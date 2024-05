Ho Chi Minh City Department of Tourism

ITE HCMC 2024: Pionierarbeit im nachhaltigen Tourismus für eine schöpferische Zukunft

Die 18 Ausgabe der International Travel Expo Ho Chi Minh City (ITE HCMC 2024) wird voraussichtlich 220 internationale geladene Käufer aus 40 Ländern und Gebieten anziehen und über 10.000 Geschäftstermine ermöglichen. Diese Initiative unterstreicht das Engagement der Veranstaltung, beispiellose Möglichkeiten für direkte B2B-Kontakte zwischen internationalen und vietnamesischen Tourismusunternehmen zu bieten.

Die ITE HCMC wird vom 5. bis 7. September 2024 im Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) im Distrikt 7 stattfinden. Unter dem Motto "Responsible Travel, Creating Future" widmet sich die ITE HCMC 2024 der Förderung nachhaltiger Tourismuspraktiken und der Präsentation innovativer Tourismusprodukte und -dienstleistungen, die den strengen und vielfältigen Anforderungen des internationalen Reisemarktes entsprechen.

Den digitalen Wandel im Tourismus nutzen

Die ITE HCMC 2024 ist sich der Notwendigkeit der digitalen Transformation in der Tourismusbranche bewusst, insbesondere im Zuge der vierten industriellen Revolution und der erheblichen Auswirkungen der Pandemie, und will eine Vorreiterrolle bei der Integration digitaler Lösungen übernehmen. Die Veranstaltung wird eine Mischung aus traditionellen persönlichen Ausstellungen und Online-Komponenten bieten, einschließlich virtueller 2D-Stände, die mit interaktiven Funktionen wie Live-Chat, E-Mail und Terminplanung ausgestattet sind, um so der hohen Nachfrage von Ausstellern und Fachbesuchern gleichermaßen gerecht zu werden.

Erweiterung der Reichweite und Verbesserung der Zusammenarbeit

Die ITE HCMC 2024 wird mit einer erwarteten Beteiligung von über 500 ausstellenden Unternehmen und Marken frühere Ausgaben übertreffen. Dazu gehören u. a. internationale Tourismusförderungsagenturen, lokale Tourismusbüros, Reisebüros, Beherbergungsbetriebe, Fluggesellschaften und Transportunternehmen.

Eine Drehscheibe für hochrangigen Dialog und Innovation

Die ITE HCMC 2024 wird eine Reihe von Konferenzen, Foren und Workshops veranstalten und als Knotenpunkt für hochrangige Diskussionen zwischen Regierungsvertretern, Tourismusexperten, Wirtschaftsführern und anderen Interessengruppen dienen. Der Schwerpunkt wird auf strategischen, politischen und technologischen Innovationen liegen, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Tourismusentwicklung zu fördern. Höhepunkt der diesjährigen Agenda ist das hochrangige Tourismusforum mit dem Thema "Responsible Travel, Creating Future", bei dem über 200 Delegierte erwartet werden.

Verbesserung des Besuchererlebnisses

Um das Erlebnis für die Teilnehmer zu optimieren, wird die ITE HCMC 2024 funktionale Zonen einrichten, darunter auch Bereiche, die sich mit lokalen Erlebnissen wie Kunsthandwerk, Kaffee und Volkskunst befassen, und so unverwechselbare kulturelle Highlights schaffen. Diese Organisation sorgt dafür, dass sich die Besucher effizient auf der Messe bewegen können, um die reiche Vielfalt der touristischen Angebote zu entdecken und sich mit ihnen zu beschäftigen.

Engagement für nachhaltigen Tourismus

Frau Bui Thi Ngoc Hieu, stellvertretende Direktorin der Tourismusbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, äußerte sich wie folgt: "Mit der geschätzten Teilnahme von Tourismusministerien, Werbe- und Managementagenturen und renommierten Tourismusexperten aus dem In- und Ausland verspricht die ITE HCMC 2024, die unter dem Motto "Responsible Travel, Creating Future" steht, ein Forum mit vielen praktischen Lösungen und bahnbrechenden Initiativen zu werden. Sie wird eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung und dem Engagement für einen nachhaltigen Tourismus spielen und den Status der Messe als führende Veranstaltung in der Region bestätigen".

