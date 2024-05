DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt monatliche Unternehmensinformationen bekannt: Tochtergesellschaft Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 748 Millionen C$ - ein Anstieg von 47,2 % in diesem Geschäftsjahr, der unter anderem durch starke Nettozuflüsse von 6,6 Millionen C$ begünstigt wird

Toronto (ots/PRNewswire)

Deutliches Wachstum der verwalteten Vermögen: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, meldet zum 7. Mai 2024 ein verwaltetes Vermögen von 748 Mio. C$, was einen beachtlichen Anstieg von 47,2 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieses Wachstum wird durch starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 6,6 Mio. C$ im April unterstützt, die das Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour trotz des jüngsten Abschwungs an den Märkten für digitale Vermögenswerte belegen.

Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, meldet zum 7. Mai 2024 ein verwaltetes Vermögen von 748 Mio. C$, was einen beachtlichen Anstieg von 47,2 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieses Wachstum wird durch starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 6,6 Mio. C$ im April unterstützt, die das Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour trotz des jüngsten Abschwungs an den Märkten für digitale Vermögenswerte belegen. Strategische Initiativen und globale Expansion: Valour hat seine Aktivitäten durch die Eröffnung eines neuen Handelsbereichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten erweitert und profitiert damit von dem fortschrittlichen Regulierungsumfeld und der hohen Akzeptanz von Kryptowährungen in dieser Region. Ziel der Expansion ist es, ETPs weltweit zugänglich zu machen und die dynamische Finanzlandschaft des Nahen Ostens zu erschließen.

Valour hat seine Aktivitäten durch die Eröffnung eines neuen Handelsbereichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten erweitert und profitiert damit von dem fortschrittlichen Regulierungsumfeld und der hohen Akzeptanz von Kryptowährungen in dieser Region. Ziel der Expansion ist es, ETPs weltweit zugänglich zu machen und die dynamische Finanzlandschaft des Nahen Ostens zu erschließen. Innovative Produkteinführungen und Blockchain-Integration: Innovative Produkteinführungen und Blockchain-Integration: In Zusammenarbeit mit der Core Foundation plant Valour die Einführung wegweisender ETPs, darunter das erste Yield Bearing BTC ETP seiner Art und ein neuartiges Core ETP. Darüber hinaus hat Valour unabhängig von der Core-Kooperation das erste Short Spot Bitcoin ETP in den nordischen Ländern mit dem Namen Valour Short Bitcoin (SBTC) SEK herausgebracht.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI)(GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte und der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zum 7. Mai 2024 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 748 Millionen C$ gemeldet haben. Diese Zahl entspricht einem deutlichen Anstieg von 47,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Trotz eines Rückgangs gegenüber dem verwalteten Vermögen vom März von 880 Millionen C$ aufgrund eines Preisverfalls bei digitalen Vermögenswerten seit März 2024, treiben das Unternehmen und die strategischen Initiativen von Valour weiterhin ein erhebliches Wachstum voran. Bemerkenswert ist, dass trotz des erheblichen Rückgangs an den Märkten für digitale Anlagen im April, bei dem Solana in diesem Zeitraum um 37 % fiel, die verwalteten Vermögen von Valour am Monatsende nur um 22 % zurückgingen, was auf einen starken Nettozufluss von 6,6 Mio. C$ zurückzuführen ist.

Finanzdaten von Q1 2024: Das Unternehmen möchte außerdem ankündigen, dass die Finanzzahlen für das 1. Quartal 2024 nach Börsenschluss am 15. Mai 2024 verfügbar sein werden und dass eine Aktionärsversammlung folgen wird.

Strategische Expansion und neuer Trading Desk in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Valour hat ein neues Trading Desk in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet und damit eine strategische Expansion in den Nahen Osten eingeleitet. Dieser Schritt nutzt den fortschrittlichen Regulierungsrahmen der VAE und die hohe Akzeptanz von Kryptowährungen. Dies ist ein entscheidender Schritt in der laufenden Strategie von Valour, ETPs weltweit zugänglich zu machen und sein Produktangebot zu erweitern, um die dynamische Finanzlandschaft der Region zu erschließen.

Innovative Bitcoin-ETPs in Zusammenarbeit mit der Core Foundation: In Zusammenarbeit mit der Core Foundation kündigten DeFi Technologies und Valour Pläne für neue innovative ETPs an, darunter das erste renditetragende BTC-ETP und ein neuartiges Core-ETP, das die einzigartigen Eigenschaften der Core Chain nutzt. Außerdem wird Valour einen Validierungsknoten auf der Core Blockchain verwalten und plant, 100 Millionen US-Dollar in BTC zu investieren. Diese Integration der Blockchain-Technologie mit traditionellen Finanzstrategien stellt einen zukunftsweisenden Ansatz für Bitcoin-Investitionen dar und bietet aktive Renditechancen im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Short Spot Bitcoin ETP: Die Lancierung des ersten Short Spot Bitcoin ETPs in den nordischen Ländern, bekannt als Valour Short Bitcoin (SBTC) SEK (ISIN: CH1149139649), der nun am Nordic Growth Market gehandelt wird, bietet erfahrenen Anlegern strategische Möglichkeiten, von den Kursbewegungen von Bitcoin zu profitieren oder sich dagegen abzusichern.

„Wir fühlen uns sehr bestärkt durch das starke Wachstum unseres verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahr, das die anhaltende Nachfrage nach unseren innovativen ETP-Produkten und das Vertrauen unserer Anleger widerspiegelt", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Unsere strategischen Expansionen und die Einführung bahnbrechender Produkte in diesem Monat verdeutlichen unser Engagement, sichere, diversifizierte und zugängliche Anlageoptionen für digitale Vermögenswerte anzubieten. Wir freuen uns über unsere Zukunftsperspektiven und sind weiterhin bestrebt, unsere Position im Bereich der digitalen Assets auszubauen."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: RB9) ( OTC: DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet.

Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Fachkräfte-Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren.

Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Die 2019 gegründete Firma Valour ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: RB9) ( OTC: DEFTF).

Weitere Informationen über Valour finden Sie unter https://valour.com

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der verwalteten Vermögen, die Notierung zukünftiger ETPs, die Zusammenarbeit mit der Core Foundation, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2407482/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-gibt-monatliche-unternehmensinformationen-bekannt-tochtergesellschaft-valour-meldet-ein-verwaltetes-vermogen-von-748-millionen-c--ein-anstieg-von-47-2--in-diesem-geschaftsjahr-der-unter-anderem-durch-starke--302140214.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell