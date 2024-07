DeFi Technologies Inc.

Valour Inc., die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, kündigt die Einführung des weltweit ersten börsengehandelten Produkts für das NEAR-Protokoll-Token an

Toronto (ots/PRNewswire)

Das weltweit erste NEAR-Protokoll-ETP wurde eingeführt: Valour hat das weltweit erste ETP für den NEAR-Protokoll-Token an der Spotlight-Börse in Schweden aufgelegt und bietet damit ein sicheres und diversifiziertes Engagement im NEAR-Ökosystem.

Valour hat das weltweit erste ETP für den NEAR-Protokoll-Token an der Spotlight-Börse in Schweden aufgelegt und bietet damit ein sicheres und diversifiziertes Engagement im NEAR-Ökosystem. Signifikante Auswirkungen auf den Markt: Das NEAR-Protokoll unterstützt dezentrale Anwendungen in den Bereichen DeFi und NFT mit hoher Skalierbarkeit, niedrigen Transaktionsgebühren und Interoperabilität. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Milliarden US-Dollar gehört NEAR zu den 20 größten digitalen Vermögenswerten weltweit.

Das NEAR-Protokoll unterstützt dezentrale Anwendungen in den Bereichen DeFi und NFT mit hoher Skalierbarkeit, niedrigen Transaktionsgebühren und Interoperabilität. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Milliarden US-Dollar gehört NEAR zu den 20 größten digitalen Vermögenswerten weltweit. Erweiterung des Produktangebots: Valour treibt die Innovation im Bereich der digitalen Vermögenswerte weiter voran und bringt 2024 elf ETPs auf den Markt. In den kommenden Monaten sollen weitere ETPs für digitale Vermögenswerte eingeführt werden, um die Zugänglichkeit und den Komfort für private und institutionelle Anleger zu verbessern.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet („DeFi"), freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs") , der einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet, ein ETP für das NEAR-Protokoll-Token an der Spotlight-Börse in Schweden aufgelegt hat.

Der Valour Near ( NEAR) ETP (ISIN: CH1213604577) bietet Privatanlegern und institutionellen Investoren ein vertrauenswürdiges, sicheres und diversifiziertes Engagement im innovativen und schnell wachsenden NEAR-Ökosystem, das die Beteiligung an einer dezentralen Webplattform ermöglicht, die die Zukunft des digitalen Finanzwesens neu definieren soll.

Einer der besten Anwendungsfälle für das NEAR-Protokoll ist die Unterstützung dezentraler Anwendungen, insbesondere in den Bereichen DeFi und NFT. Projekte wie Burrow, ein dezentrales Geldmarktprotokoll, und Mintbase, eine Plattform für die Erstellung und den Verkauf von NFTs, bauen auf NEAR auf. Die hohe Skalierbarkeit, die niedrigen Transaktionsgebühren, die Interoperabilität und die benutzerfreundlichen Funktionen von NEAR machen es zu einer idealen Plattform für diese Anwendungen und ermöglichen eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte mit verbesserter Leistung und Zugänglichkeit. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Milliarden US-Dollar gehört NEAR zu den 20 größten digitalen Vermögenswerten weltweit.

„Mit der Einführung des weltweit ersten Valour NEAR ETP bieten wir Anlegern eine außergewöhnliche Chance, in das revolutionäre NEAR-Protokoll einzusteigen, das für seine transformative Wirkung auf DeFi und NFTs bekannt ist. Dieses ETP bietet eine sichere und unkomplizierte Möglichkeit, in einen führenden digitalen Vermögenswert zu investieren und die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft nahtlos in ihre Portfolios aufzunehmen", sagt Elaine Buehler, Produktleiterin bei Valour.

Nach den ETPs Core (CORE) und Hedera (HBAR) ist dies das dritte ETP von Valour, das in den letzten Wochen an der schwedischen Spotlight-Börse gelistet wurde. Die Spotlight-Börse ist Teil der Spotlight Group AB, die 1997 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Malmö, Schweden, hat. Ithas hat vor kurzem sein ETP-Segment ausgebaut, wobei Valour durch sein einzigartiges Angebot dazu beiträgt.

Valour ist weiterhin führend bei der Förderung von Innovationen im Bereich digitaler Anlagen und erweitert sein Produktportfolio, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Anleger in den nordischen Ländern gerecht zu werden. Mit dem Valour NEAR ETP hat Valour im Jahr 2024 insgesamt elf ETPs aufgelegt. Das Unternehmen plant, in den kommenden Monaten eine breite Palette von Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte einzuführen, um die Zugänglichkeit und den Komfort für private und institutionelle Anleger weiter zu verbessern.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Ripple ( XRP), Toncoin ( TON), Internet Computer ( ICP), Chainlink ( LINK), Core ( CORE), Near ( NEAR), Enjin ( ENJ), Valour Bitcoin Staking ( BTC), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN), Hedera ( HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Valour Near (NEAR) ETP und das NEAR-Protokolls, die Entwicklung und Notierung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von ETPs durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2463169/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Inc_.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-inc-die-tochtergesellschaft-von-defi-technologies-kundigt-die-einfuhrung-des-weltweit-ersten-borsengehandelten-produkts-fur-das-near-protokoll-token-an-302201038.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell