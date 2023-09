ViAqua Therapeutics

ViAqua Therapeutics kündigt Investition in Höhe von 8,25 Millionen USD unter der Leitung von S2G Ventures zur Skalierung von RNA-basierten Lösungen in der Aquakultur an

Haifa, Israel (ots/PRNewswire)

Die Finanzierung wird es ViAqua ermöglichen, sein erstes Produkt auf den Markt zu bringen, in Forschung und Entwicklung für zukünftige Produkte zu investieren und die Fähigkeit der Plattform zu beweisen, RNA-basierte Lösungen in der passenden Größenordnung anzubieten.

ViAqua Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen und Entwickler einer Plattform für oral verabreichte RNA-Partikel zur Förderung und Verbesserung der Tiergesundheit in der Aquakultur, gab bekannt, dass es eine von S2G Ventures geleitete Finanzierungsrunde im Wert von 8,25 Millionen USD unter Beteiligung von Rabo Ventures, Trendlines Group Ltd., Agriline Limited, Nutreco I-Lab Angels und Circle Investments LLC. abgeschlossen hat.

Die Aquakultur ist für die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, die Bereitstellung einer gesunden und nachhaltigen Nahrungsquelle und den Schutz der Wildfischbestände angesichts der wachsenden Nachfrage nach Meeresproteinen unerlässlich. Laut einer Analyse von Kontali ist das Krankheitsmanagement jedoch das größte Problem, mit dem die Aquakulturindustrie derzeit konfrontiert ist und das allein für die Garnelenindustrie wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar hat.

Um dieses Problem anzugehen, hat ViAqua eine biotechnologiebasierte orale Bereitstellungsplattform für die gezielte Verabreichung von RNA-basierten Lösungen zur Verbesserung der Krankheitsresistenz in der Aquakultur entwickelt.

„Die orale Verabreichung ist der heilige Gral der Aquakultur-Gesundheitsentwicklung, sowohl aufgrund der Unmöglichkeit, einzelne Garnelen zu impfen, als auch aufgrund der Fähigkeit, die Betriebskosten des Krankheitsmanagements erheblich zu senken und gleichzeitig die Ergebnisse zu verbessern", so Shai Ufaz, Chief Executive Officer von ViAqua. „Wir freuen uns, diese Technologie auf den Markt zu bringen, um den Bedarf an erschwinglichen Krankheitslösungen in der Aquakultur zu decken."

Insbesondere Garnelen, die weltweit zu den am häufigsten konsumierten Meeresfrüchten zählen, sind aufgrund ihres fehlenden adaptiven Immunsystems sehr anfällig für Krankheiten. Derzeit gibt es keine Produkte zur Behandlung von Garnelenerkrankungen. Das erste Produkt des Unternehmens ist ein Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung der Resistenz gegen virale Infektionen bei Garnelen, wobei die erste Anwendung auf die Behandlung desWeißfleckensyndrom-Virus (White Spot Syndrome Virus, WSSV) abzielt, das einen jährlichen Verlust von rund 3 Milliarden USD und eine Reduzierung der weltweiten Garnelenproduktion um 15 Prozent verursacht. Diese Lösung wird den Züchtern die dringend benötigte Produktionsstabilität bieten und gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, die Produktion pro Betrieb zu steigern, ohne das Krankheitsrisiko zu erhöhen.

„Die Aquakultur ist entscheidend für die nachhaltige Versorgung mit Meeresproteinen", erklärte Kate Danaher, Managing Director des S2G Ventures' Ocean and Seafood Fund. „Die Plattformtechnologie von ViAqua wird es dem Unternehmen ermöglichen, WSSV zu überwinden, um zahlreiche andere Krankheiten in der Aquakultur anzugehen, während ähnliche Technologien noch Jahre von der Markterreichung entfernt sind."

ViAqua stellt seine Kapselprodukte mit kommerziellen, industriellen Verfahren her und skaliert die Produktion, um sein erstes Produkt auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen plant, mit der Produktion Anfang 2024 in Indien zu beginnen, und ist im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungs- und Marketingvereinbarung mit Skretting, einem Nutreco-Unternehmen, eine kommerzielle Partnerschaft eingegangen, um das Produkt auf den Markt zu bringen. ViAqua konzentriert sich derzeit auf die Garnelenproduktion, aber die Verabreichungstechnologie hat zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Aquakultur und darüber hinaus, die das Unternehmen gerne erforschen möchte.

„Wir freuen uns wirklich über das Potenzial der ViAqua-Technologie aufgrund des Wertes, den sie für den Planeten und die Züchter bietet. Krankheiten führen zu Sterblichkeitsraten von bis zu 50 %, was dazu führt, dass jährlich 25 bis 30 % der Garnelenzuchtbetriebe Bankrott machen. Dies ist enorm unproduktiv und schadet vielen Existenzgrundlagen", erklärte Shishir Sinha, Investment Director bei Rabo Ventures. „Die Aquakulturspezialisten unserer Bank, Gorjan Nikolik und Novel Sharma, waren von dem bahnbrechenden Wirkungspotenzial beeindruckt, eine Lösung für ein Problem zu haben, das den Sektor seit Jahrzehnten belastet und das Leben der Kleinbetriebe, die 80 % des Angebots repräsentieren, entscheidend verbessern kann."

Informationen zu ViAqua Therapeutics

ViAqua wurde gegründet, um den wachsenden Bedarf an einem effektiven, spezifischen und erschwinglichen Gesundheitsmanagement von Krankheiten in der Aquakultur zu decken. Eine der größten Herausforderungen beim Übergang zu einer nachhaltigen Aquakulturpraxis ist die Prävention und Behandlung von Krankheiten. ViAqua entwickelt eine biotechnologiebasierte, orale Bereitstellungsplattform für die Verabreichung von Lösungen auf Nukleinsäurebasis zur Förderung der Gesundheit von Meeresarten.

Informationen zu S2G Ventures:

S2G Ventures, das Direktinvestitionsteam von Builders Vision, arbeitet mit Unternehmern zusammen, die an Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Welt in den Märkten Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Ozeane und saubere Energie arbeiten. Wir bieten Unternehmen Kapital, Praxisanleitung und wertschöpfende Ressourcen, die innovative marktbasierte Lösungen verfolgen, die positive soziale, ökologische und finanzielle Erträge erwirtschaften. Wir bieten unseren Partnern flexible Kapitallösungen, die von Start- und Risikokapital über Wachstumskapital bis hin zu Fremdkapital und Infrastrukturfinanzierung reichen können. Weitere Informationen über S2G finden Sie unter s2gventures.com oder kontaktieren Sie uns unter LinkedIn.

Informationen zu Rabo Ventures:

Rabo Ventures, Teil von Rabobank, arbeitet mit Unternehmen in der Frühphase der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um ihre Wachstumsambitionen zu unterstützen und die lebenswichtigen Übergänge zu ermöglichen, die in der globalen Ernährung und Landwirtschaft erforderlich sind. Wir investieren in ausgezeichnete Führungsteams, die Lösungen für reale Probleme mit einem Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit entwickeln. Mit einer lokalen Präsenz in 25 Ländern und über 100 engagierten Branchenspezialisten und Forschern ist die Rabobank weltweit führend im Lebensmittel- und Landwirtschaftsbanking. Im Rahmen des firmeneigenen Investment-Franchise Rabo Investments von Rabobank nutzen wir die Plattform, das Wissen und das Netzwerk der Bank, um Ihr Geschäft aufrechtzuerhalten und wachsen zu lassen, während wir gleichzeitig die entscheidenden Veränderungen beschleunigen.

Original-Content von: ViAqua Therapeutics, übermittelt durch news aktuell