schwebenden Konzertmoduls in der PRISM-Welt, in der Intermundium sich befindet, erkunden. Exklusiv für dieses Format betreten die Benutzer Intermundium über ein Shuttle, ein spezielles Raumschiff, in dem sie das Aussehen ihres Avatars so wählen können, dass es am besten zu ihrer Stimmung passt. Vor dem Betreten des Show-Bereichs können Benutzer auch Zeit damit verbringen, sich mit generativen KI-Avataren zu unterhalten, was die Sozialisierung und das Gefühl der Immersion auf eine neue Ebene hebt. Auf der Bühne können Teilnehmer interagieren und sich mit anderen Nutzern unterhalten, sodass im Vergleich zu realen Shows eine emotionalere Erfahrung entsteht.

Das für die fortschrittlichsten VR Headsets konzipierte, vollwertige Erlebnis ist für PCVR optimiert und bleibt mit allen derzeit erhältlichen VR-Headsets kompatibel.

Die Einführung von Sensorium Galaxy wurde durch hochmoderne Technologien ermöglicht, die von Sensorium implementiert wurden. Dazu gehören fortschrittliche Fotogrammetrieverfahren für realistische Avatare der Künstler, erstklassige Motion-Capture-Technologie, mit der 3.500 lebensechte Tanzbewegungen zur Animation der Künstler erzeugt wurden, und eine proprietäre Technologie zur Erstellung der virtuellen Persönlichkeiten, die die KI-Unterhaltungserfahrungen mit den Bewohnern der Sensorium Galaxy antreiben. All diese Innovationen werden mit Unreal Engine 5 zum Leben erweckt, der Game-Engine hinter den anspruchsvollsten aktuellen Spielen. In diesem fortschrittlichen Umfeld haben Künstler die Freiheit, ihre Kunst ohne Zwänge zu entfalten.

Carl Cox sagte: „Mir ging es schon immer darum, Grenzen zu sprengen, die Liebe zur Musik zu teilen und die elektronische Musikkultur zu fördern. Ich habe die Möglichkeiten dieser Technologie erst wirklich verstanden, als ich meinen Avatar sah und buchstäblich zweimal hinschauen musste! Ich dachte: „Das ist jetzt Realität – oder sollte ich sagen, virtuelle Realität?" Es ist faszinierend, dass die Technologie sich so weit entwickelt hat, dass ich meine Erfahrungen mit Gleichgesinnten überall auf der Erde – oder darüber hinaus – teilen kann!"

Sasha Tityanko, Deputy CEO und Art Director bei Sensorium, kommentierte: „Im Rahmen dieser gemeinsamen Erkundung von Carl Cox und Sensorium transportieren wir nicht nur ihn, sondern auch die Zuschauer in ein neues digitales Reich, in dem die kreativen Möglichkeiten endlos erscheinen und der digitalen Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. Unterstützt durch fortschrittlichste Technologie bietet Intermundium eine immersive Erkundung unerforschter Gebiete. Und das ist erst der Anfang unserer Reise."

Intermundium ist über mehrere Plattformen frei zugänglich: Die Sensorium Galaxy Website (2D Stream), YouTube (2D Stream), App Store und Google Play Apps (2D Stream) und sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store (vollwertige VR, Desktop-PC). Das VR-360-Format wird in naher Zukunft auf den Markt kommen.

Sehen Sie sich hier eine Vorschau an: https://youtu.be/Pait8IFzQ3o

Informationen zu Sensorium: Sensorium ist ein innovatives Startup-Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von beeindruckenden virtuellen Umgebungen. Sensorium verbindet Technologie mit Kreativität und entwickelt eine breite Palette von Technologien, die XR-, KI- und Avatar-Funktionen umfassen. Sensorium leistet mit der Entwicklung des preisgekrönten Sensorium Galaxy Metaverse-Projekts, dem Vorzeigeprodukt des Unternehmens, Pionierarbeit bei der Nutzung dieser Technologien. Sensorium Galaxy ist derzeit die einzige globale Multi-User-Virtual-Reality-Plattform, die Nutzer in multisensorische Erlebnisse eintauchen lässt, vor allem in den Bereichen Kunst und innovative Musikerlebnisse. Sensorium wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und Dubai und verfügt über ein globales Team, das in mehreren Regionen arbeitet. Als Reaktion auf die sich schnell verändernde digitale Landschaft zielt Sensorium darauf ab, Branchen und Erfahrungen neu zu definieren, indem es die Grenzen verschiebt. Weitere Informationen: https://sensoriumgalaxy.com/

Informationen zu Carl Cox: Vom Warm-up-DJ in der Geburtsstunde des Acid House zum weltweiten Headliner – Carl Cox inspiriert und beeinflusst weiterhin Publikum und Künstler. Er ist nach wie vor einer der Besten seines Fachs und begeistert Musikliebhaber auf den größten Bühnen der Welt mit immer neuen Innovationen. Seine Karriere ist in vielerlei Hinsicht die Geschichte der Clubkultur und eine Inspiration für diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihren Träumen zu folgen.

Von kleinen Clubs bis hin zu Festival-Hauptbühnen, von Stonehenge bis hin zu den Großen Pyramiden, von Ibiza bis hin zu Burning Man – Carl sucht stets neue Herausforderungen, sei es als Live-Electro-Künstler, DJ, Motorsport-Teamchef, professioneller Rennfahrer, Produzent, Promoter, Rundfunksprecher oder als Botschafter der Branche.

