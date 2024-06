DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies Tochtergesellschaft Reflexivity Research kooperiert mit CoinMarketCap, um Krypto-Insights zu liefern

Toronto (ots/PRNewswire)

Ankündigung einer Partnerschaft: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Reflexivity Research, hat sich mit CoinMarketCap, der weltweit vertrauenswürdigsten Quelle für Krypto-Daten und -Einblicke, zusammengetan, um den Nutzern eingehende Fundamentalanalysen zu verschiedenen Krypto-Assets zu bieten.

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Reflexivity Research, hat sich mit CoinMarketCap, der weltweit vertrauenswürdigsten Quelle für Krypto-Daten und -Einblicke, zusammengetan, um den Nutzern eingehende Fundamentalanalysen zu verschiedenen Krypto-Assets zu bieten. Erweiterter Benutzerzugang: CoinMarketCap-Nutzer erhalten Zugang zu den qualitativ hochwertigen und umsetzbaren Analysen von Reflexivity Research, einschließlich fundamentaler Analysen, aktueller Marktstrukturen und technischer Aufschlüsselungen.

CoinMarketCap-Nutzer erhalten Zugang zu den qualitativ hochwertigen und umsetzbaren Analysen von Reflexivity Research, einschließlich fundamentaler Analysen, aktueller Marktstrukturen und technischer Aufschlüsselungen. Vierteljährliche Live-Diskussionen: Reflexivity Research wird vierteljährlich Live-Diskussionen mit führenden Stiftungen für Krypto-Protokolle auf der CMC Community Live-Plattform veranstalten, um die Bildung und das Engagement der Nutzer zu fördern.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen leistet („DeFi"), freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Reflexivity Research, ein führendes Krypto-Research-Unternehmen, eine Partnerschaft mit CoinMarketCap, dem weltweit größten Krypto-Preis- und Datenaggregator, eingegangen ist, um den Nutzern verschiedene digitale Vermögenswerte durch eingehende Fundamentalanalysen näher zu bringen.

CoinMarketCap ist die weltweit vertrauenswürdigste Website für die Preisverfolgung von digitalen Vermögenswerten im schnell wachsenden Bereich der digitalen Vermögenswerte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Assets weltweit auffindbar und effizient zu machen, indem es den Nutzern im Einzelhandel unvoreingenommene, qualitativ hochwertige und genaue Informationen zur Verfügung stellt, damit sie fundierte Schlussfolgerungen ziehen können.

Durch diese Partnerschaft haben die Nutzer von CoinMarketCap nun Zugang zu den qualitativ hochwertigen und umsetzbaren Forschungsergebnissen von Reflexivity Research zu einzelnen digitalen Vermögenswerten, einschließlich Fundamentalanalysen, Aktualisierungen der Marktstruktur und technischen Aufschlüsselungen. Darüber hinaus wird Reflexivity Research vierteljährlich Live-Diskussionen mit verschiedenen führenden Kryptoprotokoll-Stiftungen auf der CMC Community Live-Plattform veranstalten.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CoinMarketCap, um unser Deep-Dive-Research einem breiteren Publikum zugänglich zu machen", so Will Clemente, Mitbegründer von Reflexivity Research. „Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Mission, krypto-native Forschung in einem leicht verdaulichen Format bereitzustellen und den Nutzern das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen."

„Diese Partnerschaft mit CoinMarketCap stellt einen wichtigen Meilenstein für DeFi Technologies und Reflexivity Research dar", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies„ „Durch die Kombination unserer Expertise in der Krypto-Fundamentalforschung mit der großen Reichweite von CoinMarketCap wollen wir die Zugänglichkeit und das Verständnis für digitale Assets für Privatkunden weltweit verbessern."

Informationen zu CoinMarketCap: CoinMarketCap wurde 2013 gegründet und ist das „Home of Crypto", die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Krypto Daten, Erkenntnisse und Community. Unsere Aufgabe ist es, die Krypto-Revolution zu beschleunigen, indem wir die Krypto-Intelligenz der Welt organisieren und für alle leicht zugänglich machen.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research ist eines der am schnellsten wachsenden Forschungsunternehmen in der disruptiven Welt der digitalen Vermögenswerte und Kryptowährungen. Reflexivity Research y , eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, wurde von Will Clemente und Anthony Pompliano mit dem Ziel gegründet, kryptonative Forschung in einem leicht verdaulichen Format anzubieten. Seit dem Start hat Reflexivity Research mit einigen der größten Krypto Organisationen der Welt zusammengearbeitet und zählt zu seinen Lesern große Hedgefonds, C-Suites von Aktiengesellschaften und die angesehensten Family Offices. Sie können die Studie des Unternehmens unter www.reflexivityresearch.com lesen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Partnerschaft zwischen CoinMarketCap und Reflexivity Research, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445928/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Subsidiary_Reflexivity.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-tochtergesellschaft-reflexivity-research-kooperiert-mit-coinmarketcap-um-krypto-insights-zu-liefern-302180947.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell