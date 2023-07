SHEIN France

MODISCH IN DEN JULI MIT DER SHEIN X THE FUTURE X SOMMERKOLLEKTION

Die Kollektion ist eine Zusammenarbeit der Designer:innen aus dem Nachwuchsförderungsprogramm SHEIN X und der Band Mitglieder von The Future X.

Der Mode- und Lifestyle-Marktplatz SHEIN stellt die SHEIN X THE FUTURE X Sommerkollektion vor. Diese entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen sieben Designer:innen aus SHEINs Nachwuchsförderungsprogramm SHEIN X und den sieben Bandmitgliedern der Popgruppe The Future X, die über die Plattform TikTok zusammenfand. Die Kollektion, die aus Designs wie leuchtenden Oberteilen, glitzernden Kleidern und farbenfrohen Hosen besteht, ist das gemeinschaftliche Kreativergebnis zwischen den Nachwuchsmusiker:innen und den aufstrebenden Indie-Designer:innen.

Für die Entwicklung der Kollektion wurde jede:r SHEIN X-Designer:in mit einem Mitglied von The Future X zusammengebracht, um mindestens drei Looks zu entwickeln. Die Paarungen arbeiteten über den gesamten Kreationsprozess hinweg eng zusammen, um die Ideen der einzelnen Bandmitglieder schlussendlich als Gesamtbild zum Leben zu erwecken.

„Das SHEIN X Programm ist perfekt auf das abgestimmt, was wir als Gruppe zu tun versuchen - nämlich, individuelle Kreativität zu feiern und eine Welt zu schaffen, in der alles möglich ist", so The Future X. „Der ganze Prozess war so besonders und zu sehen, wie unsere Kollektion in unserem eigenen Musikvideo lebendig wird, war magisch. Wir freuen uns darauf, Leute in unseren Designs zu sehen und hoffen, dass sie diese so sehr mögen, wie wir!"

„Mit SHEIN X wollen wir angehende Designer unterstützen und sie ermutigen, ihre Identität zu leben", sagt George Chiao, Präsident von SHEIN U.S. „Als aufstrebende Band mit einem einzigartigen Stil ist The Future X natürlich der perfekte Partner, um die Idee unseres Programms zum Leben zu erwecken. Wir hoffen, dass unsere Kunden, wenn sie in diesem Sommer Stücke aus dieser fröhlichen und lustigen Kollektion tragen, dazu inspiriert werden, ihre Träume zu verfolgen und sich modisch zu entfalten."

Die SHEIN X THE FUTURE X Sommerkollektion, die 36 Looks und 59 Teile umfasst, wurde im neuesten Musikvideo von The Future X zu ihrem neuen Song "Daffodil" vorgestellt und ist hier zu sehen. Alle Stücke der Kollektion kosten zwischen 7,99 Euro und 52,00 Euro und sind hier erhältlich.

Von nur sieben Designer:innen zu Beginn des Programms im Januar 2021 ist das SHEIN X Projekt auf inzwischen fast 3.000 Designer:innen und Künstler:innen weltweit angewachsen, die mehr als 25.000 Originalkreationen auf den Markt gebracht haben. SHEIN hat mehr als 55 Millionen US-Dollar in das Programm investiert und begleitet die Teilnehmer:innen durch den gesamten Prozess, von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Marketing und Lieferkettenlogistik. SHEIN X kümmert sich um alles, was mit der Produktion, der Logistik, dem Marketing und dem Verkauf zu tun hat, während die Designer:innen das tun, was sie am besten können. Die SHEIN X-Designer:innen behalten alle geistigen Eigentumsrechte an ihren SHEIN X-Designs. Mehr zum SHEIN X-Nachwuchsförderungsprogramm unter folgendem Link: https://discoversheinx.com.

Über The Future X

The Future X ist eine Popgruppe wie keine andere. Die Gruppe besteht aus sieben passionierten Sänger:innen und Tänzer:innen, die alle auf TikTok entdeckt wurden – gemeinsam stehen sie für die Besonderheit der Plattform, außergewöhnliche neue Talente durch die Resonanz der Community hervorzubringen. Die Musik von The Future X, die mit den weltbesten Songwritern und Produzenten zusammenarbeitet, hat vielfältige Einflüsse und eine große Anziehungskraft. The Future X sind bereits in ausverkauften Arenen auf der ganzen Welt aufgetreten, einschließlich ihrer ersten Headline-Tour, die sie in sieben US-Städten präsentierte. Weitere folgen diesen Sommer. Zu The Future X auf TikTok.

Über SHEIN

SHEIN ist ein internationaler Onlinemarktplatz, der Mode- und Lifestyle-Shopping-Kategorien anbietet. Diese reichen von Bekleidung der Marke SHEIN bis hin zu Produkten aus einem globalen Netzwerk an Verkäufern – und das alles zu erschwinglichen Preisen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und es sich zur Aufgabe gemacht, Mode für jeden zugänglich zu machen. Seit 2012 nutzt SHEIN eine zukunftsorientierte On-Demand-Fertigungstechnologie, um Lieferanten in die flexible Lieferkette einzubinden, den durch Lagerbestände verursachten Abfall zu reduzieren und Kund:innen weltweit eine Vielzahl erschwinglicher Produkten liefern zu können. Für mehr über SHEIN unter www.SHEINgroup.com.

