UCI

TAYLOR SWIFT - THE ERAS TOUR KONZERTFILM-PHÄNOMEN WIRD GLOBAL UND KOMMT IN DIE KINOS DER ODEON CINEMAS GROUP IN GROSSBRITANNIEN UND EUROPA

Bochum, Germany (ots/PRNewswire)

TICKETS SIND AB SOFORT IM VERKAUF

Nach der rekordverdächtigen Nachfrage nach dem Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR in Nordamerika gibt UCI, Teil der ODEON Cinemas Group, einem AMC-Unternehmen und Europas größtem Kinobetreiber, bekannt, dass der Konzertfilm ab Freitag, dem 13. Oktober 2023, in all seinen Kinos in Deutschland zu sehen sein wird.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen und jeder in Deutschland kann ab sofort Tickets kaufen, um den Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR in den UCI Kinos mit seinen riesigen Leinwänden und hochmodernen Soundsystemen zu erleben.

In Anspielung auf Taylor Swifts Album 1989 und ihre Lieblingszahl 13 kosten die Tickets in Deutschland 19,89 € für Erwachsene und 13,13 € für Kinder.

Den Startschuss setzt die erste atemberaubende Vorstellung am 13. Oktober um 18 Uhr. Um die erwartete Nachfrage zu erfüllen, wird der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR in allen unseren Kinos in mehreren Vorstellungen donnerstags, freitags, samstags und sonntags gezeigt. Der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wird auch in IMAX und iSense zu sehen sein.

Das geschichtsträchtige, rekordverdächtige Konzert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wurde in den USA bereits während der ersten Tour Etappe zum Phänomen. Der britische und europäische Teil der Tournee wird am 9. Mai 2024 in Paris beginnen und am 17. August 2024 in London enden. Fans im Vereinigten Königreich und in Europa werden das unglaubliche Tournee-Erlebnis nun zur gleichen Zeit wie die Fans in den USA, Kanada und Mexiko auf der großen Leinwand sehen können, bevor die Tournee selbst den Kontinent erreicht.

UCI freut sich, den Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR in Zusammenarbeit mit seiner Muttergesellschaft und dem weltweit größten Kinobetreiber AMC Theatres®, in seine Kinos zu bringen. AMC vertreibt den Film gemeinsam mit seinem Partner Trafalgar Releasing und sichert sich Standorte und Leinwände bei zahlreichen anderen Kinobetreibern auf der ganzen Welt.

Nach der Ankündigung des Filmstarts in den USA, Kanada und Mexiko brach der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR bei AMC neue Rekorde, weil sich die Fans sofort auf den Kauf von Tickets stürzten. Am ersten Tag wurden 26 Millionen Dollar mit dem Verkauf von Eintrittskarten eingenommen. Damit wurde bei AMC ein neuer Rekord gesetzt für den Ticketverkauf eines einzelnen Titels an einem Tag, der zuvor von SPIDER-MAN: NO WAY HOME gehalten wurde. UCI rechnet mit einer ähnlich hohen Nachfrage nach diesem Kinoerlebnis in Deutschland.

Alle Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.uci-kinowelt.de, die regelmäßig aktualisiert wird, sobald weitere Einzelheiten feststehen. Bei den Preisangaben handelt es sich um Basispreise, für die die üblichen Zuschläge gelten.

Über UCI

In seiner mehr als dreißigjährigen Geschichte, steht UCI mit zahlreichen Innovationen für Pioniergeist in der Kinobranche. UCI betreibt in Deutschland 22 Kinos mit fünf IMAX-Kinosälen und den ersten ScreenX Kinosaal im Berliner Flagship-Kino UCI Luxe Mercedes Platz. UCI gehört zur ODEON Cinemas Group, dem größten Kinobetreiber Europas mit 290 Kinos, 2558 Leinwänden und mehr als 11.000 Mitarbeitern in neun Kinomärkten. Die ODEON Cinemas Group ist Teil der AMC Entertainment Holding, die als größte Kinokette der Welt mehr als 1000 Kinos mit über 11.000 Leinwänden in 15 Ländern betreibt.

www.uci-kinowelt.de

Über ODEON Cinemas Group

Die ODEON Cinemas Group ist stolz darauf, der größte Kinobetreiber Europas zu sein, mit Marken im Vereinigten Königreich, Irland, Schweden, Finnland, Norwegen, Spanien, Italien, Deutschland und Portugal. Jedes Jahr begrüßen wir Millionen von Gästen, die in rund 280 Kinos und 2.500 Leinwänden die neuesten Filme und Unterhaltungsangebote genießen können. Wir machen Filme besser, indem wir Kinos von Weltklasse entwickeln, die unseren Gästen unvergessliche Unterhaltungserlebnisse bieten und gleichzeitig fantastische Karrieren für unsere Mitarbeiter ermöglichen. Als AMC-Unternehmen ist die ODEON Cinemas Group mit rund 910 Kinosälen und 10.100 Leinwänden Teil des größten Filmvorführers der Welt. Gemeinsam machen wir Filme besser.

www.odeoncinemasgroup.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/taylor-swift---the-eras-tour-konzertfilm-phanomen-wird-global-und-kommt-in-die-kinos-der-odeon-cinemas-group-in-grossbritannien-und-europa-301938970.html

Original-Content von: UCI, übermittelt durch news aktuell