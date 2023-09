Lancôme International

Exklusive Kollaboration Lancôme x Louvre - Beauty is a living art

Das Louvre Museum und Lancôme schließen sich zu einer beispiellosen Kollaboration zusammen. Inspiriert von neun Meisterwerken aus der Skulptur-Abteilung sowie den Lichtern und Farben des Museums hat Lancôme eine limitierte Kollektion von Pflege- und Make-up-Produkten unter dem Namen Lancôme x Louvre entworfen.

Die Kampagne zu diesem Launch wurde im Louvre-Museum mit Zendaya, Aya Nakamura, Amanda Seyfried und He Cong, allesamt Botschafter dieser Kollaboration, gedreht. Diese vier Persönlichkeiten, jede ein Abbild der Schönheit unserer Zeit, verkörpern durch ihre starken Persönlichkeiten die Eigenschaften und Mythen einiger Skulptur-Ikonen.

Der Louvre, eine Quelle der Inspiration

Seit seiner Gründung im Jahr 1793 sollte das Louvre-Museum ein Ort sein, an dem Künstler von den Werken großer Meister lernen und sich für ihre eigenen Werke inspirieren lassen konnten. Bis heute ist der Louvre ein lebendiges Museum, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für alle Kunstschaffenden, denn die Kunstgeschichte erhellt unsere Zeit in vielen Bereichen. Für diese beispiellose Partnerschaft ließ sich Lancôme von der Venus von Milo (Venus de Milo), Nike von Samothrake (Winged Victory of Samothrace), Corine, Diana von Gabies, Nymphe mit Skorpion, Echo, Hygieia, Venus von Arles und schließlich Hermaphrodite inspirieren. Jedes dieser Meisterwerke inspirierte Lisa Eldridge, Make-up-Direktorin bei Lancôme, durch seine Geschichte und die des Mythos, den es verkörpert, zu dieser Make-up-Kollektion.

„Ich bin begeistert von dieser ersten Kollaboration mit Lancôme, die die vielfältigen Formen der Schönheit in den Sammlungen des Louvre, wo sich Kulturen und Zivilisationen jenseits von Land und Zeit begegnen, gekonnt illustriert. Die Wahl der Venus von Milo (Venus of Milo), der Nymphe mit Skorpion oder der Diana Gabies als Botschafterinnen für diese Kampagne eröffnet neue Perspektiven auf ikonische und inspirierende Bilder der Antike und stellt sie zeitgenössischen Darstellungen und Standards gegenüber. Die Geschichte der Kunst und der Schönheit, ihre „Herstellung" und ihre Suche, sind eng miteinander verbunden. Die Popkultur mit ihren bewegten Bildern, der Werbung und den sozialen Netzwerken, die unser tägliches Leben durchdringen, greift häufig auf diese zeitlosen Darstellungen und Bilder zurück, die manchmal sehr raffiniert, manchmal aber auch uralt sind. Die Sammlungen des Louvre Museums sind erstaunlich und aufregend, weil sie uns zeigen, wie diese Normen interpretiert werden, sich verändern und weiterentwickeln. Durch diese Kollaboration hilft der Louvre, ein Mittelpunkt der zeitgenössischen Kunst, die heutige Auffassung von Schönheit zu schreiben."

Laurence des Cars

Präsident und Direktor des Louvre Museums

„Für Lancôme ist Schönheit Kunst in Bewegung; Schönheit als persönliches Ritual ist die Art und Weise, sich auszudrücken und sich auf eine Art und Weise abzuheben, die über die sich ständig ändernden Normen hinausgeht. Diese kreative und beispiellose Partnerschaft mit dem Louvre ist ein kulturelles Zeugnis für diese Überzeugung und unsere Mission für die Schönheit im Hause Lancôme. Indem wir die Beziehung zwischen unserer französischen Marke, die auf eine fast 90-jährige Geschichte zurückblicken kann, und dem berühmtesten Kunstmekka der Welt fortsetzen, wollen wir neue Perspektiven für die Schönheit der Frauen von heute fördern, die auf unserem künstlerischen Erbe basieren und die sich ständig weiterentwickelnde Natur der Schönheit feiern."

Françoise Lehmann

Generaldirektor, Lancôme International

