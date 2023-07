Job-TransFair GmbH

Fußball-EM 2024: „Trikotsponsoren“ für Tschutti-Sticker gesucht

Wien (ots)

Job-TransFair unterstützt den Verein tschutti heftli bei der Anschubfinanzierung eines neuen Stickeralbums und erlaubt allen Interessierten, Teil des Sammelphänomens zu werden.

Seit 2008 erfreut das «tschutti heftli» Fußballfans mit künstlerisch wertvollen Sammelalben und Stickern von internationalen Turnieren. Statt Fotografien kommen dabei von Künstlerinnen und Künstlern gestaltete Abbildungen der Fußballer oder Fußballerinnen, wie zuletzt bei der Frauenfußball-EM 2022, Länderwappen und Teams ins Album. Für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sind rund 400 Sticker eingeplant.

Damit die Vorproduktion des «tschutti heftli» beginnen kann, wird erstmals eine Anschubfinanzierung benötigt. Der Verein hat sich dazu ein Sponsoring-Programm ausgedacht, das Firmen und Privatpersonen auf prominente Weise sichtbar macht: Die Rückseiten der Sticker, auf denen die Nummern 1 - 400 gedruckt sind, können im Shop erworben und mit einem Namen oder Werbung bedruckt werden. Welcher Spieler oder welches Motiv auf der Vorderseite der gekauften Nummer sein wird, bleibt bis zum Release des «tschutti heftli» offen.

tschutti heftli „Trikotsponsoring“

Die Nummern werden je nach Höhe der Zahl zu unterschiedlichen Preisen angeboten. So können Fans, Unternehmen oder Organisationen etwa Teil der Startelf (Nummer 1-11), des Kaders (Nummer 12-26) oder des Staffs werden (27-99). Mit dem Kauf einer Nummer über 100 wird man Teil der Fankurve. Firmen oder Privatpersonen erhalten so die Möglichkeit, sich auf besondere Weise im «tschutti heftli» zu präsentieren – sei es mit Wunschnamen, Logo oder QR-Code. Mit dieser Unterstützungsaktion soll ein finanzieller Grundstock für das nächste Heftli geschaffen und das gemeinnützige Projekt nachhaltig abgesichert werden.

Wunschname oder Firmenlogo

Bis zum 31.07.2023 gibt es die Möglichkeit, eine der 400 Trikot-Rückseiten zu erstehen und mit einem Branding zu versehen. Und es heißt schnell sein. Denn: Jede Sticker-Nummer wird nur einmal vergeben. Die Auflage jedes einzelnen Stickers beträgt ca. 4000 Stück. Die Wunschnummer kann online erworben werden.

Vertrieb durch SCHÖN&GUT

Neben dem künstlerischen Anspruch fällt der soziale Gedanke ins Gewicht. So besteht das Vertriebsteam des «tschutti heftli» in Österreich und der EU aus am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen, die von Job-TransFair bei der Suche nach einer neuen Anstellung unterstützt werden. In der Abteilung „DIE KÜMMEREI“ sammeln sie wertvolle Berufspraxis und erhöhen dadurch ihre Chancen am Arbeitsmarkt.

Alle tschutti-Produkte gibt es im SCHÖN&GUT-Laden, dem Social-Concept-Store von Job-TransFair, im Onlineshop www.fairkauf.at und bei den tschutti-heftli-FAIRtriebspartner:innen.

