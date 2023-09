Fairdesk crypto exchange

Woche 3 der Fairdesk 2nd Anniversary Trading Competition: Preise im Wert von $ 1,65 Millionen sind noch zu haben

20. September 2023 ist die Fairdesk Trading Competition 2023 in vollem Gange. Während die Fairdesk Trading Competition in die 3. Woche geht, bereiten sich Händler weltweit auf eine weitere spannende Handelsrunde vor. Mit einem Gesamtpreispool von $ 1,8 Millionen USDT hat der Wettbewerb die Aufmerksamkeit von Kryptowährungsenthusiasten und Händlern gleichermaßen auf sich gezogen. $ 0,15 Millionen USDT wurden bereits an verdiente Händler vergeben, die restlichen $ 1,65 Millionen USDT sind noch zu haben.

Unglaubliche Belohnungen winken

Der Fairdesk Trading Competition 2023 begann am 11. September 2023 und bietet drei Monate lang intensiven Handel und Wettbewerb mit lukrativen Preisen. Die Teilnehmer haben bis zum 11. Dezember 2023 Zeit, ihr Handelsgeschick unter Beweis zu stellen und sich einen der begehrten Plätze unter den Besten des Wettbewerbs zu sichern.

Einer der Höhepunkte der Fairdesk Trading Competition 2023 sind die unglaublichen Belohnungen. Mit einem Gesamtpreispool von $ 1,8 Millionen USDT bietet dieses Trading-Event eine Vielzahl von Belohnungen, darunter das Tesla Model X, die Ducati Panigale V4, eine kultige Luxusuhr - die Rolex Submariner Green Dial, die neueste Innovation von Apple - das iPhone 15 Pro, Reisen nach Miami, in die Antarktis und in die atemberaubenden Alpen sowie die Möglichkeit, ein Fairdesk-VIP auf Lebenszeit zu werden und Bonus-, USDT- und Gutschein-Prämien zu erhalten. Händler haben zahlreiche Chancen, diese spannenden Preise zu gewinnen.Bei der Fairdesk Trading Competition 2023 geht es nicht nur um den Handel, sondern um die Möglichkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen und Träume zu verwirklichen.

Informationen zu Fairdesk

Fairdesk, eine in Singapur ansässige Börse, wurde 2021 mit dem klaren Ziel gegründet, Händlern eine sichere und faire Plattform für den dauerhaften Handel und das Copy Trading zu bieten. Mit einer breiten Palette von über 150 Handelspaaren wie btcusdt und ltc usdt bietet Fairdesk den Nutzern eine vielfältige Auswahl an Handelsmöglichkeiten. Die Börse ist auch stolz darauf, verschiedene Handelsveranstaltungen und -aktivitäten zu organisieren, um ihre Nutzer weiter einzubinden und zu belohnen. Fairdesk hat sich zum Ziel gesetzt, ein vertrauenswürdiges und transparentes Handelsumfeld für Händler weltweit zu schaffen.

Schließen Sie sich der Fairdesk Trading Revolution an

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil des globalen Handelsphänomens zu werden, das der Fairdesk Trading Competition 2023 ist. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, dieser Wettbewerb bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten zu testen, sich mit den Besten zu messen und lebensverändernde Preise zu gewinnen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Fairdesk Crypto Exchange

