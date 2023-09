de.tineco.com

TINECO FLOOR ONE S6: Der neuste Familienheld in Form eines Nass- und Trockensaugers

Tineco, Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, bringt mit dem FLOOR ONE S6 einen neuen smarten Nass- und Trockenreiniger auf den Markt. Als Nasssauger scheut er sich nicht vor Flüssigkeiten und Verklebungen und entfernt diese mühelos, egal ob es sich dabei um Milch, Ketchup oder Eier handelt, die ihren Weg auf den Boden gefunden haben. Als Kombigerät ersetzt er den herkömmlichen Eimer und Wischmopp und ermöglicht ein gleichzeitiges Saugen und Wischen, ohne dabei schwere Wasserbehältnisse durch die eigenen vier Wände schleppen zu müssen. Die Bürstenwalzendes FLOOR ONE S6 lassen sich schnell und gründlich reinigen und beseitigen so nicht nur einen weiteren lästigen Arbeitsschritt, sondern beugen auch einer Schimmelbildung im Gerät vor. Ganz nebenbei wird das Gerät so zu einem langlebigen Begleiter. Damit ist der FLOOR S6 bestens für Familien mit Kindern oder Haustieren geeignet und kann jeden kleinen Verunreinigungsunfall problemlos vergessen machen.

Zusätzlich überzeugt der Tineco FLOOR ONE S6 durch seine smarten Funktionen und ist mit nur 4,5 kg Gesamtgewicht ein halbes Kilogramm leichter als sein Vorgänger.

Highlights des FLOOR ONE S6:

Beidseitige Kantenreinigung: Das Gerät verfügt über eine verbesserte Kantenreinigung, die dabei hilft, auch entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Bereichen leicht zu reinigen ‒ und zwar bis auf 1 cm genau.

Das Gerät verfügt über eine verbesserte Kantenreinigung, die dabei hilft, auch entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Bereichen leicht zu reinigen ‒ und zwar bis auf 1 cm genau. MHCBS Technologie: Der Wasserfluss innerhalb des Geräts ist streng kontrolliert und somit stetig und präzise. Ein integrierter kantenloser Abstreifer entfernt dabei nach jedem Reinigungszyklus den größten Teil des Schmutzes von der Walze. In Kombination mit einer kontinuierlichen Frischwasserreinigung, einem effizienten Schmutzwasserrecycling sowie einer Walzen-Rotationsgeschwindigkeit von 450 U/min wird die Trocknungseffizienz erhöht und der Schmutzwasserrückstand minimiert. So bleibt kein Fleckchen nass oder dreckig, obwohl gerade frisch gewischt wurde.

Der Wasserfluss innerhalb des Geräts ist streng kontrolliert und somit stetig und präzise. Ein integrierter kantenloser Abstreifer entfernt dabei nach jedem Reinigungszyklus den größten Teil des Schmutzes von der Walze. In Kombination mit einer kontinuierlichen Frischwasserreinigung, einem effizienten Schmutzwasserrecycling sowie einer Walzen-Rotationsgeschwindigkeit von 450 U/min wird die Trocknungseffizienz erhöht und der Schmutzwasserrückstand minimiert. So bleibt kein Fleckchen nass oder dreckig, obwohl gerade frisch gewischt wurde. 3,6 Zoll LC-Display in voller Größe: Der Bildschirm mit integriertem Tineco-Assistenten unterstützt Nutzer*innen beim Reinigungsprozess ‒ von der schnellen Inbetriebnahme bis zum aktuellen Reinigungsstatus und Fehlermeldungen in Echtzeit.

Der Bildschirm mit integriertem Tineco-Assistenten unterstützt Nutzer*innen beim Reinigungsprozess ‒ von der schnellen Inbetriebnahme bis zum aktuellen Reinigungsstatus und Fehlermeldungen in Echtzeit. Bis zu 35 Minuten durchpowern: Mit einer Akkulaufzeit von 35 Minuten und dank der vergrößerten Tanks für schmutziges und sauberes Wasser sowie dem iLoop™ Smartsensor lassen sich bis zu 230 Quadratmeter ohne Unterbrechung reinigen.

Mit einer Akkulaufzeit von 35 Minuten und dank der vergrößerten Tanks für schmutziges und sauberes Wasser sowie dem iLoop™ Smartsensor lassen sich bis zu 230 Quadratmeter ohne Unterbrechung reinigen. Natürliche Reinigung: Mithilfe des Ultra Mode lässt sich Leitungswasser elektrolysieren, das für eine Tiefenreinigung von Hartböden genutzt werden kann. So müssen nicht immer abrasive Reinigungsmittel herangezogen werden und der Boden wird schonend rein.

Der FLOOR ONE S6 ist ab sofort deutschlandweit auf Amazon zu einer UVP von 599 Euro erhältlich.

Weitere Informationen über Tineco und das gesamte Portfolio an Bodenpflegelösungen finden Sie unter https://de.tineco.com/

Über Tineco

Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.

