DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies Inc. Tochtergesellschaft Valour Inc. eröffnet Trading Desk in den VAE, um ETP-Listings und Präsenz im Nahen Osten zu erweitern

Toronto (ots/PRNewswire)

Neuer Trading Desk in den VAE: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Valour Inc., hat ein neues Trading Desk in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet und damit einen ersten Schritt in ihrer Strategie unternommen, ETPs weltweit zugänglich zu machen und ihre Präsenz im Nahen Osten auszubauen.

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., Valour Inc., hat ein neues Trading Desk in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet und damit einen ersten Schritt in ihrer Strategie unternommen, ETPs weltweit zugänglich zu machen und ihre Präsenz im Nahen Osten auszubauen. Strategische Expansion für Wachstum: Dieser Schritt in die Vereinigten Arabischen Emirate, die aufgrund ihres fortschrittlichen regulatorischen Umfelds und der hohen Akzeptanz von Kryptowährungen ausgewählt wurden, ist entscheidend für den Plan von Valour, sein Produktangebot zu erweitern und seine globale Präsenz zu vergrößern, um von der dynamischen Finanzlandschaft der Region zu profitieren.

Dieser Schritt in die Vereinigten Arabischen Emirate, die aufgrund ihres fortschrittlichen regulatorischen Umfelds und der hohen Akzeptanz von Kryptowährungen ausgewählt wurden, ist entscheidend für den Plan von Valour, sein Produktangebot zu erweitern und seine globale Präsenz zu vergrößern, um von der dynamischen Finanzlandschaft der Region zu profitieren. Ehrgeizige Pläne für die Produkteinführung: Valour plant, seine AUM durch die Einführung von 15 neuen ETP-Produkten 2024 - zusätzlich zu den 17 bereits in Europa notierten - und weiteren 30 im Jahr 2025 zu erhöhen, um das Wachstumspotenzial des Ökosystems digitaler Vermögenswerte zu nutzen und seine Innovationsführerschaft zu bestätigen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc., ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, ein neues Trading Desk in den Vereinigten Arabischen Emiraten („UAE") eröffnet hat. Diese Initiative stellt einen bedeutenden Schritt in der Mission des Unternehmens dar, den weltweiten Zugang zu regulierten digitalen Vermögenswerten zu verbessern, und unterstreicht sein Engagement für ein globales Wachstum durch die börsengehandelten Produkte („ETPs") von Valour und Valour Digital Securities Limited (und, zusammen mit Valour Inc., „Valour").

Diese Expansion in den Nahen Osten ist ein Schlüsselelement der Strategie von Valour, sein Produktangebot und seine globale Präsenz zu erweitern. Die VAE wurden speziell wegen ihres fortschrittlichen regulatorischen Umfelds, der hohen Akzeptanz von Kryptowährungen - schätzungsweise 27 % der Bevölkerung sind im Besitz von Kryptowährungen - und ihrer Akzeptanz der Blockchain-Technologie in verschiedenen Sektoren ausgewählt. Diese Faktoren machen sie zu einem idealen Standort, um das Wachstum zu fördern und die Reichweite von Valour auf neue Märkte auszudehnen.

Im Rahmen dieser strategischen Initiative will Valour sein verwaltetes Vermögen („AUM") durch die Einführung von 15 neuen ETP-Produkten 2024 zusätzlich zu den 17 bereits in Europa gelisteten Produkten erweitern, gefolgt von weiteren 30 im Jahr 2025. Dieser ehrgeizige Expansionsplan nutzt das Wachstumspotenzial des Ökosystems für digitale Vermögenswerte und unterstreicht das Engagement von Valour für Innovation und seine führende Rolle auf dem Markt für digitale Vermögenswerte.

Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentiert die Expansion: „Der Start unseres Trading Desks in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein entscheidender Moment sowohl für Valour als auch für DeFi Technologies, da wir unsere globale Reichweite ausbauen. Dabei geht es um mehr als nur den Eintritt in einen neuen Markt; es geht um die Integration in eine dynamische und sich entwickelnde Finanzlandschaft, die der Nahe Osten darstellt. Wir freuen uns darauf, diese Reise anzutreten, die VAE als Tor zu weiteren Horizonten zu nutzen und die Voraussetzungen für Wachstum und Chancen zu schaffen."

Die Einrichtung eines Trading Desks in den Vereinigten Arabischen Emiraten stellt die erste Phase von Valours Plänen zur geografischen Expansion dar. Valour ist ideal positioniert, um die weltweit steigende Nachfrage nach einem geregelten und vertrauenswürdigen Zugang zu digitalen Vermögenswerten und das schnell wachsende Web-3-Ökosystem zu nutzen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren. Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei und erhalten Sie weiterführende Informationen auf der Website des Unternehmens unter https://defi.tech/.

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Ripple ( XRP), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die gänzlich gebührenfrei sind.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, ein Abonnement abschließen oder sich über aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen informieren möchten, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter valour.com.

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die künftige Entwicklung und Notierung von ETPs, die geografische Expansion, die Akzeptanz von Kryptowährungen im Nahen Osten, der Handelsschalter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen und Aufsichtsbehörden, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2381047/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Subsidiary__Valour.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-tochtergesellschaft-valour-inc-eroffnet-trading-desk-in-den-vae-um-etp-listings-und-prasenz-im-nahen-osten-zu-erweitern-302110413.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell